Мониторинг сотрудников: зачем нужен, насколько законен и как его проводить

Зачем нужен мониторинг действий сотрудников
Контроль за действиями сотрудников позволяет решить пять задач: защитить конфиденциальную информацию, избежать операционных проблем, организовать эффективную работу в удаленном формате, защититься от штрафов со стороны регуляторов и избежать репутационных рисков.
Защита конфиденциальной информации
Сотрудники могут преднамеренно или по неосторожности использовать свой доступ к конфиденциальной информации и передать ее третьим лицам. Мониторинг активности пользователей на рабочих компьютерах позволяет выявлять подозрительные действия и предотвращать утечки данных.
Защита от операционных проблем
Контроль за действиями персонала помогает компаниям снижать финансовые потери. Например, можно обнаружить нецелевое использование корпоративных средств или предотвратить инциденты утечки информации.
В организациях с критической информационной инфраструктурой (КИИ) такой контроль позволяет своевременно выявлять отклонения от нормальной работы и избегать масштабных аварий.
Организация работы в удаленном формате
Во время пандемии COVID-19 многие работодатели сомневались в эффективности удаленной работы, опасаясь, что сотрудники тратят время на соцсети и развлечения. Хотя со временем эти страхи уменьшились, потребность в контроле осталась — компании хотят быть уверены, что оплачивают именно труд, а не бездействие.
Защита от штрафов со стороны регуляторов
Большинство компаний обрабатывают не только данные своих сотрудников, но и персональные данные клиентов, поэтому все без исключения должны соблюдать требования закона 152-ФЗ. Нарушения могут привести к штрафам до полумиллиарда рублей для организаций и уголовной ответственности для должностных лиц.
Мониторинг действий сотрудников помогает минимизировать риски утечки персональных данных и избежать санкций.
Репутационные риски
Компании стремятся защитить свой имидж и избежать даже неформального статуса ненадежного партнера. Наиболее уязвимы в этом отношении крупные ритейлеры, медицинские и образовательные учреждения, чья репутация напрямую зависит от доверия клиентов.
Какие данные о сотрудниках можно собирать на законной основе
Если кратко, то законно собирать любые данные, которые касаются выполнения должностных обязанностей в рамках его должностной инструкции.
Учет рабочего времени
Работодатель может контролировать, сколько часов сотрудники тратят на решение задач, во сколько начинают и заканчивают рабочий день, как часто устраивают перерывы. Также важно отслеживать, как часто сотрудники перерабатывают, чтобы по закону оплачивать «сверхурочку».
Эффективность работы
Кроме этого можно оценить эффективность работы: сколько задач успевает выполнять работник и что для этого делает. Например, может оказаться, что сотрудник не сидит на сторонних ресурсах в рабочее время, но весь день собирает простой отчет.
Использование инфраструктуры
Также важно узнать, как сотрудник использует инфраструктуру компании: с какими папками и документами работает, как общается с коллегами, взаимодействует с другими отделами, как он соблюдает регламенты по передаче визуальной и аудиоинформации.
Общение с клиентами
Сильнее всего на репутации компании может сказать общение сотрудников с клиентами, поэтому важно отслеживать, как работники проводят вебинары, звонки и сеансы ВКС.
Какие данные о сотрудниках нельзя использовать
Нельзя использовать и записывать личные переписки сотрудников, которые касаются их личной жизни. Но если переписка затрагивает интересы фирмы, например, в ней обсуждаются мошеннические схемы, влияющие на деятельность компании, тогда информация не будет относится к личной.
Есть и тонкости: например, в личной переписке сотрудник жалуется коллеге на руководителя в оскорбительной форме. Такая переписка не будет основанием для обращения в суд руководителя за защитой чести и достоинства, если она велась только между двумя лицами, но можно оценить ее как нарушение трудовой дисциплины.
Поэтому до сотрудников необходимо доносить правила корпоративной культуры и недопустимости создания конфликтной ситуации в коллективе.
Также нельзя контролировать личные устройства сотрудников. Но на некоторых компаниях с секретными объектами сотрудникам просто нельзя проносить с собой на территорию личные телефоны или другую технику.
Как объяснять сотруднику, зачем компания организует мониторинг рабочих действий
С помощью мониторинга компания реализует несколько функций:
Контролирует сохранность имущества.
Компания передает работнику компьютер для решения рабочих задач и может контролировать, как используется имущество работодателя.
Контролирует защиту коммерческой информации.
Компания является обладателем информации по закону о коммерческой тайне и имеет право контролировать эту информацию, обеспечивать ее защиту с помощью программных средств, не запрещенных законодательством.
Контролирует защиту персональных данных.
Каждая компания, в которой трудоустроен хотя бы один человек, является оператором обработки персональных данных. Соответственно, она должна их правильно обрабатывать, сохранять, обеспечивать их защиту, в том числе с помощью автоматизированных программных средств.
Кроме этого, контроль повышает уровень информационной безопасности. Если случится инцидент, то сотрудники ощутят последствия наравне с руководством компании и будут привлечены к административной ответственности.
Устанавливая средства мониторинга, компания защищает работника от последствий возможных инцидентов, позволяя доказать невиновность в случае его непричастности.
Как эффективно внедрить в компании средства для мониторинга
Определить цели
От этого зависит выбор решения и его функциональность. Если компания хочет оценить производительность работы каждого сотрудника, то можно обойтись трекером для учета рабочего времени. Если необходимо логировать поведение сотрудника и затем расследовать инциденты, то нужна полноценная IRM-система.
Легализовать программу
Без легализации нельзя использовать данные мониторинга в суде. Для легализации нужно разработать локальные акты, которые регулируют защиту коммерческой информации и персональных данных, описать в них порядок использования средства мониторинга, издать приказы и ознакомить с ними сотрудников.
Подготовиться к внедрению
Важно понимать, кто будет использовать систему мониторинга — настроить права доступа, чтобы рядовой сотрудник не удалил данные о своей активности.
Кроме этого важно решить технические проблемы — настроить нужные компоненты, построить интеграции с другими ИБ-решениями, например, средства двухфакторной аутентификации.
