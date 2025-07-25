Серая зона: как налоговая оценивает необоснованную налоговую выгоду и что делать бизнесу

Понятие долгое время формировалось судами, а в 2017 году в НК была введена специальная статья для борьбы со схемами уклонения от обязательных платежей.

Статья 54.1 НК очерчивает условия, при которых налоговая выгода считается обоснованной. Во-первых, цель сделки не должна состоять только в неуплате налогов — должен присутствовать реальный коммерческий смысл. Во-вторых, обязательства по сделке должны исполнить реальные участники сделки — то есть та компания, с которой заключен договор, или надлежащим образом назначенное лицо.