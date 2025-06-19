Новые нормы о расчете среднего заработка с сентября 2025 года, которых не будет

Что случилось

С 1 сентября 2025 года вместо положения о расчете среднего заработка, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922 будет применяться новый нормативный акт – постановление Правительства от 24.04.2025 № 540.

Некоторые изменения в новом порядке расчета среднего заработка есть, но их не так много, как планировалось.

В этом материале расскажем, что хотели изменить в расчете среднего на стадии проекта, но так и не изменили.