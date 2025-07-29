Классификация опасных и вредных производственных факторов: что относится и как их определить

Как узнать, вредные условия труда или нет

Итак, мы разобрались с вредными и опасными производственными факторами, а также с классами условий труда. Как их определить? Нужно провести специальную оценку условий труда (СОУТ). Алгоритм выглядит так:

Шаг 1: заключите договор с организацией. Необходимо выбрать аккредитованную компанию из реестра Минтруда и подписать с ней договор. В документе следует прописать: стоимость услуг и порядок расчетов, сроки выполнения работ, обязанности и ответственность сторон.

Шаг 2: издайте приказ о проведении СОУТ. В документе необходимо: сформировать комиссию из представителей работодателя (нечетное число участников), включить в состав руководителя/ИП, специалиста по охране труда и, при наличии, представителя профсоюза, указать сроки оценки и утвердить график ее проведения.

Шаг 3: подготовьте перечень рабочих мест. Его составляют на основе штатного расписания с учетом фактических рабочих мест, а не количества сотрудников.

Шаг 4: проведите спецоценку. В назначенные дни эксперты проверяют рабочие места в присутствии комиссии работодателя. Желательно, чтобы сотрудники также были на местах — это важно для оценки факторов вреда (например, измерения вибрации у работников с перфораторами или электропилами).

Шаг 5: подпишите отчет о проведении СОУТ. После завершения исследований организация-оценщик формирует отчет, который комиссия работодателя должна подписать в течение 30 дней. Председатель комиссии утверждает документ и направляет его обратно оценщику.

Шаг 6: получите подтверждение о передаче данных во ФГИС. В течение 10 рабочих дней компания-оценщик вносит сведения о СОУТ в федеральную систему учета (ФГИС) и в течение трех дней направляет работодателю уведомление (по почте или в электронном виде с УКЭП). После этого процедура считается завершенной.