Оплата простоя работникам: в каком размере платить зарплату

У предприятия нет заказов и выручки, у работников — простой. В каком размере выплачивать заработную плату в этом случае?

По нормам ст. 72.2 ТК простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.

Вынужденный простой по вине работодателя — один из возможных вариантов приостановки работы организации.

Простой работника по вине работодателя по ТК можно оформлять при наличии определенных обстоятельств.

Например:

поломка оборудования;

модернизация линии производства;

реорганизация предприятия;

отсутствия сырья для производства;

перебои с энергоснабжением организации;

отзыв лицензии на деятельность;

издание распорядительных актов, запрещающих или приостанавливающих работу организации;

погодные условия.

Есть еще одна возможная причина простоя по вине работодателя — экономическая ситуация. Здесь грань достаточно тонкая. Суды, например, часто трактуют невозможность работы из-за отсутствия заказов как риск предпринимательской деятельности, который однозначно ложится на плечи работодателя.

Т.е. именно порядок ведения коммерческой деятельности приводит к невозможности работы ввиду экономических причин.

Согласно ст. 157 ТК вынужденный простой по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника:

Средний дневной заработок * 2/3 * количество дней без работы

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