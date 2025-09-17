Счет-фактура в 1С 8.3: как создать, пример

Общие правила
Так как счет-фактура — это основной документ налогового учета, все реквизиты для заполнения установлены в п. 5, 6 ст. 169 НК. Форма и правила оформления этого документа утверждены постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.
Разрешено вместо счет-фактуры использовать универсальный передаточный документ или УПД. Для тех, кто использует ЭДО, утвержден электронный формат счет-фактуры (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@).
Данные, отраженные в счетах-фактурах, регистрируются в книгах покупок и продаж и далее переносятся в декларацию по НДС.
Основное правило нумерации счетов-фактур состоит в том, что номера должны присваиваться в хронологическом порядке, а период возобновления устанавливается организацией в учетной политике самостоятельно.
Дата, когда налогоплательщик должен начислить НДС — это:
день отгрузки или реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
При этом счет-фактуру можно выставит в течение 5 дней с даты наступления такого события.
Итак, нужно вспомнить, при каких операциях нам необходимо выставить счет-фактуру:
реализация товаров и услуг;
получение авансов от покупателей;
безвозмездная передача товаров, работ и услуг;
строительно-монтажные работы для собственных нужд.
Создание счета-фактуры в 1С 8.3: пример
ООО «Управление Бизнесом» (далее «Продавец») отгрузило ООО «Ромашка» (далее «Покупатель») товар по договору поставки.
Переход права собственности произошел в момент отгрузки товара со склада Продавца.
На главной странице выбираем раздел «Продажи». Подраздел «Реализация (акты, накладные, УПД)».
Далее «Реализация» выбираем в нашем случае «Товары (накладная, УПД)».
Заполняем документ необходимыми реквизитами:
дата отгрузки;
контрагент;
договор;
счета расчетов с контрагентами;
определить НДС сверху или НДС в сумме;
номенклатура или товар, который отгружаем;.
количество товара;
цена товара;
ставка НДС;
при необходимости: номер ГТД.
На основании документа «Реализация» регистрируем документ «Счет-фактура»:
Или в подвале документа выбираем «Выписать счет-фактуру»:
Программа автоматически создаст документ:
Счет-фактура будет зарегистрирована в книге продаж. Чтобы проверить, мы можем зайти в раздел «Отчеты», подраздел «Книга продаж»:
Выбираем период, нажимаем кнопку сформировать:
Поступление счета-фактуры на аванс в 1С 8.3
Если вам пришла предоплата от покупателя, то необходимо зарегистрировать счет-фактуру на аванс. Это можно сделать двумя способами.
1. Непосредственно в документе «Поступление на расчетный счет».
Его можно найти в разделе «Банк и касса», подраздел «Банковские выписки».
Заходим в документ, нажимаем кнопку «Создать на основании»:
Программа автоматически создает счет-фактуру:
2. Через регламентные операции зарегистрировать все счета-фактуры на аванс за отчетный период.
Заходим в раздел «Банк и касса», подраздел «Регистрация счетов-фактур», «Счета-фактуры на аванс»:
Далее:
Заполняем период.
Нажимаем кнопку «Заполнить».
Нажимаем кнопку «Выполнить».
Проверяем в Книге продаж:
Чтобы применить вычет по НДС, необходимо зарегистрировать входящий счет-фактуру от поставщиков, отгрузивших товары, работы, услуги или попросить счет-фактуру на уплаченный аванс поставщику.
Если у вас изменяется стоимость или количество (объем) отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или переданных имущественных прав, то вам нужно будет выписать в течение 5 календарных дней корректировочный счет-фактуру.
Пройдите курс повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности. Вы научитесь:
настраивать 1С и автоматизировать работу;
вести в 1С бухгалтерский и налоговый учет по правилам 2025 года;
быстро формировать отчетность и декларации.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 7 900 рублей вместо
29 990 рублей.
После прохождения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа ФИС ФРДО.
Начать дискуссию