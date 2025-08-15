Форма P13014 в 2025 году: как заполнить при изменениях в уставе и ЕГРЮЛ

В каких случаях нужно заполнять форму Р13014
При регистрации ООО сведения об организации фиксируются в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Любые значимые изменения в структуре фирмы требуют уведомления налоговой службы путем подачи соответствующего заявления формы P13014 (утв. приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@).
Типовые ситуации, когда потребуется подать уведомление в налоговую инспекцию:
Произошла смена учредителя компании.
Компания сменила юридический адрес.
Изменилось фирменное наименование.
Появились новые виды деятельности либо некоторые были прекращены.
Увеличилась или уменьшилась сумма уставного капитала.
Обновился список учредителей или распределены их полномочия и доля участия.
Добавлен или обновлен электронный почтовый ящик компании.
Применен стандартный устав вместо индивидуального или наоборот.
Подать такое заявление необходимо в срок до семи рабочих дней с момента принятия решения о внесении изменений. За несоблюдение сроков предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб. для должностных лиц по ч. 4 ст. 14.25 КоАП. Предоставление некорректных сведений повлечет пометку о недостоверности данных в ЕГРЮЛ, что создаст ряд проблем:
Вид санкции
Суть
Финансовая
Банковские учреждения вправе заблокировать расчетный счет компании или отказать ей в дальнейшем сотрудничестве
Репутационная
Партнеры будут избегать сотрудничества, подозревая фиктивность компании или ее скорое закрытие
Делопроизводственная
Электронная цифровая подпись генерального директора утратит силу.
Налоговая
Финансовая
Руководителю предприятия выпишут административный штраф от 5 до 10 тыс. руб., а при повторении нарушения запретят занимать руководящие должности сроком от одного до трех лет
Уголовная
Ложные сведения могут стать основанием для привлечения руководителя к уголовной ответственности ч. 1 ст. 170.1 УК
Рекомендуем внимательно следить за изменениями и своевременно уведомлять налоговые органы, чтобы избежать возможных рисков и штрафов.
Форма Р13014 состоит из 59 страниц, каждая предназначена для определенных ситуаций, однако заполнению подлежат исключительно те листы, которые соответствуют вашим изменениям.
Независимо от оснований подачи документа данные вносятся в два обязательных листа:
1. Титульный лист.
2. Лист П («Информация о заявителе»).
Если одновременно приходится вносить несколько изменений — скажем, сменить руководство и расширить перечень видов деятельности, — такие обновления объединяют в одно заявление.
Сделали общую сводную таблицу по основаниям заполнения формы и листам. Далее рассмотрим подробнее порядок заполнения формы Р13014 применительно к каждому случаю.
Ситуация
Какие листы заполнять
Изменения в уставе, которые не затрагивают изменение сведений в ЕГРЮЛ
Титульный лист, лист П
Смена юридического адреса
Титульный лист, лист П и Б
Добавление ОКВЭД
Титульный лист, листы К и П.
Изменение уставного капитала
Титульный лист, лист П, а также лист в зависимости от того, кто внес вклад в УК:
Можно ли заполнить форму P13014 от руки
Форму P13014 можно заполнить от руки или в электронной форме. При этом чтобы избежать отказа налоговой службы из-за неверного заполнения документов, рекомендуем придерживаться этих правил:
Используйте шариковую ручку с чернилами черного, синего либо фиолетового цвета. При электронной подаче применяйте шрифт Courier New с высотой 18 пунктов.
Каждой букве отводится отдельная клетка, при необходимости пропуска — оставляйте ячейки пустыми.
Все записи делаются исключительно прописными буквами.
Распечатайте лишь требуемые листы заявления и пронумеруйте их последовательно. Документ скреплять ниткой или прошивать не требуется.
Отсутствие значений в графах обозначается отсутствием знака или текста.
Контактный номер начинайте записывать с международного префикса «+7», исключив любые дополнительные символы вроде скобок, пробелов или дефисов.
При цифровой отправке подпись должна быть усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). Для бумажного варианта обязательно наличие личной подписи заявителя, удостоверенной нотариусом.
