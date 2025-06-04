ДМС для сотрудников: как учитывать на ОСНО

Организация хочет приобрести ДМС для сотрудников. Как это учитывать на ОСНО, какие есть особенности?

Расходы на ДМС можно учитывать при расчете налога на прибыль, если договор заключен на год и покрывает только медицинские услуги.

Лимит — 6% от расходов на оплату труда, рассчитанных по правилам ст. 255 НК. В лимит входит стоимость санаторно-курортного лечения и туристических услуг для сотрудников и членов их семей.

Услуги ДМС не облагаются НДС, но если в счете ошибочно выделен налог, его нельзя принять к вычету.

Выплаты сотрудникам по ДМС также не облагаются НДС.

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На суммы платежей работодателя по договору ДМС в пользу работника взносы начислять не нужно, если договор заключен на срок не менее 1 года (подп. 5 п. 1 ст. 422 НК). Если речь не о работниках, а о членах их семей, гражданах на ДГПХ и других лицах, взносы начислять также не придется. Ведь они не являются застрахованными лицами компании.

В базу по налогу на доходы работника не включается:

Сумма страховых взносов , которую работодатель платит по договору ДМС, заключенному в его отношении.

Выплата по этому договору, за исключением оплаты стоимости санаторно-курортных путевок.

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