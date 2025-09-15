Клиент-соавтор: как выстроить партнерство в кастомной разработке, чтобы удвоить ценность продукта

Пресейл как искусство взаимопонимания на старте

Соавторство начинается не с подписания договора, а с первого же диалога. Цель на старте — говорить с клиентом на языке его бизнес-процессов и болей, а не на сухом языке технических спецификаций и часов разработки.

Не нужно выглядеть таким профессионалом, который забыл человеческий язык и не умеет объяснить все наглядно и просто. А главное, у вас всегда должен быть готов простой ответ на вопрос «За что я, собственно, вам плачу?».

Кейс: при работе над проектом заказчик начал выражать раздражение: «Почему все так непрозрачно? Откуда эти часы и суммы в счетах?». Вместо стандартных объяснений про трудозатраты, решили погрузить клиента в разработку.

Была организована совместная сессия: структуру будущего продукта в виде понятных схем нарисовали прямо перед глазами заказчика.

Реакция примерно такая: «А что, так можно было? А почему мы сразу так не сделали?». Когда заказчик видит конкретное решение своей задачи, обсуждение сроков и оплаты уходит на второй план.

Покупку можно посмотреть и условно «потрогать», ощутить тот самый индивидуальный подход. Это и есть суть соразработки: не продавать готовое, а создавать вместе.

Совет: внедряйте такой подход в ежедневную практику. На любой запрос клиента сначала создается концепция, в которой ясна суть решения, и только потом делается оценка времени и затрат.

Такой метод требует не только технической экспертизы, но и умения видеть, что действительно нужно клиенту.