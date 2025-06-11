Сотрудник не хочет идти в учебный отпуск: что делать

Учебный отпуск предоставляется работникам, которые совмещают учебу в вузе с трудовой деятельностью. Как быть, если сотрудник не хочет идти в учебный отпуск?

Ситуация: работник принес в организацию справку-вызов на промежуточную аттестацию. Однако он не хочет идти в отпуск на весь срок, поэтому предлагает скорректировать график работы на время промежуточной аттестации.

В данной ситуауции можно по заявлению работника оформить отпуск на часть дней, указанных в справке.

Общими условиями предоставления учебного отпуска являются:

обучение в аккредитованном учебном заведении;

наличие справки-вызова с указанием сроков сессии;

первичное получение образование (кроме случаев, когда обучение происходит по инициативе работодателя).

Можно поступить по-другому и заключить дополнительное соглашение на этот период. В нем можно указать график работы, условия оплаты. Можно прописать в документе, что будет введен суммированный учет рабочего времени на этот период. Важно следить, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов.

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