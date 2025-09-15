Клиент-соавтор: как выстроить партнерство в кастомной разработке, чтобы удвоить ценность продукта

Откуда это идет? Корень проблемы кроется в фундаментальном разрыве в коммуникации: заказчик хочет решить бизнес-задачу, а исполнитель часто видит лишь техническое задание, к которому можно применить привычные и шаблонные решения. Нет единого понимания цели, а главное — клиента редко вовлекают в процесс по-настоящему.
Что будет, если сменить парадигму? Превратить контролера и критика в соавтора и полноценного участника команды, в результате чего удается создать по-настоящему крутой продукт, который нравится всем: заказчикам, исполнителям и, что самое главное, пользователям.
Мы в SimbirSoft за годы работы сформулировали принципы, на которых строится конструктивное вовлечение клиента в разработку.
Глубокое погружение в ценность
К вам приходит человек, который вкладывается в свой бизнес и ждет результатов от любого оплаченного действия. Легче всего сказать «какое ТЗ — такой и результат». В таком случае сразу начинаем с плохого. Даже если клиент хорошо понимает свой продукт и свои цели, он может и не сформулировать четкий запрос.
Перед стартом любого проекта компания проводит тщательный анализ для выявления истинной ценности продукта и формирования четкой дорожной карты. Этот критически важный этап включает:
Синхронизацию видения: с клиентом детально согласовываются стратегические цели, KPI и методология работы.
Формирование команды: подбираются узкопрофильные специалисты, исходя из специфики и сложности задач проекта.
Анализ рисков и валидацию гипотез: проводятся исследования рынка и тестируются ключевые предположения, чтобы минимизировать неопределенность.
Декомпозицию работ: глобальные задачи разбиваются на управляемые итерации, что обеспечивает прозрачность и предсказуемость процесса.
Только после подписания договора и полного прояснения всех требований наступает время второго этапа — непосредственной реализации, которая включает проектирование отказоустойчивой архитектуры, дизайн, разработку и всестороннее тестирование.
Совет: инвестируйте время и силы в предпроектное исследование. Вкладывайтесь в доверие и общее видение продукта, которое окупится. Главное — клиент вовлекается в процесс на каждом этапе.
Пресейл как искусство взаимопонимания на старте
Соавторство начинается не с подписания договора, а с первого же диалога. Цель на старте — говорить с клиентом на языке его бизнес-процессов и болей, а не на сухом языке технических спецификаций и часов разработки.
Не нужно выглядеть таким профессионалом, который забыл человеческий язык и не умеет объяснить все наглядно и просто. А главное, у вас всегда должен быть готов простой ответ на вопрос «За что я, собственно, вам плачу?».
Кейс: при работе над проектом заказчик начал выражать раздражение: «Почему все так непрозрачно? Откуда эти часы и суммы в счетах?». Вместо стандартных объяснений про трудозатраты, решили погрузить клиента в разработку.
Была организована совместная сессия: структуру будущего продукта в виде понятных схем нарисовали прямо перед глазами заказчика.
Реакция примерно такая: «А что, так можно было? А почему мы сразу так не сделали?». Когда заказчик видит конкретное решение своей задачи, обсуждение сроков и оплаты уходит на второй план.
Покупку можно посмотреть и условно «потрогать», ощутить тот самый индивидуальный подход. Это и есть суть соразработки: не продавать готовое, а создавать вместе.
Совет: внедряйте такой подход в ежедневную практику. На любой запрос клиента сначала создается концепция, в которой ясна суть решения, и только потом делается оценка времени и затрат.
Такой метод требует не только технической экспертизы, но и умения видеть, что действительно нужно клиенту.
Доступ к демо и спринты — возможность вносить правки в процессе
Клиент не должен ждать полгода или год, чтобы впервые увидеть и потрогать результат. Его ключевое право как соавтора — регулярно оценивать продукт и влиять на процесс создания.
Здесь отлично подходит итерационный подход, где каждая итерация — это ограниченный по времени цикл работы (например, две недели или месяц), за который выполняется определенный набор задач.
