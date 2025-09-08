Накопительный счет или вклад: что выбрать для сбережений

Самое большое влияние на вклады оказывает ключевая ставка. Это минимальный процент, под который Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам. В начале года она держалась на уровне 20–21%, и банки боролись за клиентов, предлагая щедрые условия: ставки по вкладам доходили до 30%, а по накопительным счетам — до 24%.
Но уже к августу картина стала иной: доходность по вкладам снизилась до 16%, а накопительные счета сейчас предлагают около 12–15%.
Причина снижения ставок проста: банки закрыли задачу по привлечению ликвидности. С падением ключевой ставки им стало не так выгодно держать деньги вкладчиков по высоким ставкам.
Какие бывают вклады
Сегодня банки предлагают целую линейку продуктов: от классических до нишевых депозитов.
Классический вклад — самый доходный, но и самый «строгий» в плане условий: деньги с него нельзя снимать раньше срока, нельзя пополнять в процессе, зато ставка у него высокая.
Вклады с пополнением удобны для тех, у кого выработана дисциплина пополнений (или он стремится к этому): по ним ставка ниже, зато можно добавлять деньги в любое время.
Есть и вклады с частичным снятием. Они работают как финансовая подушка, позволяя при необходимости забрать часть денег со счета. Доходность они предлагают заметно меньшую, чем классические вклады.
Отдельная категория — промо-вклады. На фоне обычных они выглядят интересно/привлекательно: повышенная ставка первые месяцы или бонус за траты по карте на определенную сумму, например, 10 000 рублей в месяц. Но по окончании акции ставка возвращается к базовой.
Новинка последних лет — целевые вклады: пенсионные, социальные, детские. Здесь можно получить более высокие проценты, но и условия по ним жестче. А для тех, кто думает о валютной защите, есть вклады в юанях и евро: ставки там скромнее (от 2 до 6%), зато это возможность копить в другой валюте
Разница между вкладом и накопительным счетом в предсказуемости. Оформляя депозит, вы фиксируете процентную ставку на весь срок: банк не сможет снизить доходность, даже если ЦБ снизит ключевую ставку. С накопительным счетом все иначе — сегодня ставка может быть 18%, а через месяц уже 14%.
Вклады обычно предлагают более высокие проценты, чем накопительные счета — разница в среднем 3–5%. Для тех, кто легко поддается соблазну потратить, это еще и способ дисциплины: деньги заморожены, снять их без потери процентов нельзя. В отличие от накопительного счета, где деньги всегда под рукой.
От чего зависит доходность по вкладу
Ключевая ставка остается главным ориентиром: растет она — растут и проценты по вкладам. Когда она снижается — доходность тоже падает. Чаще всего банки предлагают проценты примерно в уровень с ключевой ставкой или чуть выше.
Важен еще и срок, на который открывается вклад. В периоды неопределенности вклады на пару месяцев предлагают более высокие проценты, чем вклады на сроком от полугода. На горизонте в год-два ставки становятся еще скромнее. Оно и понятно: банкам невыгодно фиксировать высокий процент надолго.
Роль играет и сам формат вклада: чем меньше у него «опций» — снятия, пополнения — тем выше будет ставка. Самые выгодные условия часто начинаются от 100 тысяч рублей и выше.
Эффективная доходность — это работа сложного процента. Представьте: вы вложили 100 тысяч рублей под 10% годовых. В первый год получили 10 тысяч. Во второй — уже около 11 тысяч, потому что проценты начисляются не только на вложенные 100 тысяч, но и на ранее заработанные 10 тысяч. Эффект «снежного кома».
Важно уточнять этот момент до открытия вклада. В приложении банка всегда можно найти договор с условиями, а при визите в офис — попросить консультанта показать документ и спокойно его изучить.
4 риска для вкладчиков
Да, вклад защищает деньги от импульсивных трат и дает прогнозируемый доход, но у него есть риски, о которых часто забывают.
Инфляция: ставка по вкладу может выглядеть привлекательно сегодня, но завтра рынок уйдет вперед, и ваши деньги начнут терять ценность.
Налоги: если доход по вкладу высокий, придется делиться частью прибыли с государством, и чистая доходность окажется ниже, чем ожидалось.
Ликвидность: деньги на депозите не всегда доступны в тот момент, когда они нужны, а досрочное снятие обнуляет проценты.
Лимит страхования. Даже крупные вклады защищены только до 1,4 млн рублей на один банк, а все, что сверху, рискует остаться на бумаге, если с банком что-то случится.
