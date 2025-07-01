Как отразить в 1С отчет о декомпенсациях от Ozon

Декомпенсация — это удержание суммы, уплаченной продавцу ранее за потерянный товар. Если происходит такая ситуация, то товар возвращается в продажу, а всю информацию о нем маркетплейс отражает в отчете.

Сначала нужно поставить на учет обнаруженный товар с помощью документа «Оприходование товаров». Использовать следует счет 45.01, так как товар не возвращается, а остается у маркетплейса для дальнейшей реализации.

Полученную претензию по возврату компенсации нужно отразить документом «Операция, введенная вручную»: Дт 91.02 — Кт 76.09 (по кредиту указывается счет, который используется для учета расчетов с маркетплейсом).

Если маркетплейс удержит излишне выплаченную компенсацию из выручки, взаиморасчеты можно скорректировать документом «Корректировка долга» или «Операция, введенная вручную».

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