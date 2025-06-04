Смена объекта налогообложения на УСН у новой компании

При создании ООО было подано уведомление о применении системы налогообложения УСН-доходы. Можно ли еще перейти на доходно-расходную УСН? Когда можно будет перейти на ОСНО?

Вновь созданные налогоплательщики, которые приняли решение об изменении первоначально выбранного объекта, могут поменять выбранный объект налогообложения в течение 30 календарных дней с момента регистрации.

Для этого необходимо подать новое уведомление о переходе на УСН, указать в нем иной объект налогообложения и приложить письмо о том, что ранее поданное уведомление аннулируется.

То есть, если организация сначала подала уведомление о переходе на УСН с одним объектом налогообложения, то в течение 30 дней еще можно передумать и подать второе уведомление.

Во всех иных случаях добровольно перейти на другой режим налогообложения можно не ранее начала следующего года.

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Вынужденный переход на ОСНО в середине года происходит при превышении лимитов и условий, установленных для применения УСН. Подробно об этой ситуации можно почитать в этой статье.

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