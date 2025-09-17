Счет-фактура в 1С 8.3: как создать, пример

Общие правила

Так как счет-фактура — это основной документ налогового учета, все реквизиты для заполнения установлены в п. 5, 6 ст. 169 НК. Форма и правила оформления этого документа утверждены постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

Разрешено вместо счет-фактуры использовать универсальный передаточный документ или УПД. Для тех, кто использует ЭДО, утвержден электронный формат счет-фактуры (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@).

Данные, отраженные в счетах-фактурах, регистрируются в книгах покупок и продаж и далее переносятся в декларацию по НДС.

Основное правило нумерации счетов-фактур состоит в том, что номера должны присваиваться в хронологическом порядке, а период возобновления устанавливается организацией в учетной политике самостоятельно.

Дата, когда налогоплательщик должен начислить НДС — это:

день отгрузки или реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

При этом счет-фактуру можно выставит в течение 5 дней с даты наступления такого события.

Итак, нужно вспомнить, при каких операциях нам необходимо выставить счет-фактуру: