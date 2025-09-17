ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Счет-фактура в 1С 8.3: как создать, пример

Счет-фактура в 1С 8.3: как создать, пример

Счет-фактура — это обязательный документ для всех, кто работает с НДС. Давайте рассмотрим, какой механизм предусмотрен для выставления счет-фактуры в программе 1С:Бухгалтерия 8.3.

Автор

Общие правила

Так как счет-фактура — это основной документ налогового учета, все реквизиты для заполнения установлены в п. 5, 6 ст. 169 НК. Форма и правила оформления этого документа утверждены постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

Разрешено вместо счет-фактуры использовать универсальный передаточный документ или УПД. Для тех, кто использует ЭДО, утвержден электронный формат счет-фактуры (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@).

Данные, отраженные в счетах-фактурах, регистрируются в книгах покупок и продаж и далее переносятся в декларацию по НДС.

Основное правило нумерации счетов-фактур состоит в том, что номера должны присваиваться в хронологическом порядке, а период возобновления устанавливается организацией в учетной политике самостоятельно.

Дата, когда налогоплательщик должен начислить НДС — это:

  • день отгрузки или реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;

  • день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

При этом счет-фактуру можно выставит в течение 5 дней с даты наступления такого события. 

Итак, нужно вспомнить, при каких операциях нам необходимо выставить счет-фактуру:

  • реализация товаров и услуг;

  • получение авансов от покупателей;

  • безвозмездная передача товаров, работ и услуг;

  • строительно-монтажные работы для собственных нужд.

Создание счета-фактуры в 1С 8.3: пример

ООО «Управление Бизнесом» (далее «Продавец») отгрузило ООО «Ромашка» (далее «Покупатель») товар по договору поставки. 

Переход права собственности произошел в момент отгрузки товара со склада Продавца.

На главной странице выбираем раздел «Продажи». Подраздел «Реализация (акты, накладные, УПД)».

Скриншот страницы создания счета-фактуры в 1С 8.3

Далее «Реализация» выбираем в нашем случае «Товары (накладная, УПД)».

Скриншот страницы выбора реализации в 1С 8.3

Заполняем документ необходимыми реквизитами:

  • дата отгрузки;

  • контрагент;

  • договор;

  • счета расчетов с контрагентами;

  • определить НДС сверху или НДС в сумме;

  • номенклатура или товар, который отгружаем;.

  • количество товара;

  • цена товара;

  • ставка НДС;

  • при необходимости: номер ГТД.

Скриншот заполнения страницы «Реализация товаров в 1С 8.3

На основании документа «Реализация» регистрируем документ «Счет-фактура»:

Скриншот создания счета-фактуры в 1С 8.3

Или в подвале документа выбираем «Выписать счет-фактуру»:

Скриншот страницы выбора счета-фактуры 1С 8.3

Программа автоматически создаст документ:

Скриншот страницы «Счет-фактура выданный на реализацию» в 1С 8.3

Счет-фактура будет зарегистрирована в книге продаж. Чтобы проверить, мы можем зайти в раздел «Отчеты», подраздел «Книга продаж»:

Подраздел «Книга продаж» в 1С 8.3

Выбираем период, нажимаем кнопку сформировать:

Скриншот формирования счета-фактуры в 1С 8.3

Поступление счета-фактуры на аванс в 1С 8.3

Если вам пришла предоплата от покупателя, то необходимо зарегистрировать счет-фактуру на аванс. Это можно сделать двумя способами.

1. Непосредственно в документе «Поступление на расчетный счет». 

Его можно найти в разделе «Банк и касса», подраздел «Банковские выписки».

Подраздел «Банковские выписки» в 1С 8.3

Заходим в документ, нажимаем кнопку «Создать на основании»:

Скриншот страницы «Поступление на расчетный счет» в 1С 8.3

Программа автоматически создает счет-фактуру:

Скриншот страницы «Счет-фактура выданный на аванс» в 1С 8.3

2. Через регламентные операции зарегистрировать все счета-фактуры на аванс за отчетный период.

Заходим в раздел «Банк и касса», подраздел «Регистрация счетов-фактур», «Счета-фактуры на аванс»:

Скриншот страницы раздела «Банк и касса» в 1С 8.3

Далее:

  • Заполняем период.

  • Нажимаем кнопку «Заполнить».

  • Нажимаем кнопку «Выполнить».

Скриншот страницы «Регистрация счетов-фактур на аванс»

Проверяем в Книге продаж:

Книга продаж в 1С 8.3

Чтобы применить вычет по НДС, необходимо зарегистрировать входящий счет-фактуру от поставщиков, отгрузивших товары, работы, услуги или попросить счет-фактуру на уплаченный аванс поставщику. 

Если у вас изменяется стоимость или количество (объем) отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или переданных имущественных прав, то вам нужно будет выписать в течение 5 календарных дней корректировочный счет-фактуру.

Пройдите курс повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности. Вы научитесь:

  • настраивать 1С и автоматизировать работу;

  • вести в 1С бухгалтерский и налоговый учет по правилам 2025 года;

  • быстро формировать отчетность и декларации.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 7 900 рублей вместо 29 990 рублей.

Записаться

После прохождения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа ФИС ФРДО.

Начать дискуссию

Главная Тарифы