Как при УСН учитывать командировочные расходы в 2025 году: памятка для бухгалтера

Порядок компенсации закреплен в ТК и его обязательно прописывают в коллективном договоре или ЛНА компании.

другие затраты, которые согласованы с компанией.

При направлении сотрудника в командировку работодатель должен возместить командировочные расходы , которые включают ( ст. 168 ТК ):

Обратите внимание: поездки сотрудников, работа которых сама по себе имеет разъездной характер, командировками не считаются. Также не будет считаться командировкой длительная служебная поездка, в процессе которой сотрудник фактически продолжает свою работу, но вне ее постоянного места. В этом случае правильнее говорить о временном переводе в другую местность.

Служебная командировка — это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы ( ст. 166 ТК ). К ее главным признакам относят:

Традиционно бухгалтеру приходится тратить много времени на рутинную проверку бумажных документов, контролировать сроки сдачи авансовых отчетов и напоминать сотрудникам о необходимости отчитаться за командировку. Если компания использует специальные сервисы для организации деловых поездок, например, Яндекс Командировки, нагрузка на бухгалтерию существенно снижается. Такие сервисы помогают не только организовать проезд и проживание сотрудникам, но и оформить электронные закрывающие документы для бухгалтера. Все акты и счета-фактуры формируются автоматически — бухгалтеру не нужно собирать документы вручную. Закрывающие документы включают все необходимые реквизиты и их легко найти в любое время в режиме одного окна.

К неэффективному использованию ресурсов. Применение в работе устаревших методов приводит к тому, что компании вкладывают средства в поддержание рутинных процессов, в то время как их можно перенаправить на развитие бизнеса.

К возрастанию риска ошибок. Неправильное оформление документов, о котором становится известно только при предоставлении отчета, задерживает возмещение расходов. Бухгалтерия вправе не принимать документы с ошибками, и тогда приходится заниматься их оформлением заново — например, если нет всех обязательных реквизитов в счете от гостиницы.

К увеличению операционных расходов. Сбор и проверка документации по командировкам вручную отнимает много времени. Тем более что сотрудники часто теряют подтверждающие документы и приходится запрашивать новые, причем в разных организациях, или забывают об оформлении авансового отчета. В результате компании вынуждены увеличивать штат, чтобы эффективно справляться со всеми задачами.

Отчет с документами сотрудник предоставляет не позднее трех дней после возвращения из командировки. Но на этом этапе часто возникают сложности, которые приводят:

Расходы на служебную командировку не учитывают при расчете налоговой базы. При этом у бухгалтера все равно должен быть авансовый отчет и корректно оформленные документы, подтверждающие командировочные расходы ( письмо Минфина от 30.10.2013 № 03-11-11/46198 ).

Как учитывать расходы на командировки при УСН «Доходы»

Как учитывать расходы на командировки при УСН «Доходы минус расходы»

Можно учесть следующие расходы по служебным командировкам: на проезд и проживание сотрудника;

на паспорта, визы и оформление других документов, которые нужны для поездки командированного;

консульские и аэродромные сборы;

сборы за въезд, проход, транзит транспорта, а также за пользование морскими каналами и другие подобные платежи;

суточные;

безотчетные суммы, выплачиваемые на основании акта Президента или Правительства при поездках на определенные территории;

на оплату дополнительных услуг в средствах размещения, но за исключением допобслуживания в номере и обслуживания в ресторанах и барах, а также расходов на рекреационно-оздоровительные услуги. Это не закрытый перечень. Поэтому бизнес может учесть и другие затраты на командировки, если они: ориентированы на получение прибыли;

обоснованы с экономической точки зрения;

подтверждены документально. Для учета расходов следуйте порядку, который установлен для налога на прибыль. Для понимания, какие именно расходы относятся к командировочным, рекомендуется полагаться на разъяснения по учету аналогичных расходов в отношении налога на прибыль.