Компания работает короткими циклами (спринтами) и предоставляет доступ к демо-стенду с самого начала проекта. После каждой итерации — обязательная демонстрация конкретных результатов. Клиент не просто слушает отчет, а сразу «примеряет» функционал на свои бизнес-процессы и дает обратную связь.
Для реализации этой модели используется четко регламентированный workflow. Это детально прописанный бизнес-процесс, который формируется для каждого проекта. Он охватывает все этапы — от постановки задачи до передачи готового результата.
Практика показывает, что чем раньше у заказчика появляется возможность взаимодействовать с первой версией приложения, тем эффективнее идет разработка.
Кейс: наглядный опыт получился с заказчиком из Бостона — компания работала над крупным проектом в 2008–2009 годах. Поступил запрос на разработку системы распределения ресурсов по проектам — аналога диаграммы Ганта. Заказчик предоставил схему для упрощения задачи, но команда поняла ее буквально. Результат, продемонстрированный на демо, вызвал, мягко говоря, недоумение клиента: оказалось, что реализованный функционал не соответствовал ожиданиям.
Даже при активной переписке требования не были полностью поняты. Важный урок, который подтвердил — демонстрация промежуточных результатов на ранних стадиях позволила бы избежать такой неприятной ситуации и выявила проблемы на ранних стадиях.
Совет: внедрите культуру регулярных демо, если еще не внедрили. Это единственный способ быть уверенным, что вы и клиент движетесь в одном направлении.
Гибкость процессов — работать для удобства клиента
Истинное партнерство означает, что подрядчик адаптируется под клиента, а не наоборот. Соавторство возможно, когда заказчик не подавлен вашими регламентами.
Каждый проект уникален, поэтому методология тут вариативна:
Для проектов «с нуля» базовый процесс адаптирован под конкретные задачи.
При интеграции с клиентской инфраструктурой команда гибко подстраивается под внутренние процессы заказчика.
Для долгосрочных сотрудничеств постоянно актуализируются регламенты, чтобы сохранять эффективность и избавляться от устаревшего.
Это позволяет быстро выпустить MVP и непрерывно улучшать продукт на основе обратной связи, в отличие от устаревшего Waterfall-подхода с его долгим циклом разработки без итеративных релизов.
Совет: после завершения проекта партнерство должно продолжаться. Не оставляйте клиента одного с результатом, ведите дальше. В случае появления ошибок практикуйте культуру разборов: ищите не виноватого, а причину сбоя.
Ваша процесс-ориентированность — это не преимущество, если она не служит цели клиента.
Работа в режиме «единого окна»
Соавтор не должен тратить силы и время на координацию и выяснение отношений с разными людьми. Его роль — генерировать идеи и давать содержательную обратную связь.
Для этого за клиентом закрепляется аккаунт-менеджер. Задача такого специалиста — быть «переводчиком» между бизнес-задачами клиента и техническим языком команды, решать возникающие проблемы и снимать с соавтора коммуникационную нагрузку.
Полная прозрачность — общее знание для общего продукта
Соавторство требует абсолютного доверия, а оно строится на тотальной прозрачности. У клиента не должно быть «слепых зон» в проекте.
SimbirSoft предоставляет открытый доступ к ключевым артефактам: отчетам по тестированию, графикам, задачам. А по окончании проекта передает не просто исходный код, а всю базу знаний: ТЗ, прототипы, дизайн-макеты, документацию. Соавтор имеет право знать все.
Совет: материальные свидетельства, такие как отчеты и макеты, умножайте на честную и открытую коммуникацию о проблемах и рисках. Заказчик видит масштаб работы, понимает, что все, и на каждый его вопрос есть ответ: что было сделано, когда, зачем, сколько это стоит.
Итог
Когда клиент становится соавтором, вы получаете не просто исполнителя ТЗ, а главного эксперта по предметной области прямо в вашей команде. Это снижает риски на 90% и гарантирует, что конечный продукт будет не просто «сделан», а будет иметь реальную бизнес-ценность.
Начните с малого: внедрите регулярные демо или назначьте персонального менеджера для ключевого клиента. Сделайте шаг от транзакционных отношений к партнерским, и вы увидите, как меняется и результат работы, и сам процесс разработки — он становится осмысленным, творческим и по-настоящему эффективным.
