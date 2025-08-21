Исследование: как специалисты разных грейдов ищут заказчиков

Где фрилансеры ищут клиентов и как это зависит от грейдов

В IT-сфере junior-специалисты чаще всего (33,3%) ищут первые заказы через знакомых. C ростом опыта появляется тренд на работу с постоянными клиентами, и это логично: наладив долгосрочные отношения, можно обеспечить себе стабильный доход и избежать постоянного поиска новых проектов.

Работа с одним постоянным клиентом — самая распространенная стратегия (36,6%), за ней по популярности следуют фриланс-биржи (31,75%).

По мере роста грейда интерес к биржам падает, но с достижением руководящей должности он снова возвращается. Часто руководители IT-компаний и отделов осваивают роль агентства и используют биржи для привлечения проектов, чтобы загрузить работой свою команду. Особенно это характерно для интернациональных команд.

В сфере дизайна ситуация немного другая. Здесь соцсети (Instagram1, X/Twitter, Pinterest) — почти универсальный инструмент поиска клиентов. Но и здесь есть свои нюансы в зависимости от грейда.

Junior: форумы и тематические сайты — вот где обитают начинающие дизайнеры (98%). Биржи привлекают лишь смелых (около 22%), а портфолио-платформы (Behance, Dribbble) обычно оказываются не в приоритете (ими пользуется только 16%).

Middle: соцсети выходят на первый план (45,5%), форумы теряют популярность (27%), портфолио-платформы набирают обороты (20%). Биржи по-прежнему не в фаворе (15,14%).

Senior: «сарафанка» — признак мастерства и статуса (23,08%). Портфолио-платформы становятся важным инструментом (21,79%), а биржи окончательно уходят на задний план (8,97%).

Руководитель: портфолио-платформы и биржи актуальны лишь для 6,25%. Зато руководящий персонал активно использует рассылки (12,5%), собственные сайты (6,25%) и личные знакомства (6,25%).