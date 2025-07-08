ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (1)
НДС

Можно ли получить вычет НДС по расходам будущих периодов

Чтобы получить вычет НДС должны выполняться сразу несколько условий. Можно ли применить его по расходам, которые будут списывать в следующих налоговых периодах?
Можно ли получить вычет НДС по расходам будущих периодов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если организация не стала включать расход в затраты единовременно, это никак не повлияет на НДС. Чтобы получить вычет налога нужно соответствовать таким условиям:

  1. Организация — плательщик НДС с основной ставкой налога и не применяет освобождение.

  2. Товары (работы, услуги) и имущественные права предназначены для деятельности, облагаемой НДС.

  3. Товары (работы, услуги) и имущественные права приняты к учету (оприходованы). Оприходованными считаются покупки, которые отразили на соответствующих счетах бухучета. При этом у организации должны быть первичные документы, на основании которых их принимают к учету.

  4. Есть правильно оформленный счет-фактура от продавца.

Если все условия выполнены, организация имеет право на вычет на дату акта и счета-фактуры регистратора.

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