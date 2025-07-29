Классификация опасных и вредных производственных факторов: что относится и как их определить

Что такое ОПФ и ВПФ
Опасные производственные факторы (ОПФ) и вредные производственные факторы (ВПФ) — это обстоятельства производственной среды, способные ухудшить состояние здоровья работников и снизить уровень безопасности на производстве. К примеру, интенсивный шум ведет к проблемам со слухом, а чрезмерная запыленность провоцирует болезни органов дыхания.
Выявление таких факторов осуществляется в ходе обязательной процедуры — специальной оценки условий труда (СОУТ), которую обязан инициировать руководитель предприятия.
Проведение оценки поручается компетентному учреждению, имеющему аккредитацию в сфере охраны труда. Более детально этот процесс описан в отдельном материале.
Итоги СОУТ определяют классы условий труда каждого рабочего места: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. Когда работа признана вредной или опасной, необходимо зафиксировать в трудовом соглашении специфические факторы риска, оказывающие негативное воздействие или потенциально угрожающие здоровью работника.
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Что относится к вредным и опасным факторам трудового процесса
Вредные и опасные факторы трудового процесса делятся на 2 группы: производственной среды и факторы трудового процесса.
Что относится
Кто подвержен
Факторы производственной среды
Физические
Сварщики, токари, машинисты
Химические
Технологи, слесари, инженеры-химики
Биологические
Врачи, работники лабораторий
Факторы трудового процесса
Напряженность
Грузчики, водители, повара
Тяжесть
Учителя, работники МЧС, авиадиспетчеры
Перечень конкретных факторов перечислен в Приложении № 2 к приказу Минтруда от 21.11.2023 № 817н.
Факторы производственной среды включают:
Физические факторы подразумевают прямое влияние на человека с помощью внешних раздражителей. Они могут быть акустическими (шум, вибрация и пр.) и световыми — УФ-излучение, освещенность рабочей поверхности, рентгеновское излучение.
Химические факторы возникают из-за контакта с опасными веществами — аэрозолями, пылью, парами. Эти элементы могут повлиять на здоровье, если их вдохнуть, выпить или пролить на кожу.
Биологические факторы подразумевают взаимодействие с патогенными живыми микроорганизмами. Например, у врачей есть риск заразиться инфекцией от больных.
Факторы трудового процесса включают:
Напряженность предполагает, что человек долгое время трудится в одной и той же позе или постоянно занимается физическими нагрузками. Например, грузчики постоянно перемещают тяжелые изделия, а водители трудятся в одном положении.
Тяжесть связана с монотонной нагрузкой на органы чувств. Учителя постоянно используют голосовой аппарат, а авиадиспетчеры — безотрывно наблюдают за несколькими авиасообщениями.
Какие бывают условия труда на рабочем месте
Классификация осуществляется в соответствии со ст. 14 закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ. В ней указано, что условия труда могут быть оптимальными, допустимыми, вредными и опасными.
Условия
Что означают
Оптимальные
Отсутствие или минимальное влияние вредных факторов на работников. В таких условиях сотрудники могут выполнять свои обязанности без угрозы для здоровья
Допустимые
Уровень воздействия вредных факторов не превышает установленных норм и не вредит здоровью персонала. Однако для поддержания безопасности требуется соблюдение определенных профилактических мер
Вредные
Превышение допустимых норм воздействия вредных факторов, что может негативно сказываться на состоянии работников. В таких случаях необходимо внедрять меры по снижению вредного влияния
Опасные
Связан с существенным превышением нормативов по вредным факторам, создающим высокий риск для здоровья и жизни сотрудников
Сколько степеней вредности
Вредные условия труда в соответствии с п. 4 ст. 14 закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ подразделяются на подклассы:
3.1 — условия труда, вред от которых требует восстановления, превышающего время до следующего рабочего дня или смены;
3.2 — те условия, которые вызывают изменения в здоровье без потери трудоспособности;
3.3 — условия труда, при которых вредные или опасные факторы могут вызвать средние и легкие профзаболевания с возможной потерей трудоспособности;
3.4 — условия труда, при которых появляется тяжелое профессиональное заболевание и утрачивается трудоспособность.
Какие профессии относятся к вредным условиям труда
Профессии, которые относятся к вредным и тяжелым условиям труда, определены постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10. Сделали таблицу с примерами нескольких профессий.
