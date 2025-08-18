Корректировка прошлогодней реализации в 2025 году: как отразить в декларации по налогу на прибыль

Что говорит закон

В общем случае база по налогу на прибыль в результате изменения цены или количества отгруженных товаров корректируется в том налоговом (отчетном периоде), в котором отгрузка отражена первоначально (п. 1 ст. 54 НК, письмо Минфина от 12.07.2017 № 03-03-06/1/44103).

Однако при уменьшении стоимости ранее отгруженных товаров (работ, услуг) организация может отразить уменьшение выручки и прямых расходов в виде их стоимости в том периоде, когда скорректирована реализация. Это возможно, если первоначально отраженные данные привели к излишней уплате налога на прибыль. В противном случае придется подать уточненную декларацию (ст. 54 НК).

Организации нужно принять решение: скорректировать прошлый год или текущий.

Важно учесть, что из-за поднятия ставки налога на прибыль налоговая негативно относится к корректировке базы 2025 года.

Если организация примет решение корректировать текущим годом, то в декларации по налогу на прибыль нужно заполнить строку 400 в Приложении 2 Раздела 2. И заранее приготовиться отвечать на требование налоговиков, поскольку оно по этой строке точно будет.