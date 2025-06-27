Когда нужно открывать казначейский счет: разбираем цепочку поставщиков по госзаказу (с примерами проводок)
Ситуация
Заказчик заключает госконтракт с ООО-2 (генподрядчиком). Контракт внесён в Реестр контрактов с казначейским сопровождением (РККС).
ООО-2 закупает цемент у ООО-1 (субподрядчика/поставщика), а ООО-1 — у ООО-3 (своего поставщика).
Таблица: кто обязан открыть казначейский счет и как идут расчёты
Участник
Получает деньги напрямую из бюджета?
Должен ли открыть КС?
Как производятся расчёты?
ООО-2
Да
Да
Получает деньги на КС, оплачивает подрядчиков с КС
ООО-1
Нет (деньги от ООО-2)
Нет (если казначейство не требует)
Получает деньги на р/счет, платит с р/счета
ООО-3
Нет
Нет
Получает деньги от ООО-1 на р/счет
Кто обязан открыть казначейский счет?
Если только ООО-2 заключило контракт с госзаказчиком, именно оно обязано открыть КС, так как деньги из бюджета поступают напрямую ему.
Обязанность открывать КС для ООО-1 или ООО-3 возникает лишь в случае, если казначейство решит сопровождать всю цепочку или заказчик потребует это в контракте.
В стандартной практике, если субподрядчик (ООО-1) не получает деньги напрямую из бюджета, он не обязан открывать КС и может работать через обычный расчетный счет.
🔹 Почему ООО-2 должно платить с КС?
Все средства, поступившие на КС от бюджета, должны использоваться исключительно для исполнения госконтракта. Перевести деньги подрядчику с обычного расчетного счета нельзя — только с КС.
🔹 Почему ООО-1 может платить со своего расчетного счета?
Если ООО-1 получит оплату на р/счет (и у него нет КС), то дальше он может тратить деньги свободно: закупать материалы, платить поставщикам, налоги и пр.
Но если казначейство потребует КС и для ООО-1, все выплаты должны будут идти с КС.
🔹 Как ООО-1 может вывести прибыль с КС?
Если ООО-1 откроет КС, вывести остаток средств (прибыль) можно только после полного исполнения обязательств по контракту, сдачи отчета в казначейство и получения разрешения на перечисление остатка на расчетный счет.
Типовые бухгалтерские проводки:
У ООО-2 (генподрядчика)
Договор с госзаказчиком (получение аванса на КС):
Дт 55 «Специальные счета в банках» (КС) — Кт 62 «Расчёты с покупателями»
Перечисление денег подрядчику ООО-1 с КС:
Дт 60 «Расчёты с поставщиками» — Кт 55 (КС)
Отражение стоимости работ/товаров от ООО-1 по факту приемки:
Дт 20 «Основное производство» или 41 «Товары» — Кт 60
У ООО-1 (субподрядчика)
Получение оплаты от ООО-2 (если на р/счет):
Дт 51 «Расчётные счета» — Кт 62
Закупка цемента у ООО-3:
Дт 41 «Товары» — Кт 60
Отражение выручки по реализации цемента (ООО-2):
Дт 62 — Кт 90.1 «Выручка»
Списание себестоимости:
Дт 90.2 «Себестоимость продаж» — Кт 41
У ООО-3 (поставщика цемента)
Отгрузка цемента ООО-1:
Дт 62 — Кт 90.1
Отражение себестоимости отгруженного цемента:
Дт 90.2 — Кт 41
Ключевые выводы для участников цепочки
✅ Открытие КС обязательно только для тех, кто получает деньги из бюджета напрямую.
✅ Субподрядчики могут использовать р/счет, если не обязаны открывать КС.
✅ Генподрядчик должен оплачивать подрядчиков с КС, если получил бюджетные средства на КС.
📝 На что обратить внимание:
Проверьте условия контракта: если в нём прописано обязательное открытие КС для субподрядчиков, тогда открытие КС будет необходимо.
При сомнениях лучше сделать официальный запрос в казначейство или заказчику.
Список ключевых источников
Приказ Федерального казначейства от 9 апреля 2025 г. № 4н — об изменениях в порядке открытия лицевых счетов участникам казначейского сопровождения.
Письмо Федерального казначейства от 23 мая 2025 г. № 07‑04‑05/04‑14236 — разъясняет процедуру списания остатков на лицевых счетах участников сопровождения.
Письмо Федерального казначейства от 12 мая 2025 г. № 07‑04‑05/04‑12993 — содержит дополнительные инструкции по взаимодействию с территориальными органами казначейства.
Приказ Минфина России от 28 января 2025 г. № 7н — вносит изменения в правила использования электронных платежей по казначейскому сопровождению.
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