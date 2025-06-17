Самозанятый посуточно сдает квартиру: какую формулировку указывать в чеке

Самозанятые вправе сдавать жилые помещения. Если арендатор физическое лицо, то ставка налога — 4%, а если юридическое лицо или ИП — 6%. Разбираемся, какую формулировку плательщик НПД должен указывать в чеке.

По п. 6 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ в чеке самозанятого должен присутствовать реквизит «Наименования реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг». ФНС обращает на это особое внимание.

Из чека должно быть ясно, какая услуга была оказана. Если самозанятый сдает одну квартиру, то можно указать в чеке «Аренда квартиры (количество) суток». Можно добавить период и указать краткий адрес объекта, если квартир несколько.

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