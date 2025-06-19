Сотрудник сменил паспорт по возрасту: нужно ли уведомлять военкомат
По положению о воинском учете (утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719) работодатель обязан вносить в учетные документы сведения об изменениях:
семейного положения;
образования;
структурного подразделения;
должности;
места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией;
состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете.
В течение 5 дней со дня изменения сведений нужно сообщать об этом в военкомат. Такие же обязанности есть у самого военнообязанного.
Как следует из данного перечня, сообщать об изменении только серии и номера паспорта не требуется.
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