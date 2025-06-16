Можно ли выплатить премию только одному человеку

Премирование сотрудников обычно регламентируется локальными нормативными актами. Но иногда работодатели хотят сделать поощрение только одному работнику. Как это оформить?

Премию можно выплатить только одному сотруднику. В полномочиях работодателя — определять, кому можно ее начислить, а кому — нет. Можно сделать выплату разовых премий отдельному сотруднику при наступлении конкретного события.

Например, можно выплатить премию при заключении выгодного контракта, успешном окончании плана досрочно или при других событиях. Оформить разовую выплату можно с помощью соответствующего приказа — в нем указывается основание и размер премии.

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