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Когда нужно открывать казначейский счет: разбираем цепочку поставщиков по госзаказу (с примерами проводок)

С 2024 года в России расширены требования к казначейскому сопровождению госзаказов, и в 2025 году многие поставщики сталкиваются с вопросом: нужно ли открывать казначейский счет (КС), если вы участвуете в цепочке исполнения госзаказа? Разберёмся на примере — и добавим типовые проводки для бухучёта.

Ситуация

  • Заказчик заключает госконтракт с ООО-2 (генподрядчиком). Контракт внесён в Реестр контрактов с казначейским сопровождением (РККС).

  • ООО-2 закупает цемент у ООО-1 (субподрядчика/поставщика), а ООО-1 — у ООО-3 (своего поставщика).

Таблица: кто обязан открыть казначейский счет и как идут расчёты

Участник

Получает деньги напрямую из бюджета?

Должен ли открыть КС?

Как производятся расчёты?

ООО-2

Да

Да

Получает деньги на КС, оплачивает подрядчиков с КС

ООО-1

Нет (деньги от ООО-2)

Нет (если казначейство не требует)

Получает деньги на р/счет, платит с р/счета

ООО-3

Нет

Нет

Получает деньги от ООО-1 на р/счет

Кто обязан открыть казначейский счет?

  • Если только ООО-2 заключило контракт с госзаказчиком, именно оно обязано открыть КС, так как деньги из бюджета поступают напрямую ему.

  • Обязанность открывать КС для ООО-1 или ООО-3 возникает лишь в случае, если казначейство решит сопровождать всю цепочку или заказчик потребует это в контракте.

  • В стандартной практике, если субподрядчик (ООО-1) не получает деньги напрямую из бюджета, он не обязан открывать КС и может работать через обычный расчетный счет.

🔹 Почему ООО-2 должно платить с КС?
Все средства, поступившие на КС от бюджета, должны использоваться исключительно для исполнения госконтракта. Перевести деньги подрядчику с обычного расчетного счета нельзя — только с КС.

🔹 Почему ООО-1 может платить со своего расчетного счета?
Если ООО-1 получит оплату на р/счет (и у него нет КС), то дальше он может тратить деньги свободно: закупать материалы, платить поставщикам, налоги и пр.
Но если казначейство потребует КС и для ООО-1, все выплаты должны будут идти с КС.

🔹 Как ООО-1 может вывести прибыль с КС?
Если ООО-1 откроет КС, вывести остаток средств (прибыль) можно только после полного исполнения обязательств по контракту, сдачи отчета в казначейство и получения разрешения на перечисление остатка на расчетный счет.

Типовые бухгалтерские проводки:

У ООО-2 (генподрядчика)

  • Договор с госзаказчиком (получение аванса на КС):
    Дт 55 «Специальные счета в банках» (КС) — Кт 62 «Расчёты с покупателями»

  • Перечисление денег подрядчику ООО-1 с КС:
    Дт 60 «Расчёты с поставщиками» — Кт 55 (КС)

  • Отражение стоимости работ/товаров от ООО-1 по факту приемки:
    Дт 20 «Основное производство» или 41 «Товары» — Кт 60

У ООО-1 (субподрядчика)

  • Получение оплаты от ООО-2 (если на р/счет):
    Дт 51 «Расчётные счета» — Кт 62

  • Закупка цемента у ООО-3:
    Дт 41 «Товары» — Кт 60

  • Отражение выручки по реализации цемента (ООО-2):
    Дт 62 — Кт 90.1 «Выручка»

  • Списание себестоимости:
    Дт 90.2 «Себестоимость продаж» — Кт 41

У ООО-3 (поставщика цемента)

  • Отгрузка цемента ООО-1:
    Дт 62 — Кт 90.1

  • Отражение себестоимости отгруженного цемента:
    Дт 90.2 — Кт 41

Ключевые выводы для участников цепочки

✅ Открытие КС обязательно только для тех, кто получает деньги из бюджета напрямую.
✅ Субподрядчики могут использовать р/счет, если не обязаны открывать КС.
✅ Генподрядчик должен оплачивать подрядчиков с КС, если получил бюджетные средства на КС.

📝 На что обратить внимание:

  • Проверьте условия контракта: если в нём прописано обязательное открытие КС для субподрядчиков, тогда открытие КС будет необходимо.

  • При сомнениях лучше сделать официальный запрос в казначейство или заказчику.

Список ключевых источников

  • Приказ Федерального казначейства от 9 апреля 2025 г. № 4н — об изменениях в порядке открытия лицевых счетов участникам казначейского сопровождения.

  • Письмо Федерального казначейства от 23 мая 2025 г. № 07‑04‑05/04‑14236 — разъясняет процедуру списания остатков на лицевых счетах участников сопровождения.

  • Письмо Федерального казначейства от 12 мая 2025 г. № 07‑04‑05/04‑12993 — содержит дополнительные инструкции по взаимодействию с территориальными органами казначейства.

  • Приказ Минфина России от 28 января 2025 г. № 7н — вносит изменения в правила использования электронных платежей по казначейскому сопровождению.

Михаил Жуховицкий
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