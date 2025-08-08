Скорость против стабильности: как цифровизация может навредить и что с этим делать
В статье поговорим о том, как бизнесу, который хочет быть быстрым, не потерять в стабильности и как IT-отделам успевать за скоростью и при этом не допускать ошибок.
Стремление к скорости: главный вызов цифрового мира
В современном мире компании постоянно стараются работать быстрее:
оперативно выводить новые продукты на рынок;
быстро расширять свои услуги;
как можно скорее обгонять конкурентов.
Фразы вроде «давайте выпустим прототип (MVP) до следующего квартала» или «нам нужно, чтобы это заработало завтра» стали обычными для общения между бизнес-отделами и IT-отделами.
Почему это беспокоит IT-директоров
Быть быстрым – это хорошо, но есть и обратная сторона этой скорости.
Проблемы в IT-системах. При стремлении к скорости часто приходится идти на компромиссы. Например, могут возникнуть проблемы с тем, как устроена система, накапливаться технический долг (когда нужно будет переделывать старое, чтобы оно работало лучше), появляться разные несовместимые решения и зависимость от конкретных специалистов.
Краткосрочная выгода, зато долгосрочные проблемы. Сначала это может работать хорошо, но потом возникнут сложности. Система станет менее гибкой, поддержка будет стоить дороже, а расти станет все сложнее.
Главное для компании — быть лучше конкурентов
Сегодня важно не просто иметь хорошие технологии, но и уметь быстро и эффективно подстраиваться под изменения.
Не постоянное состояние, а процесс. Конкурентоспособность – это не просто «быть лучшим». Это умение быть на шаг впереди — быстро реагировать на новые условия рынка, новые технологии, изменения в поведении клиентов и требования закона. Нужно постоянно учиться, адаптироваться и работать быстрее, чем другие компании.
Чтобы выживать и расти, компаниям нужны три вещи, которые напрямую зависят от того, как хорошо они используют цифровые технологии.
Скорость (быстрый выход на рынок)
Зачем: кто быстрее выпустил продукт, тот собирает отзывы, улучшает его и захватывает рынок. Быстрые компании задают стандарты.
Как: быстро разрабатывать, тестировать и учиться.
Проблема: если гнаться за скоростью без грамотной архитектуры, возникнет технический долг (проблемы в системе).
Решение: настоящие лидеры умеют быстро работать благодаря платформам, стандартным компонентам и надежной архитектуре.
Гибкость (способность меняться)
Зачем: рынки, правила и технологии постоянно меняются. Чтобы выжить, нужно быстро подстраиваться.
Как: уметь быстро переключаться между разными направлениями (например, с продаж компаниям на продажи клиентам).
Проблема: гибкость важна не только в ИТ, но и во всей компании (процессы, культура и т.д.).
Решение: технологическая гибкость начинается с архитектуры — насколько легко добавлять, масштабировать и убирать решения. Разрозненные системы — враг гибкости.
Клиентский опыт (что чувствует клиент)
Зачем: важно не только предлагать, но и оценивать удобство для клиента.
Как: предлагать удобные продукты, персонализированный сервис, быть доступным в нужное время.
Проблема: хороший клиентский опыт невозможен без данных, скорости и интеграции.
Решение: это результат продуманной системы — от каналов связи до внутренней обработки данных.
Когда цифровизация замедляет работу
Цифровизация должна делать работу компании быстрее, но часто получается наоборот. Это происходит, когда новые цифровые решения внедряются без четкого плана и структуры. Это приводит к «цифровому замедлению», вызванному пятью основными проблемами.
1. Растет технический долг:
решения делаются быстро, без обдумывания, что приводит к проблемам в будущем;
куча разных технологий, сложно найти специалистов;
сложные интеграции, которые легко ломаются;
дублирование функций и перегрузка.
снижение гибкости системы.
2. Фрагментированная архитектура:
каждое новое решение строится отдельно, без общей структуры;
слишком сложно, разные системы работают по-разному;
сложно соединять новые решения со старыми;
зависимость от узких специалистов;
система поддерживается вручную, а увеличение масштаба требует строить все заново.
3. Потеря управления и прозрачности:
нет ясной картины цифровых систем, как они связаны, кто за них отвечает;
нет информации о цифровых активах;
нет контроля проблем в системе;
сложно планировать, управлять рисками, принимать решения, компания теряет контроль.
4. Нет повторного использования, нет синергии:
команды делают одно и то же несколько раз;
платформы не подходят для многократного использования;
вместо увеличения эффективности каждая новая система конкурирует с другими.
5. Растут расходы на поддержку и интеграцию:
быстрые решения делаются без стандартов;
система становится хрупкой, требует постоянного ремонта;
интеграции дорогие и ненадежные;
перегрев вместо ускорения.
Как решить проблему замедления? Архитектура как ключ к быстрой цифровизации
Цифровизация должна работать благодаря архитектуре, а не вопреки ей. Это единственный способ быстро развиваться, не теряя контроль и гибкость. Главная задача IT-руководителя (CIO) — связать скорость с надежной архитектурой.
Как это сделать?
