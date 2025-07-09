Организация указала неверные номера счетов-фактур в декларации по НДС: нужно ли подавать уточненку

Если организация обнаружила ошибку в декларации по НДС, и ФНС прислала требование, необязательно сразу же подавать уточненный документ. Все зависит от существенности ошибки. Рассказываем, что делать, если компания указала неверные номера счетов-фактур в декларации.

Подавать уточненку согласно абз. 1 п. 1 ст. 81 НК нужно только если в изначальной декларации обнаружены неполные или недостоверные сведения, которые привели к занижению налога. Если таких ошибок нет, можно ограничиться пояснениями. В связи с тем, что у вас нет ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, представьте пояснения.

Если организация решила подать уточненную декларацию, в дополнительном листе Книги продаж нужно:

аннулировать первичный счет-фактуру;

зарегистрировать исходный счет-фактуру.

подать уточненную декларацию за соответствующий квартал.

Можно исправить так: сделать сторно документов «Реализация (акт, накладная)» и «Счет-фактура», выданный через «Операции» раздел «Операции, введенные вручную» раздел «Создать» и «Сторно документа». Для регистрации счетов-фактур с правильным номером стоит скопировать первичную реализацию. Затем зайдите в счет-фактуру, в движениях документа поставьте галочку «Ручная корректировка» и укажите верный номер документа.

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