Сотрудник сменил паспорт по возрасту: нужно ли уведомлять военкомат

Работодатель обязан сообщать в военкомат об изменении данных сотрудника. Касается ли это ситуации, когда меняется номер и серия паспорта работника?

По положению о воинском учете (утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719) работодатель обязан вносить в учетные документы сведения об изменениях:

семейного положения;

образования;

структурного подразделения;

должности;

места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией;

состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете.

В течение 5 дней со дня изменения сведений нужно сообщать об этом в военкомат. Такие же обязанности есть у самого военнообязанного.

Как следует из данного перечня, сообщать об изменении только серии и номера паспорта не требуется.

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