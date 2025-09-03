Банкротство физического лица: пошаговая инструкция от эксперта по списанию долгов

Шаг 3. Выбор финансового управляющего

Финансовый управляющий — ключевой участник процесса банкротства. От его опыта и профессионализма зависит скорость и безопасность прохождения процедуры. Обязательно проверьте управляющего в реестре на сайте Федресурса. Там указано, в какой СРО он состоит, а также есть рейтинг по регионам.

Лучше ориентироваться на тех, кто входит в ТОП-100 по активности, завершенным делам и отсутствию удовлетворенных жалоб — это показатель опыта и надежности.

Во время подготовки к банкротству важно быть особенно внимательным к тем, кто предлагает сомнительные схемы или «быстрые решения». Некоторые предложения должны насторожить:

Предложения «обойти закон» — любые обещания нарушить закон сразу сигнализируют об опасности. Такие схемы могут привести к уголовной или административной ответственности, а сам процесс банкротства будет признан недействительным.

Обещания «ничего не платить и ничего не терять» — гарантий полного освобождения от долгов без потерь не существует. Любое обещание, что вы сохраните все имущество и не заплатите кредиторам, скорее всего, мошенническое.

Нежелание показывать реальные кейсы — надежный специалист всегда готов продемонстрировать опыт работы, показать завершенные дела, отзывы клиентов, практические примеры. Отсутствие прозрачности говорит о том, что можно столкнуться с непредсказуемыми проблемами.

Попытки взять деньги «вне договора» — любые выплаты, которые не фиксируются официально, несут серьезный риск. Это может быть мошенничество или попытка уклониться от ответственности. Законная работа специалиста всегда фиксируется официальным договором.

Следуя этим простым правилам, вы сможете защитить себя от мошенников.