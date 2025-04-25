Сотрудники обучаются у самозанятого: можно ли принять в расходы на УСН

Если организация оплатила сотрудникам обучения у самозанятого, то неясно: можно ли такие затраты принять в расходы на УСН «Доходы минус расходы». Разбираемся, вправе ли компания использовать их для уменьшения налоговой базы.

Расходы, уменьшающие налоговую базу на УСН перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК. Указанных издержек в этой норме нет, а соответственно компания не вправе учесть их в расходах для целей УСН.

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В общем случае организации, которые применяют УСН с объектом «Доходы минус расходы», могут учитывать издержки на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, только если есть договор с российской образовательной организацией. При этом у компании должна быть лицензия на ведение образовательной деятельности.

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