Нужно ли учитывать НДС от покупателей в доходах на УСН

Если упрощенец реализует товары с НДС, то от покупателей он получает выручку уже с учетом этого налога. Нужно ли включать суммы НДС в доходы на УСН и учитывать его при определении лимита?

Доходы от реализации на упрощенке определяют так же, как по налогу на прибыль. По п. 1 ст. 248 НК и п. 1 ст. 346.15 НК к ним относится выручка от реализации без НДС. Суммы налога, полученные от покупателей, не учитывают при подсчете дохода на УСН. А еще они не входят в лимит дохода, позволяющий работать на УСН.

Также НК не предусматривает зависимость определения объекта налогообложения по УСН от выбранного размера ставки по НДС согласно письму Минфина от 24.10.2024 № 03-07-11/103781.

Суммы НДС, полученные от покупателей товаров (работ, услуг, имущественных прав), операции по реализации которых подлежат налогообложению НДС, в составе доходов в целях УСН, а также при определении ограничения по величине предельного размера доходов, не учитывают.

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