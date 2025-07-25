Серая зона: как налоговая оценивает необоснованную налоговую выгоду и что делать бизнесу

Понятие долгое время формировалось судами, а в 2017 году в НК была введена специальная статья для борьбы со схемами уклонения от обязательных платежей.
Статья 54.1 НК очерчивает условия, при которых налоговая выгода считается обоснованной. Во-первых, цель сделки не должна состоять только в неуплате налогов — должен присутствовать реальный коммерческий смысл. Во-вторых, обязательства по сделке должны исполнить реальные участники сделки — то есть та компания, с которой заключен договор, или надлежащим образом назначенное лицо.
Если эти условия соблюдены и при этом в учете нет искажений, снижение налогов правомерно. Таким образом, закон не запрещает законную оптимизацию, а борется с фиктивными схемами.
Как выявляется необоснованная выгода
Налоговые органы при проверках анализируют сделки, опираясь на следующие вопросы:
была ли операция реально осуществлена;
есть ли доказательства (товарные накладные, акты, транспортные документы, оплата через банк) того, что товар поставлен или услуга оказана;
является ли контрагент настоящим;
обладает ли партнер ресурсами, персоналом, активами для выполнения сделки;
кто фактически исполнил сделку.
Например, если договор и счета-фактуры выписала одна компания, а работу по факту выполнила другая, это сигнал о возможной схеме. Налоговики проверяют цепочку денег: не возвращаются ли средства обратно через обналичивание или транзитные счета. Если видят, что деньги ушли на «техническую» фирму и затем обналичились, то сделка признается притворной.
Для выявления необоснованной выгоды инспекторы собирают широкий спектр доказательств. Они запрашивают документы не только у компании, но и у ее контрагентов, проводят встречные проверки. Выявляются признаки «технических» компаний: отсутствие офисов и складов, сотрудников, необходимых лицензий, основного средства производства или опыта работы.
Типичные схемы получения необоснованной выгоды
Фиктивные контрагенты (фирмы-однодневки): классический пример — компания заключает договор с поставщиком, существующим только на бумаге с целью получения счета-фактуры для вычета НДС или создания искусственных расходов по налогу на прибыль.
Налоговая проверяет поставщика: если у него нет сотрудников, основных средств, он зарегистрирован на подставное лицо и не сдает отчетность, велика вероятность, что налоговую выгоду признают необоснованной.
«Технические» компании-посредники: часто используются для обналичивания денег и скрытия связи между плательщиком и фактическим исполнителем.
Ведение формального документооборота без реальной деятельности с целью снижения налогов путем завышения расходов.
Дробление бизнеса для налоговой экономии.
Злоупотребление международными соглашениями.
Как защитить сделки
Чтобы подтвердить свою добросовестность, бизнесу необходимо:
Проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов. Следует проверять своих партнеров до заключения сделки. Важно убедиться в том, что компания существует в реестре (ЕГРЮЛ), имеет реальный адрес и контакты, не находится в процессе ликвидации. Желательно собрать информацию о деловой репутации: есть ли сотрудники, техника, опыт работ по профилю.
Убедиться в реальности каждой сделки, хранить документы и доказательства реальности исполнения договора (например, при споре пригодится даже геолокация доставки товара или фотографии с места проведения работ).
Описывать деловую цель сделки. Если сделка имеет явный налоговый эффект, позаботьтесь о том, чтобы были документально отражены иные причины такого шага. Например, выделение направления в отдельное юридическое лицо может быть обосновано поиском инвесторов, разделением рисков, требованиями контрагентов. Закрепите это в корпоративных документах, решениях участников, бизнес-плане.
Следить за разъяснениями и практикой. Налоговое законодательство усложняется, и добросовестному бизнесу важно быть в курсе позиций налоговой службы и судов.
Вывод
Главный вывод для бизнеса: налоги можно уменьшать, только если за этим стоит реальная деятельность и деловой смысл. Важно проявлять осмотрительность, сохранять доказательства по сделкам и быть в курсе актуальных требований.
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