Вредность
Отрасль
Профессия
Особо вредные
Горнодобывающая деятельность
Газомерщики, инженеры, геологи, энергетики, диспетчеры
Здравоохранение
Рентгенологи, медсестры, работающие с рентгеном
Металлообработка
Кочегары, литейщики, машинисты кранов
Вредные и тяжелые
Легкая промышленность
Аппаратчики, красильщики, укладчики
Пищевая промышленность
Электромонтеры, сварщики, укладчики
Обслуживание сельского хозяйства
Грузчики, кладовщики, машинисты кранов
Как узнать, вредные условия труда или нет
Итак, мы разобрались с вредными и опасными производственными факторами, а также с классами условий труда. Как их определить? Нужно провести специальную оценку условий труда (СОУТ). Алгоритм выглядит так:
Шаг 1: заключите договор с организацией. Необходимо выбрать аккредитованную компанию из реестра Минтруда и подписать с ней договор. В документе следует прописать: стоимость услуг и порядок расчетов, сроки выполнения работ, обязанности и ответственность сторон.
Шаг 2: издайте приказ о проведении СОУТ. В документе необходимо: сформировать комиссию из представителей работодателя (нечетное число участников), включить в состав руководителя/ИП, специалиста по охране труда и, при наличии, представителя профсоюза, указать сроки оценки и утвердить график ее проведения.
Шаг 3: подготовьте перечень рабочих мест. Его составляют на основе штатного расписания с учетом фактических рабочих мест, а не количества сотрудников.
Шаг 4: проведите спецоценку. В назначенные дни эксперты проверяют рабочие места в присутствии комиссии работодателя. Желательно, чтобы сотрудники также были на местах — это важно для оценки факторов вреда (например, измерения вибрации у работников с перфораторами или электропилами).
Шаг 5: подпишите отчет о проведении СОУТ. После завершения исследований организация-оценщик формирует отчет, который комиссия работодателя должна подписать в течение 30 дней. Председатель комиссии утверждает документ и направляет его обратно оценщику.
Шаг 6: получите подтверждение о передаче данных во ФГИС. В течение 10 рабочих дней компания-оценщик вносит сведения о СОУТ в федеральную систему учета (ФГИС) и в течение трех дней направляет работодателю уведомление (по почте или в электронном виде с УКЭП). После этого процедура считается завершенной.
Какой штраф будет, если не провести спецоценку
Если работодатель не проведет СОУТ, и это выявит трудовая инспекция, то назначат штраф. Размеры санкций указаны в ч. 2 и ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП:
Нарушение порядка проведения СОУТ
Повторное нарушение после первого штрафа
Для ИП, должностных лиц
предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. руб.
штраф от 30 до 40 тыс. руб. или приостановление деятельности ИП до 90 дней, для директора — от одного года до трех лет
Для юридических лиц
штраф от 50 до 80 тыс. руб.
штраф от 100 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 дней
Что положено работникам с вредными условиями труда
В ст. 216 ТК сказано, что сотрудники (занятые на работах с вредными и опасными условиями труда) имеют право на гарантии и компенсации из-за специфики своей деятельности.
Сокращение продолжительности рабочего времени (на работах с вредными или опасными условиями труда — подклассы 3.3 и 3.4) в соответствии со ст. 92 ТК до 36 часов в неделю.
Уменьшение продолжительности смены при сокращении рабочего времени согласно ч. 2 ст. 94 ТК: при 36-часовой неделе — 8 часов, при 30-часовой неделе и менее — 6 часов.
Предоставление доп. отпуска (подклассы вредности 3.2–3.4 или опасные условия труда) в соответствии ст. 117 ТК — не менее 7 дней.
Повышение оплаты труда работникам с вредными и опасными условиями минимально на 4% тарифной ставки (установленной для нормальных условий труда) по ч. 2 ст. 147 ТК.
Прохождение предварительных и периодических медосмотров за счет работодателя вне зависимости от подкласса вредности по ч. 1 ст. 220 ТК.
Бесплатная выдача спецодежды, средств индивидуальной защиты и обезвреживающих средств всем работникам вне зависимости от подкласса вредности согласно ст. 221 ТК.
Бесплатная выдача молока или других аналогичных продуктов (можно заменить на денежную компенсацию по заявлению работника) на работах с вредными условиями труда, выдача лечебно-профилактического питания на работах с особо вредными условиями труда в соответствии со ст. 222 ТК.
В соответствии с нормами ТК конкретные гарантии и компенсации устанавливаются в трудовом договоре на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда (СОУТ).
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