❗Подписка Клерк.Премиум — это лучший информационный помощник бухгалтера с экспертной поддержкой
В подписку входят онлайн-курсы, вебинары, тренинги, разборы законов, ИИ-ассистент по учету и безлимитные консультации экспертов. Оформляйте годовую подписку со скидкой 25% за 18 000 руб.
В рамках подписки доступно получение сертификата ИПБР на 40 часов.
Можно ли подать форму P13014 без нотариуса
Да, форму P13014 можно подать без удостоверения нотариуса, но только в электронном виде и с УКЭП. Заверение потребуется, если документы подаются через:
МФЦ.
Почту.
Но заполнять форму в электронном виде удобнее. В случае допущения ошибок, документ легко можно будет исправить.
Форму можно отправить через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Для этого зайдите на сервис, выберите вкладку «Юридические лица», далее раздел «Внести изменения».
В результате откроется раздел о внесении изменений. Здесь нужно выбрать «Внести изменения», авторизоваться и заполнить заявление.
Какие листы формы P13014 нужно заполнить при смене юридического адреса
Процедура оформления формы Р13014 существенно различается в зависимости от типа изменения местоположения компании. Важно учитывать, что многие предприятия указывают в своем уставе лишь общий регион пребывания, тогда как в ЕГРЮЛ фиксируется подробная информация вплоть до конкретного номера здания, офиса или помещения.
Ситуация
Механизм оформления
Этапы заполнения формы
Переезд внутри одного региона
Обновлять необходимо исключительно сведения в ЕГРЮЛ
Подача уведомления по форме
Переезд в другой населенный пункт
Переезд в иной населенный пункт требует большего количества шагов и внесения поправок сразу в два документа — Устав и ЕГРЮЛ. Для начала нужно направить уведомление в старый налоговый орган в течение трех рабочих дней после утверждения решения о перемещении
Два этапа:
Разберем подробно каждую из ситуаций.
Переезд внутри одного региона проживания
Если организация решает изменить адрес, оставаясь в рамках той же местности, алгоритм действий следующий:
Шаги по оформлению формы Р13014:
1. Титульный лист: в первом пункте нужно указать ИНН и ОГРН, во втором выбрать значение «2», а в шестом — поставить «1».
2. Лист Б: в пункт 2 внесите новые координаты расположения согласно Федеральному информационному ресурсу адресов (ФИАС).
3. Лист П: уточняем контактные данные заявителя — ФИО, электронная почта и телефон.
Перед отправкой формы рекомендуется проверить наличие нового адреса в ФИАС. Отсутствие указанного адреса приведет к отказу в государственной регистрации изменений.
Переезд бизнеса в другой город
Переезд в иной населенный пункт требует большего количества шагов и внесения поправок сразу в два документа — Устав и ЕГРЮЛ. Для начала нужно направить уведомление в старый налоговый орган в течение трех рабочих дней после утверждения решения о перемещении.
Оформление уведомления выглядит следующим образом:
1. Титульный лист: в пункте 1 указываются данные юрлица, во второй ставят значение «2». В шестой графе отмечают единицу.
2. Лист Б: вписываем новое название населенного пункта. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или на Байконура, указывают только код субъекта. В противном случае прописывают весь адрес целиком с указанием муниципального района.
3. Лист П: заносим данные заявителя вместе с электронной почтой и телефоном.
Через три недели после обработки предыдущего обращения ФНС зарегистрирует изменение юридического адреса, и потребуется подать повторное заявление в новую налоговую инспекцию по месту будущей дислокации компании.
Дальше следует этап регистрации в новой ИФНС. Для этого снова нужно подать форму Р13014, но уже с уточненным адресом.
1. Титульный лист: снова заполните ИНН и ОГРН, во второй строке выберите нужный вариант изменения устава (например, новая редакция или дополнения). Если используется стандартный устав, поставьте «2», так как правка в данном документе не предусмотрена.
2. Лист Б: прописываем полное наименование населенного пункта и новый юридический адрес строго по данным ФИАС.
3. Лист П: добавьте актуальные реквизиты заявителя и контактную информацию.
Следуя этим рекомендациям, процедура обновления сведений о новом месте ведения хозяйственной деятельности пройдет гладко и оперативно.
Какие листы формы P13014 заполнять при добавлении ОКВЭД
Когда организация добавляет или убирает ОКВЭД, ей нужно заполнить титульный лист, лист П и К.