Какие расходы на проезд можно учитывать при УСН

При УСН «Доходы минус расходы» учитываются расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы (пп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК). К ним относят затраты на проезд на различных видах транспорта, включая: поезда, электрички и пригородные автобусы;

самолеты;

транспорт общего пользования (метро, троллейбус и т. д.);

такси и арендованные автомобили. Учесть расходы на проезд возможно при условии их документального подтверждения. Также такие расходы должны быть экономически обоснованы. Помимо расходов на сам проезд, можно учесть расходы на услуги VIP-зала аэропорта. Но для их учета необходимо, чтобы они были предусмотрены ЛНА компании или коллективным договором.

Какие расходы на проживание можно учитывать при УСН

Ключевое условие принятия расходов на проживание — их объективная необходимость. Расходы на проживание, которые учитывают при применении УСН «Доходы минус расходы», можно разделить на две большие группы — это расходы на наем жилого помещения и расходы на допуслуги, которые оказывают гостиницы (пп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК). К расходам за наем помещения для проживания относится оплата: проживания в гостиницах;

аренды жилого помещения у юрлица или физлица (допускается аренда у родственников командированного);

туристического налога. Как и в случае с расходами на проезд, затраты на проживание в командировке должны быть документально подтверждены. Также к расходам на наем жилого помещения относят затраты на услуги зарубежных сервисов онлайн-бронирования. Их подтверждают договором и (или) расчетным документом, в котором выделена сумма налога, документами на перечисление иностранной организации оплаты, включая сумму налога. Но оформление через специализированные В2В-сервисы выйдет гораздо дешевле, чем использование В2С-агрегаторов. Расходы на проживание в гостинице возможно подтвердить кассовым чеком, к которому дополнительно выдается бланк строгой отчетности — например, квитанция или счет. Для подтверждения расходов при аренде у физлица используются документы в свободной форме — это могут быть договор аренды или акт. Если работник проживал в отеле за пределами РФ, и первичные документы представлены на иностранном языке, их обязательно переводят на русский язык. К расходам на допуслуги относят те услуги, которые командированному оказывались в гостинице. Один из самых распространенных примеров — оплата доступа к сети Интернет. Расходы на допуслуги учитываются при условии их документального подтверждения и экономической обоснованности. Как мы уже отмечали, если командированный воспользовался допобслуживанием в номере или бассейном, такие расходы не учитывают.

Как учитывать суточные при УСН

Главное, что нужно знать об учете суточных при применении УСН «Доходы минус расходы» — их можно учитывать в размере, который установлен в ЛНА или коллективном договоре. Затраты подтверждаются документально — например, справкой бухгалтера. При этом документы, подтверждающие расходование суточных командированным работником, не требуются. При командировке на один день в пределах РФ учесть суточные не удастся: такие расходы не считаются обоснованными. Но если работник на один день выехал за рубеж, учесть суточные можно.

Что точно нельзя включать в командировочные расходы при УСН

1. Расходы ИП на собственные командировки. По мнению Минфина в командировку можно отправлять только сотрудников. ИП не является работником, поэтому его поездки нельзя считать командировками. Такие расходы не указаны в закрытом перечне расходов, которые можно принимать на УСН. Нужно сказать, что судебная практика по этому вопросу неоднозначна. Некоторые суды в определенных ситуациях допускают учет расходов самого ИП. Но на данный момент это все-таки единичные случаи, поэтому учитывать такие расходы не рекомендуем — высок риск доначисления налога. 2. Затраты на продукты питания, бытовую технику и одежду. По мнению налоговиков подобные затраты покрываются за счет суточных, и учитывать их отдельно нельзя. Судебная практика также не считает допустимым учет расходов на продукты питания, одежду и бытовую технику в командировках. Суд считает, что подобные траты не связаны с целями бизнеса и экономически необоснованны. 3. Комиссию за возврат авиабилетов или стоимость сдаваемых невозвратных авиабилетов. Если при изменении планов произошел возврат авиабилетов, придется заплатить комиссию. Такие траты не указаны в закрытом перечне расходов, и их нельзя считать командировочными. 4. Дополнительное обслуживание в гостинице. Как мы уже отмечали, командировочными расходами не считается обслуживание в ресторанах и барах, допобслуживание в номерах, траты на посещение бассейна, тренажерного зала и другие рекреационно-оздоровительные услуги.

Порядок учета расходов при УСН «Доходы минус расходы»