Новые правила снятия наличных в банкоматах: когда банк заблокирует сумму свыше 50 тысяч рублей

С 1 сентября вводятся новые правила снятия наличных в банкоматах: лимит 50 тысяч рублей и 48 часов блокировки при подозрительных операциях

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила снятия наличных. Банки обязаны отслеживать подозрительные операции в банкоматах и ограничивать сумму выдачи. Если транзакция покажется рискованной, клиент сможет снять не более 50 тысяч рублей в сутки через банкомат, а крупные суммы — только в отделении банка.

Когда банк может ограничить снятие наличных

Ограничение на снятие наличных сработает при любом из девяти признаков подозрительной операции:

нетипичное снятие: необычная сумма, время или место;

технические сбои карты или токена;

смена способа оплаты с физической карты на токен или обратно;

снятие после событий повышенного риска (выдача кредита, увеличение лимита, крупное поступление через СБП, закрытие вклада);

сигналы платёжной системы о высоком риске;

информация от операторов связи или интернет-сервисов о «подозрительной активности»;

признаки компрометации устройства (вирусы, смена номера в банке или на «Госуслугах»);

пять и более неудачных попыток снятия за день;

совпадение данных клиента с базами мошеннических операций.

Почему банки вводят лимит 50 тысяч рублей

Главная цель — защита клиентов от мошенников. Злоумышленники часто заставляют жертв срочно снимать или переводить деньги. Новый 48-часовой буфер позволит «остудить эмоции» и пересмотреть решение, прежде чем потерять крупную сумму.

Идея в том, чтобы перехватить дистанционный фрод в момент атаки. Типовой сценарий: жертву «ведут» по телефону/мессенджеру, заставляют срочно снять/перевести крупную сумму. Правило добавляет 48-часовой «буфер безопасности», когда эмоции остывают и можно с холодной головой обдумать банковскую операцию. При этом впервые, насколько мы понимаем, формально зафиксировано, что банк может учитывать сигналы от операторов связи, мессенджеров, госсистем и даже маркетплейсов. Это уже межотраслевая кооперация для борьбы с мошенниками.

Риски есть, но на фоне потерь от фрода ложные срабатывания видятся меньшим из зол. Тем более, что банки могут предусмотреть прозрачные и подробные уведомления, быстрый канал подтверждения намерений, а также приоритизировать клиентов с «белой» историей по аналогичным событиям и использовать поведенческую аналитику.

Вопросы и ответы

Почему банк ограничил снятие наличных?

Потому что операция попала под один из признаков подозрительности: необычная сумма, частые снятия, подозрительные звонки или сигналы из систем.

Как снять больше 50 тысяч рублей?

При подозрительной операции получить сумму свыше лимита можно только в отделении банка.

Кого коснутся новые правила?

Всех держателей карт — как физических, так и токенизированных.

Будут ли ложные срабатывания?

Да, возможны. Но банки обещают прозрачные уведомления и быстрые способы подтвердить операцию.

Что важно запомнить