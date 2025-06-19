Новые нормы о расчете среднего заработка с сентября 2025 года, которых не будет

Что случилось
С 1 сентября 2025 года вместо положения о расчете среднего заработка, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922 будет применяться новый нормативный акт – постановление Правительства от 24.04.2025 № 540.
Некоторые изменения в новом порядке расчета среднего заработка есть, но их не так много, как планировалось.
В этом материале расскажем, что хотели изменить в расчете среднего на стадии проекта, но так и не изменили.
Средние дни – не 20,6
С сентября 2025 года изменится порядок расчета выходного пособия при увольнении.
Теперь при расчете пособия за месяц надо умножать средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.
В проекте новых правил была прописана фиксированная величина этого нового показателя – 20,6.
Но в итоговый вариант правил эта норма не вошла. Таким образом, эту величину надо будет высчитывать ежегодно.
Для 2025 года средние дни для выходного пособия = 247 / 12 = 20,58.
Если округлить до одного знака после запятой, то как раз получится запланированный ранее показатель 20,6. Но в правилах про округление ничего не сказано, а значит округлять не надо.
Про новые правила расчета выходных пособий (с примером) читайте в нашей статье.
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Выходные в командировке
В проекте новых правил было сказано, что из расчетного периода исключается время командировки, в том числе – выходные дни во время командировки. Соответственно, исключается и оплата за эти выходные дни.
Как раз незадолго до размещения проекта вышло письмо Минтруда от 18.12.2024 № 14-5/ООГ-7331, в котором ведомство заявило, что двойная оплата за выходные в командировке не учитывается при расчете среднего заработка в дальнейшем.
Ранее оплата выходных всегда шла в расчет среднего, независимо от того, где был сотрудник в эти выходные – в офисе, или командировке.
Минтруд решил эти новые вводные прописать в положении о расчете среднего заработка.
Но в итоговый вариант постановления № 540 эта норма не вошла.
Таким образом, четкой нормы про исключение оплаты за командировочные выходные в правилах нет, есть только мнение Минтруда, выраженное в прошлогоднем письме.
Командировка сразу после трудоустройства
Бывают случаи, когда надо рассчитать средний заработок, а начислений в расчетном периоде нет, до расчетного периода тоже нет и до наступления события, с которым связано сохранение заработка – тоже нет.
Такое бывает, например, когда нового сотрудника сразу же отправляют в командировку.
Сейчас в таком случае СДЗ считают из оклада.
В проекте хотели предусмотреть, что в таком случае расчет должен быть из установленной зарплаты в соответствии с системой оплаты труда.
То есть, планировали учитывать не только оклад, но и все прочие доплаты, предусмотренные трудовым договором.
Но в итоговый вариант постановления № 540 эта норма не вошла.
Годовая премия
В правилах хотели поменять формулировку по учету годовых премий при расчете среднего заработка.
Речь идет о премии, начисленной за предшествующий случаю сохранения среднего заработка календарный год.
Сейчас ее учитывают независимо от времени начисления вознаграждения. Хотели учитывать фактически начисленные в расчетном периоде за время, фактически отработанное в расчетном периоде.
Но в итоговый вариант постановления № 540 эта норма не вошла.
Таким образом, в учете премий при расчете среднего заработка ничего не изменилось.
Индексация зарплаты
Планировали уточнить норму про учет индексации зарплаты при расчете среднего заработка сотрудников, которых перевели на другое место работы и которым повысили зарплату по нормативному акту Президента или Правительства.
Но в итоговый вариант постановления № 540 эта норма не вошла. Ничего в нормах про индексацию менять не стали.
Итоги
👉 При расчете выходного пособия показатель средних дней надо считать самостоятельно. Показатель 20,6 в постановлении № 540 не фигурирует.
👉 Никаких особых норм про исключение из расчета СДЗ выходных в командировках в постановлении № 540 нет.
👉 При отсутствии заработка СДЗ считают из оклада. Нормы о том, что надо учитывать еще и доплаты, в постановлении № 540 нет.
👉 Никаких изменений про учет годовых премий при расчете СДЗ в постановлении № 540 по сравнению с постановлением № 922 нет.
👉 Никаких особых норм про учет индексации при переводе на другую должность в постановлении № 540 нет. По сравнению с постановлением № 922 в этом плане ничего не изменилось.
Про новые правила расчета отпускных с сентября 2025 года читайте в нашей статье.
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