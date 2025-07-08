Можно ли получить вычет НДС по расходам будущих периодов
Если организация не стала включать расход в затраты единовременно, это никак не повлияет на НДС. Чтобы получить вычет налога нужно соответствовать таким условиям:
Организация — плательщик НДС с основной ставкой налога и не применяет освобождение.
Товары (работы, услуги) и имущественные права предназначены для деятельности, облагаемой НДС.
Товары (работы, услуги) и имущественные права приняты к учету (оприходованы). Оприходованными считаются покупки, которые отразили на соответствующих счетах бухучета. При этом у организации должны быть первичные документы, на основании которых их принимают к учету.
Есть правильно оформленный счет-фактура от продавца.
Если все условия выполнены, организация имеет право на вычет на дату акта и счета-фактуры регистратора.
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