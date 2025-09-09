Платежная революция: что принесет цифровой рубль

Цифровой рубль — это не криптовалюта и не какая-то новая «игрушка» для айтишников. Это третья форма привычного всем рубля, которую разрабатывает Банк России. Сегодня у нас есть наличные — деньги в кошельке, есть безналичные — деньги на карте. Цифровой рубль станет еще одним форматом, но храниться он будет не в коммерческом банке, а прямо в электронном кошельке в Центробанке.

Если объяснять простыми словами, представьте: у вас есть счет не в Сбере или ВТБ, а в самом главном банке страны. Деньги там такие же настоящие, как наличные или безналичные, только в цифровой форме. Вы можете перевести их без комиссии, и при этом можете быть абсолютно уверены, что они защищены от проблем отдельно взятого банка или санкций, наложенных на банк.

Зачем государству это нужно? Во-первых, ради контроля и прозрачности. Каждая транзакция фиксируется, а значит, деньги сложнее увести в «тень» или офшоры. Во-вторых, это экономично: не нужно печатать купюры, чеканить монеты и возить их в бронированных машинах.

Преимущество «цифрового рубля» еще и в быстрых и дешевых расчетах: пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам можно будет переводить мгновенно и напрямую.

Кроме того, так уходит зависимость от банков. Деньги всегда в Центробанке, они не «привязаны» к конкретной организации. Переводы станут моментальными, комиссии исчезнут, а оплата возможна будет даже офлайн, без доступа к интернету. По сути, цифровой рубль — это все тот же рубль, только в новой «упаковке». Более защищенной, прозрачной и современной.