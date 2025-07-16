ИП могут заблокировать счет за несданные давным-давно декларации. 👀«Ночной бухгалтер» № 1973

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А в сторис канала Клерк.Премиум прямо сейчас дневник бухгалтера — читаем, сочувствуем и подписываемся!
Сегодня в выпуске:
Блокировка счета из-за старых долгов по декларациям ИП.
О семе юрадреса нужно обязательно сообщить в военкомат.
Повысить рождаемость предлагают с помощью знакомства одиноких на работе.
Компании начали «переезжать» из каналов в Телеграм.
С 2026 года вместо свидетельства ИНН будут давать выписку.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ИП заблокируют счет за отчетность, несданную 10 лет назад
ИП столкнулся с ситуацией, когда налоговая служба требует предоставления деклараций за давно прошедшие периоды (2014-2018 годы), несмотря на истечение сроков исковой давности. Предприниматель не сдал декларации, а потом снялся с учета. ФНС не могла найти на него управу, он просто не сдавал отчетность и все.
Но сейчас, когда «физик» снова зарегистрировал ИП, он получил требование представить декларации за прошлые годы и блокировку счета. И, да, налоговики имеют право так делать.
📢 Курс по новым правилам расчета среднего заработка уже доступен!
Научим рассчитывать средний заработок для отпусков и пособий по новым правилам на онлайн-курсе «Расчет среднего заработка – 2025».
Вы узнаете, какие периоды и начисления теперь включаются в расчет, как корректно определять расчетный период, учитывать различные виды доходов сотрудников и работать с несовершеннолетними.
Новый онлайн-курс уже доступен подписчикам Клерк.Премиум без дополнительной оплаты!
Переезжает офис? Сообщите военкому!
Компании обязаны своевременно информировать военкоматы об изменении юридического адреса, независимо от смены территориального подразделения комиссариата.
Срок направления уведомления составляет две недели после изменения местонахождения предприятия. Отдельно штрафа за несообщение новых данных нет.
Одиноких работников предлагают садить рядом для знакомства и… повышения рождаемости
Михаил Иванов, депутат Брянской областной Думы, выступил с инициативой размещать рабочие места одиноких сотрудников поблизости друг от друга. Таким образом можно решить проблему низкой рождаемости в стране, считает чиновник.
Бухгалтеры очень бурно обсуждают новость и явно веселятся:
Переселение «Детского мира» из Telegram
Магазин «Детский мир» объявил о прекращении своей активности в Telegram из-за введения ограничений на использование иностранных мессенджеров компаниями. Компания будет вести общение с покупателями во ВКонтакте и на официальном сайте.
Вероятно, что для переселения будут использовать и национальный мессенджер — Max, но пока попасть туда не удастся — пускают по спецприглашениям.
«Клерк» переживает, что запреты на общение в иностранных мессенджерах могут добраться и до СМИ. Нам было бы жалко потерять нашу значительную аудиторию в каналах (более 66 тыс. подписчиков).
Новый порядок постановки на учет в налоговую службу
С начала 2026 года свидетельство о присвоении ИНН и уведомления о регистрации в налоговых органах будут заменены единым документом — выпиской из Единого госреестра налогоплательщиков. Этот документ предоставит полную информацию о регистрации лица в налоговом органе и заменяет собой старые формы.
Свидетельства, которые были выданы ранее, менять не нужно. Они останутся действительными.
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