Что будет если организация на УСН сдаст бумажную декларацию по НДС

Согласно п. 5 ст. 174 НК в бумажной форме декларацию могут подавать только налоговые агенты — неплательщики налога и освобожденные от него, если будут соблюдены условия.

Если представить декларацию на бумаге, то согласно п. 5 ст. 174 НК она будет считаться непредставленной.

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По пп. 1 п. 3 и ст. 119 НК в таком случае помимо штрафов организации могут заблокировать счета в банках, счет цифрового рубля и переводы электронных денег.

По п. 1 ст. 119 НК штраф будет в размере 5% от неуплаченной в срок суммы налога по декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 руб. и больше 30% от неуплаченного в срок налога по декларации.

В постановлении Правительства от 23.04.2025 № 530 сказано, что штраф не применяется к организациям и ИП на УСН, которые не подали или несвоевременно подали декларацию за тот налоговый период 2025 года, в котором они впервые стали плательщиком НДС.

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