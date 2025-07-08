Образцы товаров проходят процедуру временного вывоза: что делать с НДС

Образцы товаров могут проходить процедуру временного вывоза в целях демонстрации в торговом зале или для оформления выставок. Рассказываем, как облагать такие операции налогом на прибыль и НДС.

В декларации по НДС операции по временному вывозу образцов не отражают. Имущество на момент вывоза не предназначено для реализации, поэтому операция не облагается НДС по пп. 1 п. 1 ст. 146 НК. В разделе 7 декларации вывоз также не отражается.

Если процедуру временного вывоза меняют на экспорт в связи с реализацией образца, то операция облагается по ставке 0%. Для подтверждения нужно предоставить таможенную декларацию процедуры экспорта. И заполнить раздел 4 декларации по НДС, когда пакет документов будет собран.

База по налогу на прибыль возникает в обычном порядке, то есть на дату реализации товара. Факт вывоза товара не отражается в бухгалтерском учете, потому что право собственности не прекращается. Реализацию оформляют как обычно — контракт, накладная на передачу товара покупателю.

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