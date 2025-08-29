Проводки для учета арендованного авто, как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и как оформить матпомощь к 1 сентября: экспертная поддержка бухгалтеру

Мы регулярно готовим экспертный контент, чтобы бухгалтеры были в курсе всех изменений и сразу же применяли новые знания в работе.
У нас есть лайт-подписка Клерк.Плюс, которая открывает доступ к ежедневным мини-курсам и разборам от экспертов, а также включает конспекты вебинаров. При подписке наш сайт работает без рекламы.
Доступ к закрытым материалам и расширенные возможности есть и у подписчиков Клерк.Премиум. Кроме контента, включенного в подписку Клерк.Плюс, премиальные пользователи получают обучение на онлайн-курсах, просмотр вебинаров онлайн и в записи, доступ к консультациям от экспертов, ИИ-ассистента без ограничений.
Материальная помощь к 1 сентября 2025 года: можно ли выплатить и как это сделать
Хотите выплатить сотрудникам материальную помощь на подготовку к Дню знаний? Учтите, что это нужно регламентировать локальным актом, а в некоторых случаях — еще и получить заявление от сотрудника. Собрали полную инструкцию по определению размера выплаты, условий начисления и обложения страховыми взносами и НДФЛ.
Бухгалтерские проводки по аренде автомобиля
Арендованный автомобиль учитывают на забалансовом счете вне зависимости от условий договора по передаче права собственности, субаренде и выкупу. Можно учесть не только сумму платежей, но еще и затраты на его обслуживание. Какие проводки использовать и по каким счетам отражать операции — рассказали в разборе.
«Секрет фирмы» и не только: с какими тайнами работает бухгалтер и что будет за их разглашение
Бухгалтеры регулярно работают с конфиденциальной информацией: коммерческой тайной и персональными данными. И порой даже самый обычный разговор по незнанию может привести к штрафам до 1,5 млн руб. Какие сведения относятся к «секретным», как бухгалтеру не допустить разглашения тайны и не попасть на штраф — рассказали в разборе.
Все о налогах и проверках 2025-2026: новые правила, штрафы, лайфхаки. Конспект вебинара с видео
Не успели отойти от налоговой реформы, как появились другие нововведения: закон о расчетах цифровыми рублями, регистрация в Роскомнадзоре, уголовная ответственность для ИП. Обо всем этом, а также о самых частых ошибках на УСН и новых поправках в НК 2025-2026 годов мы уже поговорили на вебинаре. Вы можете смотреть видео или читать текст — выбирайте формат, который для вас удобнее.
Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс
Некоторым работникам платят фиксированный оклад и надбавку за выполнение показателей. А уволенным сотрудникам выплачивают все причитающиеся суммы. Нужно ли платить экс-работнику премии, если они выполнили показатели? Или достаточно выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск?
Как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и сотрудника-нерезидента. Мини-курс
Доходы нерезидентов облагаются по ставке 30%, однако для дистанционных исполнителей и сотрудников действуют другие правила. Здесь также имеет значение, считается ли доход физлица доходом, полученным из источника в РФ. Можно ли применять общие прогрессивные ставки и при каких условиях это возможно?
Порядок установления неполного рабочего времени для беременной сотрудницы. Мини-курс
У беременных сотрудниц есть особые привилегии: они могут работать по комфортному графику. Оформляют такое решение с помощью локальных документов и заявления от сотрудницы. Как правильно установить неполное рабочее время, нужно ли составлять дополнительное соглашение и уведомлять СФР — разобрали в мини-курсе.
Ежедневные материалы от экспертов с подпиской Клерк.Плюс
Читать все разборы, мини-курсы и конспекты вебинары легко, если у вас есть подписка Клерк.Плюс. За 299 рублей в месяц или 3 050 рублей в год вы получаете доступ к экспертному контенту, а также можете заказывать главному редактору разборы на интересующие вас темы.
Подписка — идеальный вариант для тех, кто всегда хочет быть в курсе изменений и не держать руку на пульсе, пытаясь самостоятельно разобраться во всех нюансах законодательства.
Начать дискуссию