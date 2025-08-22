Аварии в дата-центрах: причины, легендарные сбои и как их избежать

И знаете, какой самый главный парадокс? Современный бизнес так сильно зависит от технологий , что вопрос уже не в том, случится ли авария, а в том, готовы ли мы к ней. В статье разберемся, какие факторы чаще всего приводят к сбоям и какие уроки извлечены из самых громких инцидентов. Мы поговорим не о сухой теории, а о том, что происходит на самом деле, когда «все сломалось», и как этого избежать.

Это сердце, которое качает жизнь в каждую жилку компании. Пока оно бьется ровно, никто о нем не вспоминает. Зато стоит случиться перебоям, как весь организм бизнеса начинает биться в конвульсиях, теряя деньги, клиентов и, что гораздо хуже, доверие.

Громкие ЧП, ставшие легендами

В мире IT-инфраструктуры есть свой фольклор — истории о сбоях, которые стали притчей во языцех и до сих пор служат наглядными уроками. Каждая такая история — это не просто новостной заголовок, а детальный разбор, который показывает, насколько хрупка на самом деле может быть многомиллионная инфраструктура.

Молния-убийца против Microsoft Azure

В 2018 году мощный разряд молнии в Техасе стал причиной одного из самых громких сбоев в истории Microsoft Azure. Казалось бы, молния — это же природный катаклизм. Что тут можно поделать? Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Молния вызвала скачок напряжения, который не просто повредил электропитание, а, что самое обидное, вывел из строя системы охлаждения. И вот тут начался настоящий кошмар. Температура в одном из залов начала расти так быстро, что оборудование, чтобы защитить себя, начало экстренно отключаться. Но даже этот защитный механизм не сработал достаточно быстро: часть серверов, сетевого оборудования и блоков питания просто «сгорела», не успев завершить штатный шатдаун. И это было только начало. Восстановление заняло 21 час, что стало «самым долгим сбоем в истории VSTS». Но ирония ситуации в том, что даже сайт статуса Azure, который должен был информировать клиентов, тоже был недоступен, и команде пришлось общаться с пострадавшими пользователями через Twitter. Эта история — идеальный пример того, как один, казалось бы, внешний фактор запускает целую цепочку внутренних системных проблем, которые можно было предотвратить.

Белка-диверсант против Yahoo

А вот это уже классический анекдот, который, к сожалению, является чистой правдой. В 2010 году рядом с дата-центром Yahoo в Санта-Кларе белка решила, что питающие кабели — это отличная закуска. Она их перегрызла, вызвав замыкание и отключение половины дата-центра. Звучит смешно, правда? Но на самом деле это не просто забавный случай. Эксперты говорят, что такие инциденты с грызунами — не такая уж и редкость. Это идеальный пример того, как маловероятное, но не невозможное событие может привести к катастрофе, если инфраструктура спроектирована с единственной точкой отказа. В данном случае это была одна линия питания. Если бы ЦОД использовал по-настоящему резервированные линии, идущие от разных подстанций и по разным физическим маршрутам, то белка просто не смогла бы нанести такой ущерб.

Британские авиалинии и «скачок напряжения»

В 2017 году British Airways пережила настоящий IT-апокалипсис, который стоил компании более 100 миллионов долларов и оставил 75 000 пассажиров без рейсов. Изначально CEO компании заявил, что причиной был «мощный скачок напряжения», который якобы вывел из строя даже резервные системы. Но эксперты в голос заявили: что-то здесь не так. Любой приличный дата-центр оборудован защитой от скачков напряжения. Один такой инцидент не должен был привести к полному коллапсу, если только дизайн не был «плохим». Позже выяснилось, что причиной стал «неконтролируемый возврат энергии» после сбоя, то есть сбой в электропитании и неудачная процедура восстановления, который повредил физические серверы. Этот пример показывает, что часто за простым объяснением скрываются системные просчеты и халатность, которые можно и нужно было предотвратить.

Российские ЧП