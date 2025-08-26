Как российские предприятия внедряют роботов в 2025 году

От идеи до запуска: как это работает на практике

Путь к роботизации начинается с простого вопроса: а что, собственно, мы хотим автоматизировать? Если компания не может четко сформулировать техническое задание, интеграторы предлагают заполнить специальный опросник. Звучит просто, но на деле многие руководители обнаруживают, что не до конца понимают собственные производственные процессы.

Следующий этап — аудит производства. Здесь специалисты оценивают, есть ли потенциал для роботизации, какие технологии нужны и во сколько это обойдется. Результат — предварительное техническое обоснование и первые цифры стоимости проекта.

Именно на этом этапе многие компании получают культурный шок от размера необходимых инвестиций.

Дальше начинается более интересная часть: определение конфигурации роботизированного комплекса и 3D-моделирование. Возможность виртуально отладить процесс до закупки оборудования — это действительно полезная штука. По данным интеграторов, при необходимости проводятся тестовые испытания на демонстрационном оборудовании.

Производство и поставка оборудования, сборка, тестирование на производстве интегратора — все это занимает месяцы. Финальные этапы включают доставку, монтаж, наладку и запуск в эксплуатацию. Гарантийная поддержка обычно длится год.