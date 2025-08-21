Исследование: как специалисты разных грейдов ищут заказчиков

В августе 2025 года компания EasyStaff провела опрос среди 550 пользователей сервиса, 342 из которых ─ дизайнеры, 208 ─ IT и разработчики. Цель исследования ─ определить, как поиск специалиста связан с грейдом и как сам грейд влияет на удовлетворенность и поведение фрилансера. В ходе исследования мы решили ряд задач:
проанализировали площадки, где IT-специалисты и дизайнеры ищут клиентов;
посчитали количество фрилансеров, поведенческая стратегия которых на разных площадках зависит от грейда и опыта;
определили основные показатели удовлетворенности среди респондентов.
Где фрилансеры ищут клиентов и как это зависит от грейдов
В IT-сфере junior-специалисты чаще всего (33,3%) ищут первые заказы через знакомых. C ростом опыта появляется тренд на работу с постоянными клиентами, и это логично: наладив долгосрочные отношения, можно обеспечить себе стабильный доход и избежать постоянного поиска новых проектов.
Работа с одним постоянным клиентом — самая распространенная стратегия (36,6%), за ней по популярности следуют фриланс-биржи (31,75%).
По мере роста грейда интерес к биржам падает, но с достижением руководящей должности он снова возвращается. Часто руководители IT-компаний и отделов осваивают роль агентства и используют биржи для привлечения проектов, чтобы загрузить работой свою команду. Особенно это характерно для интернациональных команд.
В сфере дизайна ситуация немного другая. Здесь соцсети (Instagram1, X/Twitter, Pinterest) — почти универсальный инструмент поиска клиентов. Но и здесь есть свои нюансы в зависимости от грейда.
Junior: форумы и тематические сайты — вот где обитают начинающие дизайнеры (98%). Биржи привлекают лишь смелых (около 22%), а портфолио-платформы (Behance, Dribbble) обычно оказываются не в приоритете (ими пользуется только 16%).
Middle: соцсети выходят на первый план (45,5%), форумы теряют популярность (27%), портфолио-платформы набирают обороты (20%). Биржи по-прежнему не в фаворе (15,14%).
Senior: «сарафанка» — признак мастерства и статуса (23,08%). Портфолио-платформы становятся важным инструментом (21,79%), а биржи окончательно уходят на задний план (8,97%).
Руководитель: портфолио-платформы и биржи актуальны лишь для 6,25%. Зато руководящий персонал активно использует рассылки (12,5%), собственные сайты (6,25%) и личные знакомства (6,25%).
Обычно IT-специалисты более консервативны и используют 1-2 канала привлечения клиентов. У дизайнеров разброс больше — до 5 одновременно! Мидлы — самые разносторонние (35,9% используют один канал, а остальные — больше), а руководители часто используют более 2 каналов. В целом большинство фрилансеров фокусируются на одном (40,75%) или двух (35,5%) каналах поиска клиентов.
Как меняется поведение фрилансера на бирже в зависимости от грейда
Ограничим свое внимание узким сегментом — фриланс-биржами — и посмотрим, как ведут себя на них исполнители разных грейдов.
Начинающие фрилансеры, как правило, выбирают знакомые и доступные площадки, в то время как опытные стремятся выйти на более высокий уровень, в том числе и на международный рынок. С ростом грейда фрилансеры все активнее осваивают международные биржи, такие как Upwork и Freelancer.com. Это открывает доступ к более крупным и интересным проектам, а также к повышенным ставкам.
Джуниоры чаще выбирают биржи на внутреннем рынке, где конкуренция ниже и условия работы более понятны: Kwork (36,84%), FL.ru (21,05%), Workzilla (10,53%).
Мидлы и сеньоры уже имеют опыт работы на международных площадках (Upwork, Fiverr), но многие из них также пробовали свои силы и на локальных биржах (Kwork, FL.ru).
Сеньоры чаще других (21,28%) выбирают менее распространенные, но более специализированные платформы: Habr Freelance, TopTal, 99designs. Это говорит об их нацеленности на конкретную нишу и готовности искать заказчиков там, где есть спрос на их уникальные навыки.
Руководители: в этой категории самый высокий процент опыта работы с локальными биржами — Kwork (53,33%), FL.ru (33,33%), Workzilla (20%). Но при этом они активно работают и на международных площадках: Upwork (53,33%), Freelancer.com (26,67%). Это подтверждает, что многие руководители начинали свою карьеру с более доступных бирж, прежде чем выйти на международный уровень и, возможно, создать свою команду.
