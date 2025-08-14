Власти готовят массовый перевод чиновников, школ, МФЦ и управляющих компаний в национальный мессенджер Max

Власти готовят масштабный перевод государственных сервисов, школ, МФЦ, управляющих компаний и официальных каналов в национальный мессенджер Max. Параллельно Роскомнадзор уже начал ограничивать функции Telegram и WhatsApp, что может сделать их использование в России всё менее комфортным.

Администрация Нукутского района Иркутской области случайно опубликовала методические рекомендации «Популяризация национального мессенджера в регионах». Документ, обнаруженный «Осторожно, новости», раскрывает масштабные планы властей по переводу ключевых государственных, образовательных и коммерческих сервисов в Max.

Что планируется перевести в Max

— Госуслуги и цифровые сервисы: подпись документов через «Госключ», цифровой ID, который можно будет использовать вместо паспорта — например, для подтверждения льгот или покупки товаров с возрастными ограничениями.

— Образовательные платформы: школьные чаты, система «Сферум» и все коммуникации в сфере образования — от онлайн-уроков и родительских собраний до каналов Минпросвещения и проекта «Разговоры о важном».

— МФЦ: уведомления, информирование клиентов, чат-бот и новые сервисы вроде записи к врачу, закрытия больничных и подтверждения льгот.

— Социальные службы: информирование и взаимодействие с гражданами, подтверждение статусов и получение госуслуг.

— ЖКХ: домовые чаты, сервисы управляющих компаний, рассылка уведомлений жильцам.

— Официальные каналы: губернаторы, чиновники, региональные паблики АНО «Диалог», а также ключевые СМИ будут вести каналы в Max через Центры управления регионом.

Образование — под полным контролем Max

Особое внимание уделяется сфере образования. Уже в августе педагоги и администраторы чатов «управления образованием» перейдут в Max, а с сентября начнётся массовая миграция пользователей «Сферума». К 1 ноября весь образовательный процесс, включая школьные расписания, пушкинскую карту, онлайн-уроки и коммуникации с родителями, должен быть переведён в нацмессенджер.

После перехода учителям придётся отчитываться о своей активности: вести подсчёт отправленных сообщений и отслеживать, как часто родители читают их. В документе указано, что 100% коммуникаций в системе образования должны быть в Max, а уровень активности не должен упасть по сравнению с прежними каналами.

Сроки и этапы «миграции»

Июль—август: перевод «Сферума» в Max, определение показателей эффективности и тестирование в регионах. Органы власти в сфере образования уже начинают работать в мессенджере. Сентябрь—октябрь: переход всех образовательных организаций, запуск обучающих мероприятий и «мотивирующих акций» для учителей. К 1 ноября: завершение миграции, достижение установленных показателей активности — не менее 75% среди работников образования и 30% среди родителей и учеников.

Интерфейс и «привычки» пользователей

Создатели методички подчеркивают, что Max по интерфейсу напоминает VK и Telegram, а значит, «переход будет проще». Там уже есть стикеры, эмодзи и реакции, к которым привыкли пользователи других мессенджеров.

Властям регионов предлагается составить список приоритетных приложений и сервисов, которые нужно перевести в Max, и согласовать его с ответственными за цифровую трансформацию.

На фоне — ограничения для иностранных мессенджеров

Роскомнадзор подтвердил, что частично блокирует голосовые звонки в Telegram и WhatsApp1 (принадлежит Meta1, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой).

Ведомство пояснило, что такие меры нужны для борьбы с мошенниками, вымогателями и теми, кто использует эти сервисы для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. При этом РКН утверждает, что «никаких иных ограничений их функционала не вводится».

Ранее пользователи массово жаловались на перебои со звонками в популярных мессенджерах, но теперь ведомство официально признало, что ограничения действительно есть.

*Meta1 и её продукты признаны экстремистскими организациями и запрещены в России.

Что это значит для пользователей

Судя по планам властей и уже введённым ограничениям, Telegram и WhatsApp1, скорее всего, не закроют «в один день», но будут постепенно ограничивать их функционал и вытеснять с официальных площадок. В результате пользоваться ими в России станет всё менее комфортно.

Одновременно Max будет продвигаться как «обязательная» платформа для госуслуг, школ, МФЦ и ЖКХ. Для многих это будет означать неизбежный переход — даже если сам мессенджер кажется неудобным или неприятным.