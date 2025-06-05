Когда на УСН учитывать в расходах услуги самозанятого
Общие правила признания расходов в соответствии с НК такие:
метод начисления: расходы признают в том периоде, к которому они относятся исходя из условий сделок (п. 1 ст. 272 НК).
То есть, на дату подписания документа, на основании которого происходит передача товаров (работ, услуг). Например, акта приема-передачи.
кассовый метод: расходы признают по мере их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 НК).
Поскольку при УСН используется кассовый метод, то расходы нужно признавать после их фактической оплаты.
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Так как наличие чека является обязательным при работе с самозанятыми (п. 1 ст. 14 закона № 422-ФЗ), нужно признать расходы на дату получения чека от самозанятого. Если дата перечисления аванса и получения чека от самозанятого совпадают, то оплата признается в расходах на дату перечисления платежа. Если эти даты разные, то расход следует признать на дату получения чека.
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