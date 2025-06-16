Подарки между физическими лицами: разъяснения Минфина про налоги
Суть договора дарения
В соответствии с пунктом 1 статьи 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением.
Даритель
Если один человек подарил что-то другому человеку, то налоги – это проблема одаряемого.
Сам даритель НДФЛ с подарка платить не будет.
Безвозмездная передача имущества физлицу-одаряемому не образует у физлица-дарителя дохода, подлежащего обложению НДФЛ. Такое разъяснение дал Минфин в письме от 30.04.2025 № 03-05-06-01/43860.
Дарение денег и вещей
По пункту 18.1 статьи 217 НК не облагаются НДФЛ доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке дарения за исключением случаев дарения:
недвижимого имущества;
транспортных средств;
акций;
цифровых финансовых активов (ЦФА);
цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права;
цифровой валюты;
долей, паев.
То есть, при получении в дар от физлица денег или имущества (кроме перечисленного выше) платить НДФЛ не надо, даже если подарок – от совершенно чужого человека.
В частности, если друзья подарили вам на день рождения сертификат на покупку (подарочную карту), то вам не придется платить НДФЛ с такого дохода (письмо Минфина от 23.11.2022 № 03-04-05/114390).
Переводы с карту на карту также не облагаются НДФЛ (письмо ФНС от 11.02.2025 № БС-16-11/33@).
Разъяснения Минфина по этому поводу:
письмо от 30.06.2023 № 03-04-05/61261;
письмо от 25.02.2022 № 03-04-05/13552;
письмо от 28.04.2021 № 03-04-05/32869;
письмо от 19.10.2018 № 03-04-05/75263.
Дарение недвижимости от родственников
На основании абзаца второго пункта 18.1 статьи 217 НК любые доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом.
Это такие люди:
супруги;
родители;
усыновители;
дети, в том числе усыновленные;
дедушки и бабушки;
внуки;
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.
Таким образом, если недвижимость или автомобиль подарены кем-то из вышеперечисленных людей, то платить НДФЛ за такой подарок не надо.
Более того, родство с супругом дарителя избавит вас от НДФЛ, поясняет Минфин в письме от 08.11.2019 № 03-04-05/86156.
Впрочем, в другом письме от 03.10.2022 № 03-04-05/95255 Минфин утверждает, что налога в данной ситуации (когда супруга дарителя – ваша близкая родственница) не будет только на часть подарка – ту половину (супружескую долю), которая принадлежит жене.
Такая ситуация будет, если вам подарил квартиру муж вашей сестры или жена вашего брата, муж дочери или жена сына и т.д.
Но освобождение от налога действует только для недвижимости, используемого в личных целях, предупреждает ФНС в письме от 24.07.2023 № БС-4-11/9359@. Поэтому жена-ИП должна платить налог за подаренную мужем бизнес-недвижимость.
Дарение недвижимости от чужих людей
Если у вас нет документов, подтверждающих близкое родство или подарок в виде недвижимости получен от чужого человека, надо сдать 3-НДФЛ и уплатить налог.
В частности, ФНС в письме от 29.01.2024 № БС-4-11/831@ поясняла, что за подаренную двоюродным братом квартиру придется заплатить НДФЛ, так как кузен – это не близкий родственник.
В письме от 01.07.2018 № 03-04-05/37543 Минфин сообщает, что НДФЛ с подарка будет, если свекровь подарит квартиру своей снохе.
Если стоимость подарка неизвестна, налоговую базу по НДФЛ определяют так:
для недвижимости – по кадастровой стоимости на 1 января года, когда было дарение. Если это новый объект недвижимости, то в расчет берут его кадастровую стоимость на дату постановки объекта на кадастровый учет;
для транспортного средства – по его рыночной стоимости;
для доли в уставном капитале – рыночная стоимость принимается равной действительной стоимости доли участника ООО, соответствующей части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру доли. Либо устанавливается независимым оценщиком.
Отметим, что будущая квартира в новостройке – это имущественное право, и на него норма про дарение недвижимости не действует. Поэтому если недостроенная квартира досталась вам бесплатно, НДФЛ платить не придется, даже если даритель – чужой человек. Об этом сообщает Минфин в письме от 26.11.2021 № 03-04-05/96062.
Разъяснения Минфина по вопросу дарения недвижимости от чужих людей:
письмо от 06.11.2024 № 03-04-05/108874;
письмо от 30.06.2023 № 03-04-05/61261;
письмо от 12.10.2022 № 03-04-05/98659;
письмо от 18.07.2022 № 03-04-05/68922.
Кстати, суд может признать неблизких родственников близкими и тогда не придется платить НДФЛ с их подарка в виде квартиры. Например, близким родственником суд может признать прабабушку, сообщает ФНС в письме от 27.12.2023 № БС-4-11/16416@.
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