Альтернативой становится накопительный счет. Проценты по нему начисляются ежедневно, деньги можно снимать или начислять в любой момент без потери дохода. Правда, ставка там плавающая, и банк вправе ее пересмотреть в любой удобный момент. Но именно такая система делает накопительный счет комфортным инструментом для создания финансовой подушки.
Что нужно знать про накопительный счет
Современные накопительные счета — это инструмент с гибкими настройками и бонусами, которые банки активно используют, чтобы удержать как можно больше клиентов. Поэтому подход «открою счет где угодно» сегодня не работает.
Условия у всех банков отличаются. Где-то можно включить функцию автоматического округления: тратите 47 рублей, а еще 3 рубля автоматически падают на накопительный счет. Да, накопления происходят незаметно, зато регулярно. К тому же банки стимулируют активность через бонусы.
К примеру, потратили по карте 20 тысяч за месяц — получили дополнительный процент на счет. Фактически это способ не только хранить, но и умножать деньги в привычном ритме трат.
Если речь идет о подушке безопасности, накопительный счет подходит больше, чем вклад: деньги всегда под рукой, пусть и под более скромный процент. Но если ваша цель — накопить на крупную покупку через полгода, вклад с фиксированной ставкой обычно выгоднее.
Так какой вариант выбрать в 2025 году
Если оценивать банковские продукты сегодня, однозначно ответить на этот вопрос не получится. К тому же есть и другие варианты, которые могут быть более выгодны, но не так просты, как вклады или накопительные счета.
Для сохранения и приумножения капитала выгоднее всего сейчас инвестировать в фонды ликвидности и облигации. Вы вкладываете деньги в высоконадежные краткосрочные инструменты, например, операции РЕПО между банками или федеральные облигации с коротким сроком. Вы сможете покупать и продавать паи фонда в любой будний день.
Причем порог входа в инструмент минимальный и начинается от нескольких рублей. Накопительные счета схожи по доступности, но вклады точно требуют более крупной суммы для входа, обычно от 10 тысяч рублей.
Важно помнить о рисках: размещение крупных сумм в один инструмент чревато потерями при банкротстве банка (страхование покрывает только до 1,4 млн руб.), изменением условий по счетам и вкладам, а также инфляционными рисками. Поэтому крупные суммы лучше распределять между вкладами, накопительными счетами и облигациями федерального займа — такой подход позволяет сохранять и приумножать капитал безопасно.
Про налоги и гарантии
Налогообложение доходов по вкладам и накопительным счетам одинаковое. НДФЛ уплачивается, если суммарный доход по всем рублевым вкладам за год превышает необлагаемый порог — в этом году это 210 тысяч рублей. Ставка налога стандартная — 13%, а при доходе свыше 5 млн рублей — 15%.
Дискуссии о полной налоговой льготе для трехлетних вкладов без снятия средств пока не завершены.
Облигации и фонды ликвидности выгодны еще и с точки зрения налогов. Если держать их более трех лет, можно не платить налог на доход. Освобождаются от налога суммы до 3 млн рублей в год. А если инвестировать через ИИС, можно вернуть до 88 000 рублей от внесенной суммы. Все зависит от ставки НДФЛ, по которой вы платите налоги.
По гарантиям возврата: вклады и накопительные счета защищены системой страхования до 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке. Дополнительно существует временное страхование до 10 млн рублей (например, при продаже недвижимости), действующее три месяца.
Советы всем, кто выбирает финансовый инструмент
Сейчас ключевая ставка низкая, и ЦБ, скорее всего, будет еще снижать ставку. Это снижает доходность по накопительным счетам, зато делает вклады и ОФЗ более привлекательными.
Для уже существующего капитала в размере, например, 1–1,5 млн рублей, оптимально распределить деньги по разным срокам: часть на краткосрочные вклады (3–6 месяцев), часть на более долгие (1–2 года) и в облигации. Такой подход обеспечит ликвидность и позволит зафиксировать доходность там, где она выгоднее.
Если капитала пока нет, стоит начать с инструментов с низким порогом входа. Например, облигации федерального займа можно покупать от 600 рублей, а фонды ликвидности — от 2 рублей.
Можно подключить «инвестиции на сдачу»: округлять покупки с банковской карты и отправлять мелкие суммы на брокерский счет или фонд ликвидности, постепенно формируя капитал для более крупных вложений.
Главный совет — диверсифицируйте. Даже небольшие суммы лучше распределять между разными инструментами. Это не только снижает риски, но и помогает вырабатывать финансовую дисциплину.
Управлять капиталом проще, если начать с небольших сумм и учиться комбинировать вклады, накопительные счета и облигации, чтобы одновременно сохранять ликвидность и зарабатывать на доходных инструментах.
