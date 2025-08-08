Скорость против стабильности: как цифровизация может навредить и что с этим делать

В современном бизнесе скорость — ключ к успеху. Руководители бизнеса (бизнес-лидеры) постоянно требуют: сделайте это быстрее! А IT-специалисты (CIO) должны сделать так, чтобы все работало стабильно и надежно.

В статье поговорим о том, как бизнесу, который хочет быть быстрым, не потерять в стабильности и как IT-отделам успевать за скоростью и при этом не допускать ошибок.

Стремление к скорости: главный вызов цифрового мира

В современном мире компании постоянно стараются работать быстрее:

оперативно выводить новые продукты на рынок;

быстро расширять свои услуги;

как можно скорее обгонять конкурентов.

Фразы вроде «давайте выпустим прототип (MVP) до следующего квартала» или «нам нужно, чтобы это заработало завтра» стали обычными для общения между бизнес-отделами и IT-отделами.

Почему это беспокоит IT-директоров

Быть быстрым – это хорошо, но есть и обратная сторона этой скорости.

Проблемы в IT-системах. При стремлении к скорости часто приходится идти на компромиссы. Например, могут возникнуть проблемы с тем, как устроена система, накапливаться технический долг (когда нужно будет переделывать старое, чтобы оно работало лучше), появляться разные несовместимые решения и зависимость от конкретных специалистов.

Краткосрочная выгода, зато долгосрочные проблемы. Сначала это может работать хорошо, но потом возникнут сложности. Система станет менее гибкой, поддержка будет стоить дороже, а расти станет все сложнее.

Главное для компании — быть лучше конкурентов

Сегодня важно не просто иметь хорошие технологии, но и уметь быстро и эффективно подстраиваться под изменения.

Не постоянное состояние, а процесс. Конкурентоспособность – это не просто «быть лучшим». Это умение быть на шаг впереди — быстро реагировать на новые условия рынка, новые технологии, изменения в поведении клиентов и требования закона. Нужно постоянно учиться, адаптироваться и работать быстрее, чем другие компании.

Чтобы выживать и расти, компаниям нужны три вещи, которые напрямую зависят от того, как хорошо они используют цифровые технологии.

Скорость (быстрый выход на рынок)

Зачем: кто быстрее выпустил продукт, тот собирает отзывы, улучшает его и захватывает рынок. Быстрые компании задают стандарты.

Как: быстро разрабатывать, тестировать и учиться.

Проблема: если гнаться за скоростью без грамотной архитектуры, возникнет технический долг (проблемы в системе).

Решение: настоящие лидеры умеют быстро работать благодаря платформам, стандартным компонентам и надежной архитектуре.

Гибкость (способность меняться)

Зачем: рынки, правила и технологии постоянно меняются. Чтобы выжить, нужно быстро подстраиваться.

Как: уметь быстро переключаться между разными направлениями (например, с продаж компаниям на продажи клиентам).

Проблема: гибкость важна не только в ИТ, но и во всей компании (процессы, культура и т.д.).

Решение: технологическая гибкость начинается с архитектуры — насколько легко добавлять, масштабировать и убирать решения. Разрозненные системы — враг гибкости.

Клиентский опыт (что чувствует клиент)

Зачем: важно не только предлагать, но и оценивать удобство для клиента.

Как: предлагать удобные продукты, персонализированный сервис, быть доступным в нужное время.

Проблема: хороший клиентский опыт невозможен без данных, скорости и интеграции.

Решение: это результат продуманной системы — от каналов связи до внутренней обработки данных.

Когда цифровизация замедляет работу

Цифровизация должна делать работу компании быстрее, но часто получается наоборот. Это происходит, когда новые цифровые решения внедряются без четкого плана и структуры. Это приводит к «цифровому замедлению», вызванному пятью основными проблемами.

1. Растет технический долг:

решения делаются быстро, без обдумывания, что приводит к проблемам в будущем;

куча разных технологий, сложно найти специалистов;

сложные интеграции, которые легко ломаются;

дублирование функций и перегрузка.

снижение гибкости системы.

2. Фрагментированная архитектура:

каждое новое решение строится отдельно, без общей структуры;

слишком сложно, разные системы работают по-разному;

сложно соединять новые решения со старыми;

зависимость от узких специалистов;

система поддерживается вручную, а увеличение масштаба требует строить все заново.

3. Потеря управления и прозрачности:

нет ясной картины цифровых систем, как они связаны, кто за них отвечает;

нет информации о цифровых активах;

нет контроля проблем в системе;

сложно планировать, управлять рисками, принимать решения, компания теряет контроль.

4. Нет повторного использования, нет синергии:

команды делают одно и то же несколько раз;

платформы не подходят для многократного использования;

вместо увеличения эффективности каждая новая система конкурирует с другими.

5. Растут расходы на поддержку и интеграцию:

быстрые решения делаются без стандартов;

система становится хрупкой, требует постоянного ремонта;

интеграции дорогие и ненадежные;

перегрев вместо ускорения.

Как решить проблему замедления? Архитектура как ключ к быстрой цифровизации

Цифровизация должна работать благодаря архитектуре, а не вопреки ей. Это единственный способ быстро развиваться, не теряя контроль и гибкость. Главная задача IT-руководителя (CIO) — связать скорость с надежной архитектурой.

