Накопительный счет или вклад: что выбрать для сбережений

Какие бывают вклады

Сегодня банки предлагают целую линейку продуктов: от классических до нишевых депозитов.

Классический вклад — самый доходный, но и самый «строгий» в плане условий: деньги с него нельзя снимать раньше срока, нельзя пополнять в процессе, зато ставка у него высокая.

Вклады с пополнением удобны для тех, у кого выработана дисциплина пополнений (или он стремится к этому): по ним ставка ниже, зато можно добавлять деньги в любое время.

Есть и вклады с частичным снятием. Они работают как финансовая подушка, позволяя при необходимости забрать часть денег со счета. Доходность они предлагают заметно меньшую, чем классические вклады.

Отдельная категория — промо-вклады. На фоне обычных они выглядят интересно/привлекательно: повышенная ставка первые месяцы или бонус за траты по карте на определенную сумму, например, 10 000 рублей в месяц. Но по окончании акции ставка возвращается к базовой.

Новинка последних лет — целевые вклады: пенсионные, социальные, детские. Здесь можно получить более высокие проценты, но и условия по ним жестче. А для тех, кто думает о валютной защите, есть вклады в юанях и евро: ставки там скромнее (от 2 до 6%), зато это возможность копить в другой валюте

Разница между вкладом и накопительным счетом в предсказуемости. Оформляя депозит, вы фиксируете процентную ставку на весь срок: банк не сможет снизить доходность, даже если ЦБ снизит ключевую ставку. С накопительным счетом все иначе — сегодня ставка может быть 18%, а через месяц уже 14%.

Вклады обычно предлагают более высокие проценты, чем накопительные счета — разница в среднем 3–5%. Для тех, кто легко поддается соблазну потратить, это еще и способ дисциплины: деньги заморожены, снять их без потери процентов нельзя. В отличие от накопительного счета, где деньги всегда под рукой.