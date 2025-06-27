Когда нужно открывать казначейский счет: разбираем цепочку поставщиков по госзаказу (с примерами проводок)

С 2024 года в России расширены требования к казначейскому сопровождению госзаказов, и в 2025 году многие поставщики сталкиваются с вопросом: нужно ли открывать казначейский счет (КС), если вы участвуете в цепочке исполнения госзаказа? Разберёмся на примере — и добавим типовые проводки для бухучёта.

Ситуация

Заказчик заключает госконтракт с ООО-2 (генподрядчиком). Контракт внесён в Реестр контрактов с казначейским сопровождением (РККС).

ООО-2 закупает цемент у ООО-1 (субподрядчика/поставщика), а ООО-1 — у ООО-3 (своего поставщика).

Таблица: кто обязан открыть казначейский счет и как идут расчёты

Участник Получает деньги напрямую из бюджета? Должен ли открыть КС? Как производятся расчёты? ООО-2 Да Да Получает деньги на КС, оплачивает подрядчиков с КС ООО-1 Нет (деньги от ООО-2) Нет (если казначейство не требует) Получает деньги на р/счет, платит с р/счета ООО-3 Нет Нет Получает деньги от ООО-1 на р/счет

Кто обязан открыть казначейский счет?

Если только ООО-2 заключило контракт с госзаказчиком , именно оно обязано открыть КС, так как деньги из бюджета поступают напрямую ему.

Обязанность открывать КС для ООО-1 или ООО-3 возникает лишь в случае, если казначейство решит сопровождать всю цепочку или заказчик потребует это в контракте.

В стандартной практике, если субподрядчик (ООО-1) не получает деньги напрямую из бюджета, он не обязан открывать КС и может работать через обычный расчетный счет.

🔹 Почему ООО-2 должно платить с КС?

Все средства, поступившие на КС от бюджета, должны использоваться исключительно для исполнения госконтракта. Перевести деньги подрядчику с обычного расчетного счета нельзя — только с КС.

🔹 Почему ООО-1 может платить со своего расчетного счета?

Если ООО-1 получит оплату на р/счет (и у него нет КС), то дальше он может тратить деньги свободно: закупать материалы, платить поставщикам, налоги и пр.

Но если казначейство потребует КС и для ООО-1, все выплаты должны будут идти с КС.

🔹 Как ООО-1 может вывести прибыль с КС?

Если ООО-1 откроет КС, вывести остаток средств (прибыль) можно только после полного исполнения обязательств по контракту, сдачи отчета в казначейство и получения разрешения на перечисление остатка на расчетный счет.

Типовые бухгалтерские проводки:

У ООО-2 (генподрядчика)

Договор с госзаказчиком (получение аванса на КС):

Дт 55 «Специальные счета в банках» (КС) — Кт 62 «Расчёты с покупателями»

Перечисление денег подрядчику ООО-1 с КС:

Дт 60 «Расчёты с поставщиками» — Кт 55 (КС)

Отражение стоимости работ/товаров от ООО-1 по факту приемки:

Дт 20 «Основное производство» или 41 «Товары» — Кт 60

У ООО-1 (субподрядчика)

Получение оплаты от ООО-2 (если на р/счет):

Дт 51 «Расчётные счета» — Кт 62

Закупка цемента у ООО-3:

Дт 41 «Товары» — Кт 60

Отражение выручки по реализации цемента (ООО-2):

Дт 62 — Кт 90.1 «Выручка»

Списание себестоимости:

Дт 90.2 «Себестоимость продаж» — Кт 41

У ООО-3 (поставщика цемента)

Отгрузка цемента ООО-1:

Дт 62 — Кт 90.1

Отражение себестоимости отгруженного цемента:

Дт 90.2 — Кт 41

Ключевые выводы для участников цепочки

✅ Открытие КС обязательно только для тех, кто получает деньги из бюджета напрямую.

✅ Субподрядчики могут использовать р/счет, если не обязаны открывать КС.

✅ Генподрядчик должен оплачивать подрядчиков с КС, если получил бюджетные средства на КС.

📝 На что обратить внимание:

Проверьте условия контракта: если в нём прописано обязательное открытие КС для субподрядчиков, тогда открытие КС будет необходимо.

При сомнениях лучше сделать официальный запрос в казначейство или заказчику.

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