Как это сделать?

1. Внедрить подход к формированию цифровой архитектуры

Основная проблема многих IT-систем — отсутствие единого плана цифровизации. Каждое подразделение делает что-то свое без учета общей структуры и стратегии. Результат: разрозненные системы, сложные связи, растет технический долг.

Нужен четкий план (Digital Architecture Framework), чтобы цифровые решения работали вместе, а не хаотично. Эта структура — каркас, который обеспечивает:

целостность — все части работают вместе;

надежность — система устойчива и долговечна;

масштабируемость — легко добавлять новые функции.

Нужно создать понятную и надежную архитектуру для быстрого роста. Вот ее основные характеристики:

прозрачность (видно, что есть, как это связано, кто отвечает);

согласованность (команды работают вместе по единым правилам);

устойчивость (решения легко увеличивать, улучшать и использовать повторно).

Что нужно сделать?

1. Определить правила и стандарты:

какие технологии можно использовать;

как объединять разные системы;

как должны выглядеть стандартные решения;

допустимый уровень технических проблем.

2. Создать карту цифровых активов:

показать все приложения, платформы, API и данные;

показать, кто чем владеет, как они связаны, где проблемы.

3. Обеспечить слаженность между командами:

единый язык и правила для всех;

координация от идеи до реализации.

Как это сделать?

Провести проверку текущей системы: изучить, что есть, как это работает, какие риски. Разработать план (целевую архитектуру): определить, какие технологии использовать, как объединять системы, какие сервисы важны. Создать каталог компонентов: API, платформы, сервисы – все, что можно использовать повторно. Разработать инструкции и шаблоны, чтобы ускорить разработку и улучшить ее качество.

2. Построить карту технического долга

Технический долг — это проблемы в системе, которые накопились из-за спешки и компромиссов. Все знают, что он есть, но не знают, где именно и насколько он опасен. Во многом технический долг неизбежен, но его надо держать под контролем: сделать видимым, оценить его опасность и включить в план развития.

Технический долг не должен быть секретом. Скрытые проблемы должны быть переформулированы в очевидные задачи для регулярного системного решения.

Что нужно сделать?

Показать, где долг: команды должны знать, где находятся слабые места в системах и продуктах. Оценить, что самое важное: какие проблемы больше всего мешают развитию, повышают риски и требуют больших объемов ручной работы. Включить долг в план работы, чтобы не откладывать решение проблем ради бизнес-задач: составить список проблем и ответственных за них, определить, какие проблемы надо решить в первую очередь, создать шаблоны для задач и регулярно отслеживать прогресс.

Результат:

руководство понимает технологические риски;

снижаются затраты и риски;

улучшения системы становятся частью ежедневной работы.

3. Записывать важные решения по архитектуре

Обычно важные решения по технологиям принимаются быстро и не записываются. В итоге никто не помнит, почему решение было принято и какие варианты рассматривались.

Последствия:

хаос в системе;

сложно понять, что делать, когда меняются команды или сотрудники;

невозможно оценить, насколько хороши были решения;

сложно развивать систему и обучать новых людей.

Чтобы решить эту проблему, нужно записывать важные решения по архитектуре в специальном формате (Architecture Decision Records — ADR). ADR помогает:

сделать решения понятными для всех команд;

использовать удачные решения повторно и избегать ошибок;

создать общую базу знаний по архитектуре.

Это не лишняя работа, как может показаться на первый взгляд, а помощь, которая снижает хаос, улучшает качество решений и ускоряет развитие.

4. Оценить, насколько надежна ваша IT-система

IT не просто помогает бизнесу, а двигает его вперед. Но как оценить, насколько хорошо развивается IT в конкретной компании? Важно оценивать не только по скорости, но и по надежности и масштабируемости.

Как уже говорилось, проблемы в системе (технический долг, риски в архитектуре) часто остаются незамеченными. Без четких показателей невозможно эффективно управлять IT-системой. Объективная оценка ее надежности поможет найти баланс между скоростью и качеством.

Все, что можно измерить, можно улучшить. Оценка должна быть не субъективной, а основываться на конкретных показателях.

Как внедрить показатели в работу команд?

Оценивать развитие архитектуры . Это должно быть частью работы команд, а не дополнительным отчетом.

Связать показатели с целями команды , чтобы их участники понимали, как они влияют на развитие системы.

Использовать показатели при принятии решений и планировании бюджета. Надежная система дешевле в обслуживании и быстрее в развитии.

Какие показатели использовать и как их использовать?

Change Lead Time: сколько времени проходит от запроса до выпуска новой функции. Помогает оценить скорость реакции.

Legacy %: какая часть системы устарела. Показывает зону риска и количество технического долга.

Tech Debt Remediation Rate: насколько регулярно команды решают проблемы с техническим долгом.

ADR Coverage: сколько решений по архитектуре зафиксировано. Показывает, насколько развита архитектурная практика.

Визуализация:

использовать инструменты, которые показывают динамику , сравнивают команды и выявляют проблемы;

включить показатели в отчетность для руководителей.

Результат: