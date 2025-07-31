Пять ошибок, которые губят e-commerce-стартапы на старте, и как их избежать

1. Отсутствие персонализации клиентского опыта

Одна из главных ошибок стартапов — обезличенные маркетинговые кампании, контент на сайте и в соцсетях, не адаптированный под потребности клиентов. Такие сообщения игнорируются потребителями, на которых и так ежедневно обрушивается лавина информации. Отсутствие анализа поведения аудитории приводит к установке неправильных параметров при запуске рекламы и, как результат, сливу бюджета, низким продажам.

Что делать: соберите данные о клиентском поведении и систематизируйте их по показателям: возраст, географическое положение покупателей, предпочтения и другие. Оптимально использовать для этой цели платформу Mindbox, способную решать несколько задач:

подключать CRM, CMS и другие инструменты для эффективного взаимодействия с клиентурой;

применять ИИ для анализа поведения потребителей и генерации персональных торговых предложений;

автоматизировать омниканальные рекламные кампании.

Результат грамотного использования сервиса — повышение лояльности аудитории и переход стартапа на новый уровень роста и развития. Но начинающие предприниматели далеко не всегда успешно справляются с обилием данных, предоставленных ИИ.

Важно заранее отобрать лишь те категории показателей, которые значимы для вашего бизнеса. С персонализацией также стоит быть осторожным, не усердствовать, чтобы не отпугнуть клиентов излишним вторжением в личное пространство.