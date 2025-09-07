ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Бухгалтерский аутсорсинг

Спрос на бухгалтеров и аутсорсинг в 2025 году: рост услуг, фриланс и новые карьеры

Рынок бухгалтерии меняется: малый бизнес уходит в аутсорсинг и фриланс, а крупные компании усиливают найм штатных специалистов. Мы собрали ключевые выводы из российских и зарубежных исследований.

В 2025 году бухгалтерский рынок переживает сразу несколько трансформаций. Мы проанализировали свежие исследования RAEX, «Авито Услуг», кадровых агентств и международных аналитических центров. Результаты показывают двойственную картину: с одной стороны, растёт аутсорсинг и фриланс, с другой — усиливается найм штатных специалистов в ключевых отраслях. Дополняют картину глобальные тренды — кадровый дефицит, технологизация и новые формы занятости.

Российский рынок: рост и консолидация

Спрос на услуги

По данным «Авито Услуг», в первом квартале 2025 года спрос на бухгалтерские услуги вырос на 16 %. Больше всего рост заметен в регионах: Астрахань, Ставрополь, Томск и Омск опережают столицу по динамике.

Аутсорсинг

Аналитика RAEX фиксирует рост выручки крупнейших аутсорсеров на 14 % в 2024 году — до 18,7 млрд рублей. Рынок стабильно растёт четвёртый год подряд. При этом новых игроков становится меньше: в 2025 году зарегистрировано менее тысячи компаний против 3 тысяч в 2023-м. Это сигнал консолидации: крупные фирмы вытесняют мелкие, предлагая клиентам комплексные услуги и цифровые сервисы.

Фриланс

Спрос на услуги самозанятых бухгалтеров вырос на 64 %. Для малого бизнеса это удобный вариант: меньше затрат, гибкий формат, быстрый доступ к специалисту.

Почему бизнес выбирает аутсорсинг

  • Экономия: сокращение затрат на бухгалтерию до 40 %.

  • Фокус на бизнесе: избавление от рутины и концентрация на развитии.

  • Снижение рисков: опытные аутсорсеры помогают избежать штрафов.

  • Технологичность: доступ к облачным системам и онлайн-кабинетам.

Прогноз: к концу 2025 года до четверти МСП будут использовать полный или частичный аутсорсинг бухгалтерии.

Риски и подводные камни аутсорсинга

  • Возможность утечки конфиденциальных данных.

  • Ответственность за ошибки подрядчика всё равно несёт компания.

  • Не всегда гибкая реакция на нестандартные операции (например, ВЭД).

📌 Вывод: надёжный договор с прописанной ответственностью и наличие страховки — ключевые условия безопасного сотрудничества.

Где усиливается найм штатных бухгалтеров

Несмотря на бурный рост аутсорсинга, многие отрасли и регионы показывают обратный тренд.

  • Розница: +20 % вакансий.

  • Строительство и бизнес-услуги: +24 %.

  • Продуктовый ритейл: +21 %.

  • Общепит: +29 % за девять месяцев.

По регионам: Москва (+27 %), Санкт-Петербург (+30 %), Московская область (+31 %), Краснодарский край (+28 %).

Отдельно выделяется рост спроса на главных бухгалтеров — в I квартале 2025 года +10 % к прошлому году.

📌 Вывод: там, где нужна оперативность и глубокое знание специфики бизнеса, компании предпочитают штатных специалистов.

Карьерная динамика

Кадровые агентства фиксируют общий рост вакансий бухгалтеров и аудиторов в России примерно на 12 % за 2025 год.

  • Ценятся специалисты, владеющие цифровыми платформами.

  • Важны аналитическое мышление и понимание бизнес-процессов.

  • Молодые кадры начинают карьеру в аутсорсинговых фирмах, получая разносторонний опыт.

Мнение экспертов

«Компании малого и среднего бизнеса переходят на аутсорсинг, чтобы снизить затраты и получить доступ к современным сервисам», — Марина Плотникова, управляющий партнёр «ПрофАудит».

«В регионах предприниматели всё чаще заказывают комплексное сопровождение: бухгалтерия, налоги, кадры. Это отражает запрос на решения “под ключ”», — Сергей Кузнецов, директор компании «Аудит-сервис» (Уфа).

Что говорят западные рынки

Рост рынка

Мировой рынок бухгалтерского аутсорсинга оценивается в десятки миллиардов долларов. Прогноз: к 2030 году он достигнет $81 млрд при среднем ежегодном росте 8 %. Лидеры — Индия, Филиппины, Польша.

Кадровый дефицит

В США число бухгалтеров за пять лет снизилось почти на 10 %. Крупные фирмы открывают центры в Индии для покрытия потребностей. При этом растёт спрос на стратегические роли — главбухов и CFO.

Новые форматы занятости

В Европе и США активно развивается fractional accounting — один бухгалтер или CFO обслуживает несколько компаний сразу. Более половины специалистов рассматривают профессию как старт для предпринимательства.

Технологии

CFO на Западе видят в аутсорсинге инструмент цифровой трансформации: внедрение AI, облака и аналитики. Особенно активно это проявляется в ритейле, здравоохранении и логистике.

📌 Вывод: глобальные тренды совпадают с российскими — рост аутсорсинга, дефицит кадров, новые форматы и ставка на технологии. Различие лишь в масштабе: за рубежом уже действуют транснациональные центры, в России же рынок пока консолидируется внутри страны.

Чек-лист: как выбрать бухгалтера или аутсорсера

  1. Опыт работы именно в вашей отрасли.

  2. Прозрачная отчётность и онлайн-кабинет.

  3. Страховка профессиональной ответственности.

  4. Современное ПО и ЭДО.

  5. Чёткий договор с распределением ответственности.

  6. Рекомендации и кейсы клиентов.

  7. Возможность комплексного сопровождения.

Прогноз на 2026

  • Спрос на бухгалтерские услуги в России продолжит расти на 10–15 % в год.

  • Доля аутсорсинга в МСП достигнет 25–30 %.

  • Зарплаты бухгалтеров со знанием цифровых платформ будут расти быстрее среднерыночных.

  • Фриланс закрепится как устойчивая ниша, особенно в регионах.

  • В крупных компаниях усилится найм главных бухгалтеров и специалистов внутреннего учёта.

  • Глобально продолжится смещение части операций в страны с дешёвой и квалифицированной рабочей силой (Индия, Филиппины, Латинская Америка).

Заключение

Рынок бухгалтерии в 2025 году демонстрирует двойственность:

  • малый бизнес активно уходит в аутсорсинг и фриланс;

  • крупные компании и отдельные отрасли, напротив, усиливают найм штатных бухгалтеров.

Мировая практика показывает те же тренды: кадровый дефицит, ставка на технологии, новые форматы занятости. Для России это шанс синхронизироваться с глобальными процессами и занять сильные позиции на внутреннем рынке.

Бухгалтерия перестаёт быть только «учётом». Сегодня это стратегическая сфера, где сочетаются финансы, технологии и новые карьерные траектори

Начать дискуссию

Главная Тарифы