НДПИ: что это за налог, как рассчитывается, кто платит в 2025 году

Что такое НДПИ

Обязательным платежом, который взимается государством за использование природных богатств, является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) (гл. 26 НК). Под налогообложение попадают не все природные ресурсы, а наиболее ценные с точки зрения государства: нефть, природный газ, уголь, черные и цветные металлы, драгоценные камни, соль.

Плательщиками налога выступают организации, осуществляющие промышленную добычу полезных ископаемых (ПИ). Сумма налога определяется исходя из объемов добытого сырья, рыночных цен на него и применяемых корректирующих коэффициентов.

НДПИ как инструмент налогового контроля играет ключевую роль в формировании доходной части бюджета, позволяет перераспределять денежные средства внутри общества и оказывает прямое воздействие на деятельность предприятий, занятых в сфере добычи природных ресурсов.

Для них он не только является формой оплаты за использование недр, но и стимулирует компании более эффективно разрабатывать месторождения.