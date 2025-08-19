НДПИ: что это за налог, как рассчитывается, кто платит в 2025 году

Что такое НДПИ
Обязательным платежом, который взимается государством за использование природных богатств, является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) (гл. 26 НК). Под налогообложение попадают не все природные ресурсы, а наиболее ценные с точки зрения государства: нефть, природный газ, уголь, черные и цветные металлы, драгоценные камни, соль.
Плательщиками налога выступают организации, осуществляющие промышленную добычу полезных ископаемых (ПИ). Сумма налога определяется исходя из объемов добытого сырья, рыночных цен на него и применяемых корректирующих коэффициентов.
НДПИ как инструмент налогового контроля играет ключевую роль в формировании доходной части бюджета, позволяет перераспределять денежные средства внутри общества и оказывает прямое воздействие на деятельность предприятий, занятых в сфере добычи природных ресурсов.
Для них он не только является формой оплаты за использование недр, но и стимулирует компании более эффективно разрабатывать месторождения.
Кто платит НДПИ
Плательщики НДПИ:
Лицензированные российские организации.
Лицензированные иностранные организации.
Компании, заключившие соглашение о разделе продукции.
Постановка на учет в ИФНС производится в течение 30 дней с момента получения лицензии. Важным моментом является то, что подать заявление нужно по месту расположения участка недр, а не туда, где состоит на учете непосредственно компания.
С момента подачи заявления начинается уплата налога и продолжается, пока действуют разрешительные документы или компания не перестает разрабатывать месторождение.
Кто не платит НДПИ
Деятельность компаний не облагается НДПИ при добыче:
Подземных вод и общедоступных полезных ископаемых, не зарегистрированных в госреестре.
Палеонтологических находок или минералов, предназначенных для коллекционирования и научных изысканий. К примеру, костей животных или редких минералов.
Минералов, извлеченных в процессе разработки территорий с особым охранным статусом, например, реставрация археологических зон.
Материалов, полученных из производственных отходов или породных отвалов, в том числе полученных в результате переработки угольных отходов.
Подземных дренажных вод, полученных в ходе строительства или добычи других полезных ископаемых.
Метана из угольных пластов, образовавшегося в ходе добычи угля, за который уже был уплачен НДПИ.
Каковы ставки НДПИ в 2025 году
Российским законодательством предусмотрено рассчитывать НДПИ по двум основным ставкам (ст. 342 НК):
Специфическая (твердая). Она привязана к единицам измерения полезных ископаемых (тонны, килограммы и т.д.), зависит от типа и количества добытых ресурсов. Наиболее распространенная и используется в нашей стране для добычи газа, нефти, угля и газоконденсата.
Адвалорная. Она привязана к рыночной стоимости добытых ископаемых, налог рассчитывают как процент от текущей рыночной стоимости ресурса. Методика чаще всего используется при разработке морских месторождений.
Как рассчитать НДПИ
Как определяется налоговая база по НДПИ
Налоговая база по НДПИ определяется налогоплательщиками самостоятельно в отношении каждого добытого ПИ. Она может определяться в количественном или стоимостном выражении.
Формула расчета НДПИ
Использование специализированного программное обеспечение для учета и калькуляции упрощает процесс расчета. Все расчеты базируются на трех ключевых показателях:
Общая стоимость минерального сырья.
Цена за единицу минерального сырья.
Доход, полученный от продаж.
Формула для расчета выглядит так:
Общая стоимость добычи = Объем добычи * Цена за единицу
Цена за единицу добычи = Выручка от продаж / Объем реализованного
Выручка от продаж = Цена (без НДС и акцизов) – Транспортные расходы
Сумма налога определяется за месяц (ст. 343 НК):
Сумма НДПИ = Налоговая база * Налоговая ставка
Особенности:
Для определенных видов полезных ископаемых предусмотрены специальные правила расчета НДПИ, закрепленные в НК. К ним относятся нефть, газ, уголь, драгметаллы.
Как платить НДПИ
Порядок действий
Срок
Учет добытых полезных ископаемых документально и в базе.
ежемесячно
Расчет налога по количеству добытого сырья, налоговым ставкам и корректирующим коэффициентам.
ежемесячно
Подача налоговой декларации
До 25 числа каждого месяца
Оплата налога
До 28 числа каждого месяца
За нарушение сроков подачи декларации и оплату предусмотрены существенные штрафы. В целях упрощения процесса и минимизации рисков отправляйте декларации по ТКС.
Срок уплаты НДПИ
Оплата налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) производится компаниями в рамках единого налогового платежа (ЕНП) до 28 числа месяца, следующего за отчетным. Если установленная дата приходится на выходной или праздничный день, перечисление средств допускается в ближайший рабочий день.
Например, последний день уплаты НДПИ за август 2025 года — 28 сентября 2025 года. Поскольку это воскресенье, налогоплательщики имеют право произвести платеж до 29 сентября 2025 года включительно.
Льготы по НДПИ
В Налоговом кодексе как таковые послабления в отношении плательщиков НДПИ отсутствуют. Предусмотрены следующие меры стимулирующего характера: выведение определенных видов минерального сырья из-под налогообложения, например, при использовании в быту, сельском хозяйстве, для нужд коллекционирования или общественного пользования (п. 2 ст. 336 НК).
Также к льготам относят применение нулевой ставки для отдельных видов добываемых ресурсов и водных объектов (п. 1 ст. 342 НК).
Кроме того предусмотрены налоговые вычеты, уменьшающие базу по НДПИ (ст. 343.1 — 343.9 НК), а также возможность не применять минимальный коэффициент, на который умножается ставка НДПИ (п. 2.1, 3, 3.1 ст. 342.10 НК).
Изменения в НДПИ в 2025 году
Глобальных изменений по данному налогу в 2025-2026 гг. не наблюдается. Вырастет налоговая нагрузка на компании, добывающие уголь, железную руду, удобрения, золото, алмазы и другие драгоценные камни. Эти меры направлены на повышение пополняемости бюджета.
Среди главных изменений:
Рост ставок для алмазной, золотодобывающей, железорудной и угольной промышленности.
Введение динамического НДПИ для калийных и фосфатных руд.
Акциз на газ теперь будет зависеть от ставки на карбамид (удобрение, производимое из аммиака).
Сохранение налоговых льгот для новых проектов, реализуемых в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИК).
