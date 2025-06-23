Новая организация выбрала УСН, но решила поменять объект налогообложения: когда это можно сделать

Организации на УСН в течение года не могут сменить объект налогообложения. Однако для новых компаний действуют другие правила. Какие — рассказали в статье.

Ситуация: организация недавно зарегистрировалась и подала уведомление о переходе на УСН. Однако она решила выбрать другой объект налогообложения, так как на доходно-расходной упрощенке работать будет выгоднее. Может ли она сменить объект или нужно дожидаться следующего года?

Вновь созданные организации, которые решили изменить объект налогообложения, вправе сделать это в течение 30 календарных дней с момента регистрации. Для этого они должны подать новое уведомление (по форме № 26.2-1) о переходе на УСН и указать в нем другой объект + приложить письмо об аннулировании прошлого уведомления.

Например, если организация подала уведомление и выбрала подвид «Доходы», то в течение 30 дней можно передумать и подать документ о переходе на «Доходы минус расходы». В других случаях изменить объект можно не ранее начала следующего года.

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