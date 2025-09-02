Банкротство физлица: пятно на репутации или финансовая перезагрузка

Но как признание банкротом скажется на кредитной истории и дальнейших взаимоотношениях такого человека с банками? Не станет ли он вечной мишенью для отказов при попытках взять жизненно важные банковские кредиты вроде ипотеки или автокредита? Разбираемся в статье.
К сожалению, число наших соотечественников, пытающихся избавиться от финансовых проблем с помощью признания себя банкротами, растет год от года. Согласно статистике, размещенной на юридических ресурсах Рунета, в 2023 году к этой процедуре прибегли около 350 тысяч граждан РФ, в 2024 году — уже 431 940 человек (+23,6% за год).
За первую половину 2025 года более 259 тысяч граждан РФ оформили процедуру банкротства физического лица (+35,7% к первому полугодию 2024 года). Всего же с момента введения в нашей стране в 2015 году процедуры банкротства физлица через нее прошли более 1,5 миллиона россиян.
Обнуление личных долгов с помощью закона: два варианта на выбор
Закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» регулирует порядок признания гражданина финансово несостоятельным. В соответствии с ним любой из нас, кто испытывает затяжные трудности с оплатой по счетам, может в законном порядке попытаться объявить себя банкротом, подав соответствующее заявление во внесудебном (упрощенном) или судебном порядке.
Гражданин РФ может объявить себя банкротом в упрощенном порядке (без суда), если его задолженность составляет от 25 тыс. до 1 млн руб. и выполнено одно из следующих условий:
Исполнительное производство закрыто из-за отсутствия денег и имущества у должника.
Основной доход должника — пенсия, требование кредитором заявлено менее года назад, долги не погашены, имущество отсутствует.
Должник получает ежемесячное детское пособие, требование кредитором заявлено менее года назад, долги не погашены, имущество отсутствует.
Кредитор заявил требования больше семи лет назад, задолженность осталась невыплаченной.
Судебная процедура оформления банкротства физлица возможна при долге свыше 500 тыс. руб. и просрочке платежей более трех месяцев либо при наличии признаков невозможности погашения долгов и недостаточности имущества даже при меньшем размере долга (от 300 тысяч).
В заявлении необходимо указать перечень кредиторов, общую сумму своей задолженности, наличие имущества и иные обстоятельства, подтверждающие невозможность выплаты долгов.
В рамках упрощенного варианта заявление подается через многофункциональный центр (МФЦ). Если заявитель соответствует ряду условий, то МФЦ самостоятельно регистрирует дело о банкротстве, направляет уведомление кредиторам и публикует соответствующую информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс).
Схема оформления банкротства через МФЦ хороша тем, что исключает продажу имущества должника с торгов для удовлетворения требования его кредиторов. Временные рамки этой процедуры — полгода.
При втором способе оформления банкротства заявление должника (или его кредиторов) принимает к рассмотрению арбитражный суд. Если он расценивает его как обоснованное, то запускает процедуру банкротства, которая длится от 6 до 18 месяцев в зависимости от сложности ситуации.
На первом ее этапе назначается финансовый управляющий. Он проводит анализ финансового состояния должника, выявляет его активы, наличие источников стабильного дохода. На основе судебных решений и согласований с кредиторами определяется дальнейшая стратегия процедуры, которая может реализоваться двумя основными способами:
реструктуризация долгов через утвержденный судом график постепенных выплат, согласованный с кредиторами;
распродажа имущества должника с торгов для полного или частичного погашения его долгов перед кредиторами.
После завершения одной из стратегий суд выносит определение о признании гражданина банкротом, о чем делается соответствующая запись в Федресурсе.
Именно эта запись (в случае как внесудебного, так и судебного оформления банкротства) служит правовым основанием для того, чтобы официально признанный банкрот перестал платить по целому ряду своих не до конца исполненных кредитных и прочих обязательств. Но есть долги, которые списанию не подлежат — невыплаченные алименты, например.
Сведения о банкротстве физлица отражены в его кредитной истории
Информацию о банкротстве гражданина МФЦ (или арбитражный управляющий в случае судебного оформления процедуры) обязаны передавать во все бюро кредитных историй (БКИ), в которых хранится кредитная история должника. Если кредитная история отсутствует, то информация должна поступить хотя бы в одно из БКИ, зарегистрированных Центральным банком РФ.
В рамках судебного порядка информация направляется в БКИ по завершении каждого из трех этапов:
начало процедуры банкротства;
принятие судом определения о признании гражданина банкротом;
завершение процедуры банкротства и освобождение гражданина от целого ряда финансовых обязательств, включая платежи по кредитам и займам.
Эти сведения вносятся в кредитную историю гражданина и сохраняются в ней в течение нескольких лет с момента внесения.
