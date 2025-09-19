ЦОК ОК ПД 19.09 Мобильная
Доставка «от двери до двери»: как работает современная логистика 

Сегодня заказать продукты, бытовую технику или мебель с доставкой на дом стало привычным делом. Такой подход все чаще используют и в бизнесе: услуга door-to-door (от двери до двери) приобретает все большую популярность в мировой логистике.

  • Никита Баранов

    Сооснователь и директор по стратегии группы компаний TLS GROUP.

Теперь можно заказать, например, партию сумок у китайского производителя и получить товар прямо на своем складе, доверив полный цикл доставки одному подрядчику. О том, как устроена door-to-door доставка, какие этапы она включает и почему за этим подходом будущее, рассказываем в статье.

Что такое доставка «от двери до двери»

Доставка «от двери до двери» —не просто фраза из логистического лексикона: это полный цикл доставки от отправителя до получателя без лишних перемещений между разными поставщиками услуг.

То есть одна логистическая компания берет на себя все этапы обслуживания, начиная с точки, где расположен поставщик (склад, фабрика, офис) и заканчивая местом, которое указывает клиент (собственный склад, завод, арендованный терминал или даже просто офис). Вся цепочка управления и ответственность —в одних руках. 

В отличие от доставки «от порта до порта», вы не разрозненно нанимаете перевозчика, хендлинг-агента, таможенного брокера, а получаете комплексное решение. 

Почему это удобно и востребовано 

До недавнего времени популярны были схемы FOB (free on board), когда продавец отвечает только за экспорт и погрузку на судно, а дальше — импортер сам разбирается с этапами перевозки, брокерами, терминалами, оформлением. Часто кажется, что такой путь даст экономию — все услуги из первых рук.

Реалии последних лет показывают: если поставки нерегулярные (реже пары раз в неделю), прямой контракт не дает выгоды — цены могут даже быть выше из-за дополнительных расходов, сложностей с договорами, клиентским обслуживанием.

Door-to-door логистика для большинства компаний дешевле, удобнее и надежнее. Именно поэтому сервисы «под ключ» стали развиваться активнее, а на рынке остро ощущается спрос на такие услуги.

Этапы door-to-door доставки: как устроен процесс

1. Предварительная проработка 

Первым шагом в организации доставки всегда становится тщательная подготовка. Эксперты оценивают условия поставки по Incoterms, определяют категорию груза (например, генеральный, специальный, опасный), рассчитывают стоимость перевозки, уточняют требования к температуре, проверяют наличие всех необходимых документов, анализируют риски и вопрос страхования.

Если груз крупногабаритный или относится к опасным — дополнительно рассматриваются чертежи креплений, наличие MSDS и всех разрешительных бумаг.

Есть важный нюанс: обязательно рассчитывается вес каждой позиции и нагрузка на оси транспортного средства, чтобы заранее спроектировать оптимальную схему размещения.

Например, если из четырех грузовых мест одно весит 5 тонн, нужно заранее оценить, сможет ли транспорт правильно распределить нагрузку. Такой подход позволяет избежать неожиданных проблем при погрузке и перевозке.

2. Первая миля (пикап/забор груза) 

На данном этапе важно согласовать с фабрикой или другой точкой отправления точное время выезда, а также получить контакты ответственного представителя. Параллельно оформляются все необходимые документы, такие как инвойсы и сертификаты.

Если забор груза осуществляется сторонней логистической компанией, требуется подготовить документы на автотранспорт и заранее предоставить паспортные данные водителя или сопровождающего лица.

Одновременно важно перепроверить соответствие веса и параметров груза выбранной транспортной схеме, чтобы обеспечить беспрепятственную погрузку и дальнейшую перевозку.

3. Экспортное оформление

На этапе подготовки груза к отправке оформляется экспортная декларация и проводятся необходимые портовые или авиационные процедуры. В аэропорту за эти процессы отвечают хендлинг-агенты, например, DNATA в Дубае.

После этого выбирается подходящий рейс — прямой или транзитный, оформляется авианакладная, проводится обязательный скрининг безопасности, а также проверяется соблюдение всех требований авиаперевозчика. 

4. Основная перевозка 

После бронирования перевозки осуществляется погрузка в соответствующее транспортное средство. Для транзитных рейсов особенно удобно использовать прямое бронирование, когда оформляется единая накладная на весь маршрут.

Это позволяет избежать дополнительных расходов и упрощает процедуры при пересадках, делая доставку более быстрой и удобной.

5. Аэропортовая обработка по прибытию 

Работа хендлинг-агента в пункте назначения — размещение в зоне хранения, подготовка к досмотру (ветеринарный, фитосанитарный, радиационный), оформление документов (манифесты, ордеры), уведомление получателя и его брокера (Notify Party).

