Может ли ИП на ПСН продавать одежду на маркетплейсе

Для работы на ПСН нужно соблюдать ограничение по доходу и численности персонала. А еще патент можно взять не на любую деятельность. Разбираемся, может ли ИП на ПСН продавать на маркетплейсе одежду, сшитую собственноручно.

По пп. 1 п. 2 ст. 346.43 НК продажа продукции собственного производства не попадает под ПСН. Розничная продажа товаров через интернет тоже не подпадает под применение. Однако ИП вправе создавать товары по индивидуальному пошиву и продавать их.

Предприниматель может на патенте осуществлять ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения. Это не производство, а услуга — пошив по заказу. Если ИП будет брать заказы через интернет именно по индивидуальному пошиву, это будет попадать под ПСН. А массовое производство и продажа — не будет.

ФНС в письме от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@ напомнила, что в перечне видов деятельности ПСН есть производство. Например, изготовление изделий народных художественных промыслов, производство ковров, производство кожи и изделий из кожи и пр. В таком случае можно применять режим вне зависимости от способа реализации продукции.

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