Организация на УСН ошибочно выставила счет-фактуру: что делать

Организации и ИП на УСН могут работать без НДС, если их выручка составляет менее 60 млн рублей. Что делать, если освобожденная от налога организация выставила счет-фактуру?

Ситуация: организация работает на УСН «Доходы минус расходы». Работник ошибочно выставил счет-фактуру и выделил НДС. Покупатель оплатил услугу также с налогом.

Вариант 1: считать выставление счет-фактуры ошибкой

В таком случае нужно согласовать с покупателем изменение цены на сумму НДС. Акт оказанных услуг нужно переделать, а ошибочный счет-фактуру — аннулировать. Покупателю стоит вернуть лишнюю сумму, если оплата была получена.

Другой способ — согласовать отсутствие НДС в цене. Стоимость самой услуги не изменится, но налог она уже не будет включать, так как исполнитель освобожден от НДС. В этом случае также стоит переделать акт оказанных услуг и аннулировать ошибочный счет-фактуру.

Если покупатель уже оплатил услугу, желательно представить исполнителю письмо об ошибке в назначении платежа и верном назначении платежа без выделения НДС. На этом документе стоит сделать отметку банка (через который осуществился платеж) о том, что банк уведомлен об уточнении назначения платежа.

Как вести учет на УСН, уплачивать налоги и когда можно работать без НДС, разбираемся на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь вести учет доходов и расходов на УСН, определять налоговую базу, рассчитывать НДС по разным ставкам, оформлять сотрудников и начислять им зарплату.

Вариант 2: не исправлять ошибку и уплатить НДС

Можно согласиться с выставлением НДС по счету-фактуре. Его нужно перечислить в бюджет и подать за этот квартал декларацию.

Организации, освобожденные от НДС, могут выставлять контрагенту счет-фактуру с НДС. Но по п. 5 ст. 173 НК ее нужно зарегистрировать в книге продаж и составить декларацию по НДС.

В декларации заполняется раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК» и раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика». В разделе 12 по строке 001 указывается признак актуальности сведений (0 или 1), по строкам 020-080 указываются реквизиты выставленных счетов-фактур. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период, отражается по строке 030 раздела 1.

Декларацию предоставляют по системе ТКС через оператора ЭДО не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был выставлен счет-фактура с НДС.