Перед заполнением необходимо проверить формулировку видов деятельности в уставе. Если там не указано «и иные виды деятельности, не запрещенные законом», то устав нужно скорректировать.
Без изменений устава форма заполняется так:
1. Титульный лист. Здесь заполняют ИНН и ОГРН. В пункте «Причина представления заявления» указывают код «2».
2. В листе К в пункте 1 нужно вписать новые ОКВЭД. А чтобы убрать старые, нужно заполнить пункт 2 и указать устаревшие виды деятельности там.
Например, организация решила изменить основной ОКВЭД с 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» на 58.11 «Издание книг». Также она добавила дополнительные коды ОКВЭД:
58.12. «Издание адресных справочников и списков адресатов»:
58.13. «Издание газет»;
58.19. «Виды издательской деятельности прочие».
Вот так она заполнит пункт 1 листа К:
А вот так будет выглядеть заполнение пункта 2 того же листа:
3. Также необходимо заполнить лист П. Его заполняет руководитель ООО: вводит данные электронной почты, ФИО и номер телефона.
Какие листы заполнять в форме Р13014 при увеличении уставного капитала
Уставный капитал организации возможно увеличить несколькими способами:
дополнительными взносами действующих членов общества;
вступительным взносом нового члена;
путем конвертации имеющегося займа.
Каждый вариант требует заполнения отдельных страниц стандартной формы № Р13014.
Выбор конкретного листа зависит от типа лица, которое вносит дополнительный вклад:
Лист В предназначен для юридических лиц.
Лист Г используется физическими лицами.
Лист Д применяется в случаях участия государства, субъектов федерации либо муниципальных образований.
При наличии нескольких участников форма дополняется необходимым количеством соответствующих листов. К примеру, если компанию учреждают двое физических лиц, каждый из них заполняет отдельный лист Г.
Рассмотрим пример оформления заявления на увеличение капитала за счет дополнительного взноса физического лица.
1. На титульной странице указывают регистрационные реквизиты фирмы (ОГРН и ИНН). Далее выбирается код операции («1»), поскольку предстоит изменение устава. Ниже ставится отметка «1», подтверждающая необходимость предоставления обновленной версии устава. В пункте 4 указывается код «3» и размер уставного капитала.
2. На листе «Г» заполняются персональные данные вкладчика-физлица. В пункте 1 ставят код «3», также указывают ФИО, ИНН, дату и место рождения.
На странице 2 указывают данные паспорта: серия и номер, кем выдан, дата выдачи. Кроме того здесь вписывают номинальную стоимость доли и ее размер.
3. На листе П указывают заявителя и его контактные данные.
Какие листы формы P13014 заполнять при внесении изменений в устав
К самой форме стоит приложить новый вариант устава (лист с нововведениями к нему), квитанцию об уплате госпошлины и протокол общего собрания (решение единственного учредителя).
В прошлых разделах мы разобрали самые частые случаи, когда помимо изменения устава новые сведения вносятся и в ЕГРЮЛ. Теперь рассмотрим, как заполнить форму без изменений в ЕГРЮЛ.
1. Титульный лист. Здесь заполняется пункт 1 — ИНН и ОГРН компании, в пункте 2 указывается «1», а в пункте 3 уточняется способ внесения изменений — «1» — обновленный устав или «2» — лист с нововведениями устава
2. На листе П указывают личные данные заявителя. Если форму подает директор, то указывают код «1», а если доверенное лицо — «2». В пункте 2 указывают ФИО, ИНН, дату рождения, код документа (для паспорта используют «21») и его данные.
А в пункте 3 указывается контактный номер телефона и адрес электронной почты, на который придет лист записи из ЕГРЮЛ.
Как правильно подать новый устав в налоговую
Для внесения поправок в единый госреестр юридических лиц достаточно заполнить и подать заявление установленной формы Р13014. Однако, если помимо прочего изменяется содержание вашего устава, дополнительно понадобятся следующие документы:
решение единственного собственника компании или протокол заседания всех участников;
новый вариант устава или отдельные страницы с внесенными правками;
подтверждение оплаты государственной пошлины, если подача осуществляется традиционным способом, бумажным заявлением.
Начать дискуссию