1. Внедрить подход к формированию цифровой архитектуры
Основная проблема многих IT-систем — отсутствие единого плана цифровизации. Каждое подразделение делает что-то свое без учета общей структуры и стратегии. Результат: разрозненные системы, сложные связи, растет технический долг.
Нужен четкий план (Digital Architecture Framework), чтобы цифровые решения работали вместе, а не хаотично. Эта структура — каркас, который обеспечивает:
целостность — все части работают вместе;
надежность — система устойчива и долговечна;
масштабируемость — легко добавлять новые функции.
Нужно создать понятную и надежную архитектуру для быстрого роста. Вот ее основные характеристики:
прозрачность (видно, что есть, как это связано, кто отвечает);
согласованность (команды работают вместе по единым правилам);
устойчивость (решения легко увеличивать, улучшать и использовать повторно).
Что нужно сделать?
1. Определить правила и стандарты:
какие технологии можно использовать;
как объединять разные системы;
как должны выглядеть стандартные решения;
допустимый уровень технических проблем.
2. Создать карту цифровых активов:
показать все приложения, платформы, API и данные;
показать, кто чем владеет, как они связаны, где проблемы.
3. Обеспечить слаженность между командами:
единый язык и правила для всех;
координация от идеи до реализации.
Как это сделать?
Провести проверку текущей системы: изучить, что есть, как это работает, какие риски.
Разработать план (целевую архитектуру): определить, какие технологии использовать, как объединять системы, какие сервисы важны.
Создать каталог компонентов: API, платформы, сервисы – все, что можно использовать повторно.
Разработать инструкции и шаблоны, чтобы ускорить разработку и улучшить ее качество.
2. Построить карту технического долга
Технический долг — это проблемы в системе, которые накопились из-за спешки и компромиссов. Все знают, что он есть, но не знают, где именно и насколько он опасен. Во многом технический долг неизбежен, но его надо держать под контролем: сделать видимым, оценить его опасность и включить в план развития.
Технический долг не должен быть секретом. Скрытые проблемы должны быть переформулированы в очевидные задачи для регулярного системного решения.
Что нужно сделать?
Показать, где долг: команды должны знать, где находятся слабые места в системах и продуктах.
Оценить, что самое важное: какие проблемы больше всего мешают развитию, повышают риски и требуют больших объемов ручной работы.
Включить долг в план работы, чтобы не откладывать решение проблем ради бизнес-задач: составить список проблем и ответственных за них, определить, какие проблемы надо решить в первую очередь, создать шаблоны для задач и регулярно отслеживать прогресс.
Результат:
руководство понимает технологические риски;
снижаются затраты и риски;
улучшения системы становятся частью ежедневной работы.
3. Записывать важные решения по архитектуре
Обычно важные решения по технологиям принимаются быстро и не записываются. В итоге никто не помнит, почему решение было принято и какие варианты рассматривались.
Последствия:
хаос в системе;
сложно понять, что делать, когда меняются команды или сотрудники;
невозможно оценить, насколько хороши были решения;
сложно развивать систему и обучать новых людей.
Чтобы решить эту проблему, нужно записывать важные решения по архитектуре в специальном формате (Architecture Decision Records — ADR). ADR помогает:
сделать решения понятными для всех команд;
использовать удачные решения повторно и избегать ошибок;
создать общую базу знаний по архитектуре.
Это не лишняя работа, как может показаться на первый взгляд, а помощь, которая снижает хаос, улучшает качество решений и ускоряет развитие.
4. Оценить, насколько надежна ваша IT-система
IT не просто помогает бизнесу, а двигает его вперед. Но как оценить, насколько хорошо развивается IT в конкретной компании? Важно оценивать не только по скорости, но и по надежности и масштабируемости.
Как уже говорилось, проблемы в системе (технический долг, риски в архитектуре) часто остаются незамеченными. Без четких показателей невозможно эффективно управлять IT-системой. Объективная оценка ее надежности поможет найти баланс между скоростью и качеством.
Все, что можно измерить, можно улучшить. Оценка должна быть не субъективной, а основываться на конкретных показателях.
Как внедрить показатели в работу команд?
Оценивать развитие архитектуры. Это должно быть частью работы команд, а не дополнительным отчетом.
Связать показатели с целями команды, чтобы их участники понимали, как они влияют на развитие системы.
Использовать показатели при принятии решений и планировании бюджета. Надежная система дешевле в обслуживании и быстрее в развитии.
Какие показатели использовать и как их использовать?
Change Lead Time: сколько времени проходит от запроса до выпуска новой функции. Помогает оценить скорость реакции.
Legacy %: какая часть системы устарела. Показывает зону риска и количество технического долга.
Tech Debt Remediation Rate: насколько регулярно команды решают проблемы с техническим долгом.
ADR Coverage: сколько решений по архитектуре зафиксировано. Показывает, насколько развита архитектурная практика.
Визуализация:
использовать инструменты, которые показывают динамику, сравнивают команды и выявляют проблемы;
включить показатели в отчетность для руководителей.
Результат:
понятная картина состояния IT-системы;
возможность оценить риски и компромиссы между скоростью и качеством;
улучшение культуры принятия решений — команды понимают, как их работа влияет на развитие компании.
