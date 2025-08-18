Корректировка прошлогодней реализации в 2025 году: как отразить в декларации по налогу на прибыль

Что говорит закон
В общем случае база по налогу на прибыль в результате изменения цены или количества отгруженных товаров корректируется в том налоговом (отчетном периоде), в котором отгрузка отражена первоначально (п. 1 ст. 54 НК, письмо Минфина от 12.07.2017 № 03-03-06/1/44103).
Однако при уменьшении стоимости ранее отгруженных товаров (работ, услуг) организация может отразить уменьшение выручки и прямых расходов в виде их стоимости в том периоде, когда скорректирована реализация. Это возможно, если первоначально отраженные данные привели к излишней уплате налога на прибыль. В противном случае придется подать уточненную декларацию (ст. 54 НК).
Организации нужно принять решение: скорректировать прошлый год или текущий.
Важно учесть, что из-за поднятия ставки налога на прибыль налоговая негативно относится к корректировке базы 2025 года.
Если организация примет решение корректировать текущим годом, то в декларации по налогу на прибыль нужно заполнить строку 400 в Приложении 2 Раздела 2. И заранее приготовиться отвечать на требование налоговиков, поскольку оно по этой строке точно будет.
Научим составлять первичную документацию, декларации и отчеты на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как вести учет по новым ФСБУ, рассчитывать налоги и зарплату, применять аналитику и управленку. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо
33 000 рублей. Записаться.
Отражение возврата товара в декларации по налогу на прибыль: общий порядок действий
Внереализационные доходы
Стоимость возвращенного товара включается в состав внереализационных доходов как доход прошлых лет, выявленный в текущем периоде. Это соответствует п. 10 ст. 250 НК.
Внереализационные расходы
Сумма, возвращенная покупателю за товар, учитывается в составе внереализационных расходов как убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде, согласно подп. 1 п. 2 ст. 265 НК.
Бухгалтерский учет
В бухгалтерском учете операции по возврату товара отражаются следующими проводками:
Дт 91.02 Кт 62 — отражен возврат товара как прочие расходы текущего периода.
Дт 41 Кт 91.01 — восстановлена себестоимость возвращенного товара.
Дт 68 Кт 91.01 — принят к вычету НДС по возвращенному товару.
Дт 62 Кт 51 — возвращены денежные средства покупателю.
Начать дискуссию