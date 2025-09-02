Банкротство физлица: пятно на репутации или финансовая перезагрузка

Обнуление личных долгов с помощью закона: два варианта на выбор

Закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» регулирует порядок признания гражданина финансово несостоятельным. В соответствии с ним любой из нас, кто испытывает затяжные трудности с оплатой по счетам, может в законном порядке попытаться объявить себя банкротом, подав соответствующее заявление во внесудебном (упрощенном) или судебном порядке.

Справка

Гражданин РФ может объявить себя банкротом в упрощенном порядке (без суда), если его задолженность составляет от 25 тыс. до 1 млн руб. и выполнено одно из следующих условий:

Исполнительное производство закрыто из-за отсутствия денег и имущества у должника. Основной доход должника — пенсия, требование кредитором заявлено менее года назад, долги не погашены, имущество отсутствует. Должник получает ежемесячное детское пособие, требование кредитором заявлено менее года назад, долги не погашены, имущество отсутствует. Кредитор заявил требования больше семи лет назад, задолженность осталась невыплаченной.

Судебная процедура оформления банкротства физлица возможна при долге свыше 500 тыс. руб. и просрочке платежей более трех месяцев либо при наличии признаков невозможности погашения долгов и недостаточности имущества даже при меньшем размере долга (от 300 тысяч).

В заявлении необходимо указать перечень кредиторов, общую сумму своей задолженности, наличие имущества и иные обстоятельства, подтверждающие невозможность выплаты долгов.

В рамках упрощенного варианта заявление подается через многофункциональный центр (МФЦ). Если заявитель соответствует ряду условий, то МФЦ самостоятельно регистрирует дело о банкротстве, направляет уведомление кредиторам и публикует соответствующую информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс).

Схема оформления банкротства через МФЦ хороша тем, что исключает продажу имущества должника с торгов для удовлетворения требования его кредиторов. Временные рамки этой процедуры — полгода.

При втором способе оформления банкротства заявление должника (или его кредиторов) принимает к рассмотрению арбитражный суд. Если он расценивает его как обоснованное, то запускает процедуру банкротства, которая длится от 6 до 18 месяцев в зависимости от сложности ситуации.

На первом ее этапе назначается финансовый управляющий. Он проводит анализ финансового состояния должника, выявляет его активы, наличие источников стабильного дохода. На основе судебных решений и согласований с кредиторами определяется дальнейшая стратегия процедуры, которая может реализоваться двумя основными способами:

реструктуризация долгов через утвержденный судом график постепенных выплат, согласованный с кредиторами;

распродажа имущества должника с торгов для полного или частичного погашения его долгов перед кредиторами.

После завершения одной из стратегий суд выносит определение о признании гражданина банкротом, о чем делается соответствующая запись в Федресурсе.

Именно эта запись (в случае как внесудебного, так и судебного оформления банкротства) служит правовым основанием для того, чтобы официально признанный банкрот перестал платить по целому ряду своих не до конца исполненных кредитных и прочих обязательств. Но есть долги, которые списанию не подлежат — невыплаченные алименты, например.