Форма P13014 в 2025 году: как заполнить при изменениях в уставе и ЕГРЮЛ

В каких случаях нужно заполнять форму Р13014

При регистрации ООО сведения об организации фиксируются в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Любые значимые изменения в структуре фирмы требуют уведомления налоговой службы путем подачи соответствующего заявления формы P13014 (утв. приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@).

Типовые ситуации, когда потребуется подать уведомление в налоговую инспекцию:

Произошла смена учредителя компании. Компания сменила юридический адрес. Изменилось фирменное наименование. Появились новые виды деятельности либо некоторые были прекращены. Увеличилась или уменьшилась сумма уставного капитала. Обновился список учредителей или распределены их полномочия и доля участия. Добавлен или обновлен электронный почтовый ящик компании. Применен стандартный устав вместо индивидуального или наоборот.

Подать такое заявление необходимо в срок до семи рабочих дней с момента принятия решения о внесении изменений. За несоблюдение сроков предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб. для должностных лиц по ч. 4 ст. 14.25 КоАП. Предоставление некорректных сведений повлечет пометку о недостоверности данных в ЕГРЮЛ, что создаст ряд проблем:

Вид санкции Суть Финансовая Банковские учреждения вправе заблокировать расчетный счет компании или отказать ей в дальнейшем сотрудничестве Репутационная Партнеры будут избегать сотрудничества, подозревая фиктивность компании или ее скорое закрытие Делопроизводственная Электронная цифровая подпись генерального директора утратит силу. Налоговая Налоговая служба перестанет рассматривать отчетность и осуществлять регистрацию любых действий юридического лица.

По истечении 6 месяцев нерешенной проблемы компания рискует быть ликвидированной из ЕГРЮЛ решением ФНС Финансовая Руководителю предприятия выпишут административный штраф от 5 до 10 тыс. руб., а при повторении нарушения запретят занимать руководящие должности сроком от одного до трех лет Уголовная Ложные сведения могут стать основанием для привлечения руководителя к уголовной ответственности ч. 1 ст. 170.1 УК

Рекомендуем внимательно следить за изменениями и своевременно уведомлять налоговые органы, чтобы избежать возможных рисков и штрафов.

Форма Р13014 состоит из 59 страниц, каждая предназначена для определенных ситуаций, однако заполнению подлежат исключительно те листы, которые соответствуют вашим изменениям.

Независимо от оснований подачи документа данные вносятся в два обязательных листа:

1. Титульный лист.

Пример заполнения титульного листа формы P13014

2. Лист П («Информация о заявителе»).

Пример заполнения листа П формы Р13014

Пример заполнения страницы 2 листа П формы Р13014

Если одновременно приходится вносить несколько изменений — скажем, сменить руководство и расширить перечень видов деятельности, — такие обновления объединяют в одно заявление.

Сделали общую сводную таблицу по основаниям заполнения формы и листам. Далее рассмотрим подробнее порядок заполнения формы Р13014 применительно к каждому случаю.