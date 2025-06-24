Организация оплачивала товары по частям наличными: как учесть чеки

Оплата товаров частями — довольно распространенная практика, однако она все еще вызывает вопросы при учете таких расходов. Можно ли учесть чеки, разбитые на несколько платежей?

Ситуация: организация на УСН «Доходы минус расходы» оплачивала товары частями за наличный расчет. От контрагента получен акт и товарная накладная. В кассовых чеках по каждой оплате указана краткая номенклатура — услуга и группа товаров 1. Можно ли принять такие чеки к учету или нужен чек коррекции?

Если компания вносила оплату частями, то после каждой оплаты продавец должен выдавать чек. В документе должно быть указано, что средства вносятся в качестве аванса или предоплаты.

После оплаты полной стоимости продавец должен выдать чек, в котором будет указано, что оставшаяся часть стоимости зачтена за счет ранее внесенных платежей.

То есть в последнем чеке отражают историю всех расчетов за товар, в том числе и последняя денежная операция. Наименование товара будет оставаться неизменным до момента окончательного расчета.

В чеке нужно указывать полный перечень номенклатуры. Ранее Минфин писал, что обобщенная формулировка может привести к тому, что расходы не получится отразить в налоговом учете (см. письмо Минфина от 05.03.2021 № 03-03-07/15819).