Налогообложение криптовалюты для ИП на УСН в 2025 году: как платить налог с трейдинга

Главные положения
Доходы от торговли криптовалютой включаются в налоговую базу по УСН (ст. 346.15 НК РФ).
При объекте «Доходы» (6 %) налог считается со всей рублёвой выручки по курсу на дату сделки (ст. 346.18 НК РФ).
При объекте «Доходы минус расходы» (15 %) налог платится с прибыли: доходы минус расходы, подтверждённые документально (ст. 346.16 НК РФ).
Минфин в письме от 9 июня 2025 г. № 03-11-11/56380 уточнил: расходы на покупку криптовалюты можно учесть только при наличии подтверждающих документов; убытки от продажи крипты не уменьшают налоговую базу.
Минфин в письме от 14 мая 2025 г. № 03-04-05/47196 подтвердил: криптовалюта не признаётся средством расчётов, её операции приравниваются к продаже имущества.
ФНС ещё ранее (письмо от 26 мая 2023 г. № СД-4-3/6639@) прямо разъяснила, что купля-продажа криптовалюты не запрещает применять УСН.
Пример расчёта: трейдинг с 1 по 4 сентября 2025 года
Дата
Операция
Сумма в USDT
Учёт по УСН «Доходы»
Учёт по УСН «Доходы минус расходы»
2 сентября
Купил BTC за 100 000 USDT, продал за 1 050 000 USDT
1 050 000
Доход
Доход − расход (100 000 USDT)
3 сентября
Купил BTC за 100 000 USDT, продал за 1 050 000 USDT
1 050 000
Доход
Доход − расход (100 000 USDT)
4 сентября
Продал 1 000 USDT за 80 000 ₽ и вывел на счёт
1 000
Доход 80 000 ₽
Доход 80 000 ₽ (расходов нет)
Важно: суммы пересчитываются в рубли по курсу на дату операции (ст. 249 НК РФ).
Пример из консультаций
В сентябре 2025 года пользователь Клерка задал вопрос:
Добрый вечер. Планирую открыть ИП на УСН и заняться трейдингом криптовалют. Подскажите пожалуйста, как правильно платить налог?
Допустим, 1 сентября я купил криптовалюту (USDT) за рубли и завел их на криптобиржу.
2 сентября я купил биткойн по цене 100000 USDT, а вечером 2 сентября я продал биткойн по цене 1050000 USDT.
3 сентября я снова совершил две сделки: купил биткойн по цене 100000 USDT, а вечером 2 сентября я продал биткойн по цене 1050000 USDT.
Итого за 2 дня мой доход составил 10000 USDT.
4 сентября я продал 1000 USDT за 80000 рублей и вывел их на счет ИП.
С какой суммы я должен платить налог: с 10000 USDT (фактический доход в криптовалюте) или с 80000 рублей, часть дохода, который я вывел на свой рублевый счет ИП?
Ответ эксперта Клерка:
Налоговая база формируется по всем операциям продажи криптовалюты, пересчитанным в рубли по курсу на дату сделки. Сумма вывода на счёт значения не имеет. При УСН «Доходы» ставка 6 % от выручки, при УСН «Доходы минус расходы» — 15 % от прибыли.
Как отражать доходы в декларации
Фиксируйте операции: отражайте доходы и расходы в день совершения сделки (ст. 271 и ст. 346.17 НК РФ).
Пересчитывайте в рубли: суммы учитываются по официальному курсу на дату сделки.
Подтверждайте расходы: сохраняйте отчёты с биржи и документы на ввод/вывод средств (№ 03-11-11/56380 от 09.06.2025).
Заполняйте декларацию:
раздел I — при объекте «Доходы»,
раздел II — при объекте «Доходы минус расходы».
Риски для ИП
Если учитывать только выведенные суммы, налоговая доначислит налог со всей выручки (ст. 54.1 НК РФ).
Без документов на расходы налог считают с полной суммы дохода (письмо Минфина № 03-11-11/56380).
Майнеры не вправе применять УСН — об этом прямо сказано в разъяснениях Минфина 2025 года.
Крупные обороты по криптовалюте могут стать основанием для предпроверочного анализа ФНС.
Вывод
В 2025 году ИП на УСН обязаны платить налог не с выведенной суммы, а с дохода от всех операций с криптовалютой, пересчитанного в рубли на дату сделки.
УСН «Доходы» — 6 % от рублёвой выручки.
УСН «Доходы минус расходы» — 15 % от рублёвой прибыли.
Позиция Минфина и ФНС подтверждает: торговля криптовалютой для ИП признаётся предпринимательским доходом, а надёжный документооборот помогает снизить риски при проверке.
