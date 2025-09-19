Доставка «от двери до двери»: как работает современная логистика 

Почему это удобно и востребовано

До недавнего времени популярны были схемы FOB (free on board), когда продавец отвечает только за экспорт и погрузку на судно, а дальше — импортер сам разбирается с этапами перевозки, брокерами, терминалами, оформлением. Часто кажется, что такой путь даст экономию — все услуги из первых рук.

Реалии последних лет показывают: если поставки нерегулярные (реже пары раз в неделю), прямой контракт не дает выгоды — цены могут даже быть выше из-за дополнительных расходов, сложностей с договорами, клиентским обслуживанием.

Door-to-door логистика для большинства компаний дешевле, удобнее и надежнее. Именно поэтому сервисы «под ключ» стали развиваться активнее, а на рынке остро ощущается спрос на такие услуги.