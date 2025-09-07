Спрос на бухгалтеров и аутсорсинг в 2025 году: рост услуг, фриланс и новые карьеры

В 2025 году бухгалтерский рынок переживает сразу несколько трансформаций. Мы проанализировали свежие исследования RAEX, «Авито Услуг», кадровых агентств и международных аналитических центров. Результаты показывают двойственную картину: с одной стороны, растёт аутсорсинг и фриланс, с другой — усиливается найм штатных специалистов в ключевых отраслях. Дополняют картину глобальные тренды — кадровый дефицит, технологизация и новые формы занятости.

Российский рынок: рост и консолидация

Спрос на услуги

По данным «Авито Услуг», в первом квартале 2025 года спрос на бухгалтерские услуги вырос на 16 %. Больше всего рост заметен в регионах: Астрахань, Ставрополь, Томск и Омск опережают столицу по динамике.

Аутсорсинг

Аналитика RAEX фиксирует рост выручки крупнейших аутсорсеров на 14 % в 2024 году — до 18,7 млрд рублей. Рынок стабильно растёт четвёртый год подряд. При этом новых игроков становится меньше: в 2025 году зарегистрировано менее тысячи компаний против 3 тысяч в 2023-м. Это сигнал консолидации: крупные фирмы вытесняют мелкие, предлагая клиентам комплексные услуги и цифровые сервисы.

Фриланс