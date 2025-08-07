Как ИП запустить франшизу шоу-пространства и не прогореть: расходы, налоги, риски

В отличие от кафе, магазинов и производств, шоу-пространства не требуют закупок сырья и работы с остатками, не несут сезонных складских рисков. Но даже при наличии хорошей франшизы важно грамотно организовать собственную работу. Иначе легко утонуть в кассовых разрывах и не пережить первый же корпоративный сезон.

Разберемся, как зайти в формат безопасно и эффективно.