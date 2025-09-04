Скорость как конкурентное преимущество: зачем бизнесу цифровизация

Что такое «цифровизация бизнеса»

Цифровизация — это не новомодное слово, а рабочий инструмент для компании. Это процесс для автоматизации вообще всего: от финансов и кадров до продаж и логистики. Вместо хаоса появляется стройная система с прозрачной аналитикой и общей базой данных.

Для руководителя это как снять шоры: сразу видно, где бизнес теряет деньги, а где намечены точки роста. И управлять процессами можно уже не на ощущениях, а оперируя твердыми цифрами.