В России получателю приходит уведомление на почту, обязательно приходит телеграмма — иногда уже после того, как груз довезен конечному потребителю.

6. Импортная таможенная очистка 

Таможенное оформление — задача импортера или его официального брокера (таможенного представителя с банковской гарантией). Только две стороны могут оформлять этот этап — сам клиент за своей печатью или аккредитованный брокер с лицензией.

7. Последняя миля (last mile) 

Финальный этап — вывоз из порта/аэропорта на склад клиента, офис, завод. 

Основные преимущества комплексной доставки 

Доставка door-to-door имеет множество плюсов.

  1. Единое окно. Клиент получает все статусы и документы в одной точке, не нужно рассредоточивать внимание на множественные контракты. 

  2. Экономия. В среднем комплексный сервис door-to-door обходится на 10–20% дешевле, чем если самому заключать сделки с каждым подрядчиком, особенно для нерегулярных отправок.

  3. Минимум рисков и потери информации. Вся цепочка у одной компании — нет места «лопнувшим» коммуникациям, недопониманию между разными менеджмент-системами. Как пример: один груз из Китая «застрял» в ОАЭ только потому, что местный агент ошибочно настаивал на ненужном оформлении — потрачено много нервов и денег, дело затянулось на неделю. 

  4. Скорость и качество. Нет задержек на «стыках», вся коммуникация отлажена, агенты «притерты», документы быстро проходят все стадии. По сравнению с разрозненным каналом можно выиграть от нескольких дней до двух недель.

  5. Удобство для клиента. Не нужно разбираться в тонкостях — сервис аналогичен тому, как получают доставку посылки прямо к порогу дома. 

Есть ли минусы у door-to-door

Недостатки комплексной доставки следует знать, чтобы избежать их. 

  • Цена может быть выше в отдельных случаях: если груз идет редко и требует спецусловий, иногда выгоднее работать с несколькими провайдерами для оптимизации цены на определенных этапах.

  • Расходы на последнюю милю могут быть выше для некоторых сценариев: если у клиента есть собственные мощности и договоренности с терминалами, то отдельная доставка на последней миле может быть дешевле. Например, забрать груз с терминала на своем микроавтобусе будет стоить меньше, но потребуется оформить договор на въезд в терминал и доверенность на водителя.

  • Есть риск и в компетентности экспедитора — если весь процесс ведет слабый или некомпетентный подрядчик, ошибки и задержки не исключены. 

Тренды современного рынка логистики

Современные клиенты ценят простоту, прозрачность и скорость. Они хотят целостного сервиса без необходимости взаимодействовать с несколькими поставщиками и при этом предпочитают иметь возможность отслеживать груз на каждом этапе.

Именно поэтому цифровизация и автоматизация — основные тенденции современной логистики. Уже появляются платформы (одна из крупнейших российских банковских групп запускает проект), где клиент и экспедитор работают в единой системе: отслеживание этапов доставки, подгрузка документов — все в реальном времени. 

Внедряются электронные документы (e-invoicing), упрощающие контроль и предотвращающие ошибочные платежи. GPS-трекеры на транспорте и контейнерах позволяют отслеживать местоположение, температуру, влажность, удары — эти датчики все чаще интегрируются в автотранспорт, морские контейнеры и даже складские помещения.

Появляются сервисы white glove — когда экспедитор сам забирает груз от клиента, упаковывает его, не требует от заказчика вообще никакого физического участия. В будущем возможны роботы-курьеры, доставка дронами, автоматизированные системы сканирования повреждений (сейчас в автосервисах в ОАЭ работают сканеры автомобилей: при въезде делают полный цифровой снимок, фиксируют каждую царапину и дефект).

Такие решения будут востребованы и в логистике для контроля за состоянием контейнеров и сохранностью груза.

Выводы: будущее за комплексными и цифровыми сервисами

Сегодня доставка «от двери до двери» — это не просто удобство, а стратегическое преимущество. Она снижает затраты, риски и сокращает время доставки, дает готовое решение «из одной точки», освобождает бизнес от сложного управления множеством подрядчиков.

Технологии идут вперед — в ближайшие годы нас ждет еще больший уровень прозрачности, автоматизации, клиент-ориентированности и новых сервисов.

В мире, где «белые перчатки» становятся стандартом, выигрывает тот, кто умеет доверять профессионалам и пользоваться стратегическими сервисами. И чем шире бизнес-логистика интегрируется с цифровыми платформами и специализированными агентами — тем успешнее будет бизнес в конкурентной среде.

