Нужно ли указывать в чеке систему налогообложения

В статье 4.7 закона № 54-ФЗ указаны обязательные реквизиты для кассовых чеков. В этом перечне есть и применяемая система налогообложения, которая указывается далеко не во всех чеках. Когда нужно прописывать этот реквизит?

Реквизит «применяемая система налогообложения» (тег 1055) считается обязательным только для электронной формы кассового чека и бланка строгой отчетности начиная с версии 1.05 форматов фискальных документов (ФФД).

С бумажными чеками не все так просто. В законе не указано, для какой формы чека обязателен этот реквизит. Однако в письме ФНС от 15.02.2022 № АБ-4-20/1791@ было рассмотрено интересное дело (№ А56-59552/2021), по которому организация оспорила штраф за неуказание системы налогообложения в двух инстанциях.

Безопаснее будет указать все обязательные реквизиты чека и систему налогообложения как в электронном формате, так и в бумажном.

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