В соответствии с действующим в России законодательством кредитные истории обновляются каждые 7 лет. Поэтому отметка о банкротстве гражданина РФ может исчезнуть из его КИ по прошествии данного срока после завершения этой процедуры. Однако информация о самом факте банкротства остается доступной банкам и работодателям и может учитываться ими при выдаче кредитов бывшему должнику или приеме его на работу.
Нередко случается так, что арбитражные управляющие или МФЦ затягивают передачу данных в БКИ. Но рано или поздно данная информация туда поступает, оттуда — в банки, и банк-кредитор списывает с банкрота все долги по имеющемся у того кредитам.
Банки не ставят крест на заемщиках-банкротах, но кредиты им дают не сразу
Важно отметить: факт банкротства одного из своих клиентов ни один банк не рассматривает как абсолютное табу на предоставление ему последующих займов.
Иными словами, официальное признание физического лица банкротом не означает автоматического запрета на получение им новых кредитов. Такой человек может обратиться в банк за займом уже через год-полтора после завершения процедуры банкротства. Однако стоит учитывать, что банки относятся к таким заемщикам с повышенной осторожностью — банкротство сигнализирует о высоком риске невозврата долга.
Чтобы снизить риски, большинство банков-кредиторов применяют специальные скоринговые модели, позволяющие оценить вероятность повторного дефолта.
Практика показывает, что спустя некоторое время бывшие банкроты вполне успешно восстанавливают свое имущественное положение и получают новый доступ к финансовым ресурсам. Ключевое слово здесь — «время». Обычно проходит около одного-двух лет после признания должника банкротом, прежде чем он может реально претендовать на небольшой потребительский кредит от банка.
Разумеется, на предоставление крупных кредитов вроде ипотеки или на покупку авто гражданину, признанному год-два назад банкротом, сразу надеяться не стоит. Нужно, чтобы прошло еще какое-то время. Но при грамотном подходе восстановление репутации надежного заемщика станет лишь вопросом техники и самодисциплины.
Как вчерашнему банкроту восстановить репутацию надежного заемщика
Таким потенциальным заемщикам можно посоветовать возвращать доверие банков через медленное, но верное накопление положительных записей в своей кредитной истории.
Если вы несколько месяцев назад прошли процедуру банкротства физического лица и теперь хотите в ближайший год-другой восстановить свою репутацию надежного заемщика, то придерживайтесь стратегии, состоящей из пяти шагов.
Официально трудоустройтесь. Банки обязательно зачтут вам в плюс этот факт вашей биографии, он станет основанием повысить вам кредитный рейтинг в рамках скоринговой системы оценки платежеспособности заемщиков.
Проверьте свою кредитную историю на предмет ошибок и несоответствий. Зачастую данные о старых задолженностях сохраняются в КИ дольше, чем положено. В этом случае для исправления ошибок в ней разумно воспользоваться онлайн-сервисами, которые за небольшую плату возьмут на себя весь трудоемкий функционал по актуализации вашей кредитной истории.
Старайтесь аккуратно управлять своими финансами, регулярно демонстрируя стабильный источник дохода и ответственное отношение к расходам.
Начните строить положительную кредитную историю, беря в банках небольшие займы и строго соблюдая график платежей, а также открывайте банковские вклады. Этот метод помогает продемонстрировать платежеспособность потенциального заемщика в глазах банков.
Остерегайтесь брать займы в микрофинансовых организациях (МФО). Да, они более лояльны к клиентам-банкротам, чем банки, но предлагают свои ссуды по гигантским процентным ставкам (до 365% годовых). Клюнув на них, вы рискуете снова оказаться в долговой яме плюс испортите себе кредитную историю: банки настороженно воспринимают сам факт обращения своих потенциальных клиентов к услугам МФО.
Личное банкротство — это не «черная метка», а способ финансовой перезагрузки
Многим кажется, что после банкротства дверь в мир банковских услуг навсегда закрыта. Но это — заблуждение. Банкротство — это не «черная метка» и не свидетельство социальной неполноценности людей, прошедших через данную процедуру.
К слову, нынешний президент США Дональд Трамп не единожды объявлял себя банкротом в свою бытность бизнесменом-девелопером.
Разумеется, лучше заранее планировать свое финансовое поведение и стараться избегать накопления неоплаченных долгов. Но если обстоятельства сложились неблагоприятно, то не стоит оттягивать процедуру личного банкротства. Чем раньше гражданин к ней прибегнет, тем быстрее начнется его путь к восстановлению нормального образа жизни.
Банкротство — лишь одно из проявлений жизненной драмы каждого из нас в сложных экономических условиях. И рассматривать его надо именно в этом ключе, а не как трагедию и крах всяческих надежд.
Иными словами, это не столько удар судьбы, сколько предоставленный ею шанс перезагрузить свою финансовую жизнь. Важно при этом грамотно распорядиться предоставленной возможностью и следовать рекомендациям профессионалов, чтобы избежать неприятных последствий и вновь влиться в ряды добросовестных плательщиков и платежеспособных заемщиков.
