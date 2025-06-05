Оплата простоя работникам: в каком размере платить зарплату
По нормам ст. 72.2 ТК простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.
Вынужденный простой по вине работодателя — один из возможных вариантов приостановки работы организации.
Простой работника по вине работодателя по ТК можно оформлять при наличии определенных обстоятельств.
Например:
поломка оборудования;
модернизация линии производства;
реорганизация предприятия;
отсутствия сырья для производства;
перебои с энергоснабжением организации;
отзыв лицензии на деятельность;
издание распорядительных актов, запрещающих или приостанавливающих работу организации;
погодные условия.
Есть еще одна возможная причина простоя по вине работодателя — экономическая ситуация. Здесь грань достаточно тонкая. Суды, например, часто трактуют невозможность работы из-за отсутствия заказов как риск предпринимательской деятельности, который однозначно ложится на плечи работодателя.
Т.е. именно порядок ведения коммерческой деятельности приводит к невозможности работы ввиду экономических причин.
Согласно ст. 157 ТК вынужденный простой по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника:
Средний дневной заработок * 2/3 * количество дней без работы
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