По мере профессионального развития фрилансеры осваивают все больше площадок. Интересным исключением являются senior-специалисты: именно они чаще других (35,38%) отмечают опыт работы всего на одной бирже. Очень часто это те специалисты, которые осознанно «выросли» на одной платформе, развив свой профиль до конкурентного уровня.
Кроме того, многие из них указывали опыт работы на узкоспециализированных биржах, что также подтверждает гипотезу: одна биржа — это стратегический выбор, когда специалист уже понимает, где искать заказчика.
В то же время опыт работы на двух биржах чаще встречается у junior- и middle-специалистов (57,14% и 38,18% соответственно). Это выглядит логично: на ранних этапах карьеры фрилансеры находятся в поиске подходящих для себя площадок и тестируют разные варианты.
Как грейд влияет на удовлетворенность фрилансеров в IT и дизайне
Количество клиентов и заработок не всегда являются гарантией профессиональной удовлетворенности. Разберемся, как отличаются эти показатели у IT-специалистов и дизайнеров в зависимости от их грейда.
Прежде чем анализировать данные, важно учесть специфику каждой сферы. У IT-специалистов и дизайнеров сильно различается загруженность и количество клиентов.
IT: один клиент хорошо, а много... зачем?
Большинство разработчиков сотрудничают с одним клиентом в месяц (более половины ответивших в каждом грейде). Это подтверждает тенденцию, что разработчики предпочитают долгосрочные отношения с одним заказчиком и не стремятся к активному поиску новых проектов.
Более 10 клиентов в месяц встречаются у руководителей (16,6%), вероятно, потому что они работают как агентства и ищут заказы для своей команды.
Junior-специалисты чаще работают с 2-5 клиентами (42,86%). Это логично, ведь на старте карьеры важно набраться опыта, работая над разными проектами.
Дизайн: больше клиентов — больше возможностей?
Дизайнеры более многозадачны, чем программисты, и чаще работают с 2-5 клиентами.
По мере роста грейда количество клиентов растет, и все реже встречается работа только с одним заказчиком.
Наибольшее количество клиентов (от 5) у опытных дизайнеров — senior и руководителей (27% и 46,6% соответственно).
Скорость работы: от часов до недель
Чтобы понять, что стоит за количеством клиентов, посмотрим на скорость выполнения работы в каждой сфере.
В IT junior и middle-специалисты обычно тратят на типовую задачу менее дня. По мере роста грейда увеличивается количество ответов «неделю» (16,67% у руководителей) и «более недели» (42,68% у Senior). Это говорит о том, что задачи усложняются, поэтому IT-специалисты фокусируются на одном клиенте.
У дизайнеров также наблюдается тенденция к увеличению времени работы над проектом с ростом грейда. У начинающих специалистов заказы занимают преимущественно 1-3 часа. У сеньоров растет процент ответивших «более недели» (14,92%) и «неделю» (9,9%). У руководителей наиболее популярны ответы «2-5 дней» и «неделю» (по 20%).
Удовлетворенность: где она выше
Удовлетворенность фрилансера работой зависит не только от грейда, но и от специфики сферы деятельности. В IT наблюдается стабильный рост удовлетворенности по мере увеличения опыта и профессионального уровня. В дизайне, наоборот, достигнув определенного уровня, удовлетворенность стабилизируется, что может говорить о необходимости пересмотра стратегии работы и поиска новых вызовов.
IT-специалисты, работающие в формате длительного партнерства с одним клиентом, испытывают большую удовлетворенность, так как это снижает нагрузку и обеспечивает стабильность.
В сфере дизайна удовлетворенность растет до грейда senior, а затем стабилизируется. Это указывает на «точку насыщения» и показывает, что в дизайне рост грейда не всегда означает повышение удовлетворенности количеством клиентов и заработком. Возможно, это связано с тем, что даже при увеличении количества проектов и их масштаба, дизайнеры могут сталкиваться с выгоранием или ограничениями по времени.
Очевидно, что единого рецепта успеха в поиске клиентов на фрилансе не существует. Стратегии меняются в зависимости от специализации, грейда и даже личных предпочтений.
Главное — быть гибким, экспериментировать, анализировать результаты и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, параллельно прокачивая профессиональные навыки.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
