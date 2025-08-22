Мониторинг сотрудников: зачем нужен, насколько законен и как его проводить

Какие данные о сотрудниках нельзя использовать

Нельзя использовать и записывать личные переписки сотрудников, которые касаются их личной жизни. Но если переписка затрагивает интересы фирмы, например, в ней обсуждаются мошеннические схемы, влияющие на деятельность компании, тогда информация не будет относится к личной.

Есть и тонкости: например, в личной переписке сотрудник жалуется коллеге на руководителя в оскорбительной форме. Такая переписка не будет основанием для обращения в суд руководителя за защитой чести и достоинства, если она велась только между двумя лицами, но можно оценить ее как нарушение трудовой дисциплины.

Поэтому до сотрудников необходимо доносить правила корпоративной культуры и недопустимости создания конфликтной ситуации в коллективе.

Также нельзя контролировать личные устройства сотрудников. Но на некоторых компаниях с секретными объектами сотрудникам просто нельзя проносить с собой на территорию личные телефоны или другую технику.