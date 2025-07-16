ИП могут заблокировать счет за несданные давным-давно декларации. 👀«Ночной бухгалтер» № 1973

ИП заблокируют счет за отчетность, несданную 10 лет назад

ИП столкнулся с ситуацией, когда налоговая служба требует предоставления деклараций за давно прошедшие периоды (2014-2018 годы), несмотря на истечение сроков исковой давности. Предприниматель не сдал декларации, а потом снялся с учета. ФНС не могла найти на него управу, он просто не сдавал отчетность и все.

Но сейчас, когда «физик» снова зарегистрировал ИП, он получил требование представить декларации за прошлые годы и блокировку счета. И, да, налоговики имеют право так делать.