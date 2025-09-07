Спрос на бухгалтеров и аутсорсинг в 2025 году: рост услуг, фриланс и новые карьеры

В 2025 году бухгалтерский рынок переживает сразу несколько трансформаций. Мы проанализировали свежие исследования RAEX, «Авито Услуг», кадровых агентств и международных аналитических центров. Результаты показывают двойственную картину: с одной стороны, растёт аутсорсинг и фриланс, с другой — усиливается найм штатных специалистов в ключевых отраслях. Дополняют картину глобальные тренды — кадровый дефицит, технологизация и новые формы занятости.
Российский рынок: рост и консолидация
Спрос на услуги
По данным «Авито Услуг», в первом квартале 2025 года спрос на бухгалтерские услуги вырос на 16 %. Больше всего рост заметен в регионах: Астрахань, Ставрополь, Томск и Омск опережают столицу по динамике.
Аутсорсинг
Аналитика RAEX фиксирует рост выручки крупнейших аутсорсеров на 14 % в 2024 году — до 18,7 млрд рублей. Рынок стабильно растёт четвёртый год подряд. При этом новых игроков становится меньше: в 2025 году зарегистрировано менее тысячи компаний против 3 тысяч в 2023-м. Это сигнал консолидации: крупные фирмы вытесняют мелкие, предлагая клиентам комплексные услуги и цифровые сервисы.
Фриланс
Спрос на услуги самозанятых бухгалтеров вырос на 64 %. Для малого бизнеса это удобный вариант: меньше затрат, гибкий формат, быстрый доступ к специалисту.
Почему бизнес выбирает аутсорсинг
Экономия: сокращение затрат на бухгалтерию до 40 %.
Фокус на бизнесе: избавление от рутины и концентрация на развитии.
Снижение рисков: опытные аутсорсеры помогают избежать штрафов.
Технологичность: доступ к облачным системам и онлайн-кабинетам.
Прогноз: к концу 2025 года до четверти МСП будут использовать полный или частичный аутсорсинг бухгалтерии.
Риски и подводные камни аутсорсинга
Возможность утечки конфиденциальных данных.
Ответственность за ошибки подрядчика всё равно несёт компания.
Не всегда гибкая реакция на нестандартные операции (например, ВЭД).
📌 Вывод: надёжный договор с прописанной ответственностью и наличие страховки — ключевые условия безопасного сотрудничества.
Где усиливается найм штатных бухгалтеров
Несмотря на бурный рост аутсорсинга, многие отрасли и регионы показывают обратный тренд.
Розница: +20 % вакансий.
Строительство и бизнес-услуги: +24 %.
Продуктовый ритейл: +21 %.
Общепит: +29 % за девять месяцев.
По регионам: Москва (+27 %), Санкт-Петербург (+30 %), Московская область (+31 %), Краснодарский край (+28 %).
Отдельно выделяется рост спроса на главных бухгалтеров — в I квартале 2025 года +10 % к прошлому году.
📌 Вывод: там, где нужна оперативность и глубокое знание специфики бизнеса, компании предпочитают штатных специалистов.
Карьерная динамика
Кадровые агентства фиксируют общий рост вакансий бухгалтеров и аудиторов в России примерно на 12 % за 2025 год.
Ценятся специалисты, владеющие цифровыми платформами.
Важны аналитическое мышление и понимание бизнес-процессов.
Молодые кадры начинают карьеру в аутсорсинговых фирмах, получая разносторонний опыт.
Мнение экспертов
«Компании малого и среднего бизнеса переходят на аутсорсинг, чтобы снизить затраты и получить доступ к современным сервисам», — Марина Плотникова, управляющий партнёр «ПрофАудит».
«В регионах предприниматели всё чаще заказывают комплексное сопровождение: бухгалтерия, налоги, кадры. Это отражает запрос на решения “под ключ”», — Сергей Кузнецов, директор компании «Аудит-сервис» (Уфа).
Что говорят западные рынки
Рост рынка
Мировой рынок бухгалтерского аутсорсинга оценивается в десятки миллиардов долларов. Прогноз: к 2030 году он достигнет $81 млрд при среднем ежегодном росте 8 %. Лидеры — Индия, Филиппины, Польша.
Кадровый дефицит
В США число бухгалтеров за пять лет снизилось почти на 10 %. Крупные фирмы открывают центры в Индии для покрытия потребностей. При этом растёт спрос на стратегические роли — главбухов и CFO.
Новые форматы занятости
В Европе и США активно развивается fractional accounting — один бухгалтер или CFO обслуживает несколько компаний сразу. Более половины специалистов рассматривают профессию как старт для предпринимательства.
Технологии
CFO на Западе видят в аутсорсинге инструмент цифровой трансформации: внедрение AI, облака и аналитики. Особенно активно это проявляется в ритейле, здравоохранении и логистике.
📌 Вывод: глобальные тренды совпадают с российскими — рост аутсорсинга, дефицит кадров, новые форматы и ставка на технологии. Различие лишь в масштабе: за рубежом уже действуют транснациональные центры, в России же рынок пока консолидируется внутри страны.
Чек-лист: как выбрать бухгалтера или аутсорсера
Опыт работы именно в вашей отрасли.
Прозрачная отчётность и онлайн-кабинет.
Страховка профессиональной ответственности.
Современное ПО и ЭДО.
Чёткий договор с распределением ответственности.
Рекомендации и кейсы клиентов.
Возможность комплексного сопровождения.
Прогноз на 2026
Спрос на бухгалтерские услуги в России продолжит расти на 10–15 % в год.
Доля аутсорсинга в МСП достигнет 25–30 %.
Зарплаты бухгалтеров со знанием цифровых платформ будут расти быстрее среднерыночных.
Фриланс закрепится как устойчивая ниша, особенно в регионах.
В крупных компаниях усилится найм главных бухгалтеров и специалистов внутреннего учёта.
Глобально продолжится смещение части операций в страны с дешёвой и квалифицированной рабочей силой (Индия, Филиппины, Латинская Америка).
Заключение
Рынок бухгалтерии в 2025 году демонстрирует двойственность:
малый бизнес активно уходит в аутсорсинг и фриланс;
крупные компании и отдельные отрасли, напротив, усиливают найм штатных бухгалтеров.
Мировая практика показывает те же тренды: кадровый дефицит, ставка на технологии, новые форматы занятости. Для России это шанс синхронизироваться с глобальными процессами и занять сильные позиции на внутреннем рынке.
Бухгалтерия перестаёт быть только «учётом». Сегодня это стратегическая сфера, где сочетаются финансы, технологии и новые карьерные траектори
