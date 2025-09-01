Налогообложение криптовалюты для ИП на УСН в 2025 году: как платить налог с трейдинга

В сентябре 2025 года пользователь Клерка задал вопрос:

Добрый вечер. Планирую открыть ИП на УСН и заняться трейдингом криптовалют. Подскажите пожалуйста, как правильно платить налог?

Допустим, 1 сентября я купил криптовалюту (USDT) за рубли и завел их на криптобиржу.

2 сентября я купил биткойн по цене 100000 USDT, а вечером 2 сентября я продал биткойн по цене 1050000 USDT.

3 сентября я снова совершил две сделки: купил биткойн по цене 100000 USDT, а вечером 2 сентября я продал биткойн по цене 1050000 USDT.

Итого за 2 дня мой доход составил 10000 USDT.

4 сентября я продал 1000 USDT за 80000 рублей и вывел их на счет ИП.

С какой суммы я должен платить налог: с 10000 USDT (фактический доход в криптовалюте) или с 80000 рублей, часть дохода, который я вывел на свой рублевый счет ИП?